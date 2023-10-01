Шапи впервые отдал ассист за «Арис» – в 4-м матче в чемпионате Греции

Магомед-Шапи Сулейманов совершил первое результативное действие за «Арис».

23-летний полузащитник перешел в греческий клуб из « » на правах аренды этим летом.

В матче 7-го тура чемпионата Греции против «Кифисии» Сулейманов отдал голевой пас, после которого « » открыл счет. Игра завершилась вничью (1:1).

провел за «Арис» 4 матча в чемпионате Греции, три из которых начал в стартовом составе.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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