Шапи впервые отдал ассист за «Арис» – в 4-м матче в чемпионате Греции
Магомед-Шапи Сулейманов совершил первое результативное действие за «Арис».
23-летний полузащитник перешел в греческий клуб из «Краснодара» на правах аренды этим летом.
В матче 7-го тура чемпионата Греции против «Кифисии» Сулейманов отдал голевой пас, после которого «Арис» открыл счет. Игра завершилась вничью (1:1).
Магомед-Шапи Сулейманов провел за «Арис» 4 матча в чемпионате Греции, три из которых начал в стартовом составе.
Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
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