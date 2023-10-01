Шапи впервые отдал ассист за «Арис» – в 4-м матче в чемпионате Греции

Теги премьер-лига Россия Арис высшая лига Греция Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов совершил первое результативное действие за «Арис».

23-летний полузащитник перешел в греческий клуб из «Краснодара» на правах аренды этим летом.

В матче 7-го тура чемпионата Греции против «Кифисии» Сулейманов отдал голевой пас, после которого «Арис» открыл счет. Игра завершилась вничью (1:1).

Магомед-Шапи Сулейманов провел за «Арис» 4 матча в чемпионате Греции, три из которых начал в стартовом составе.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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