Галактионов об 1:0 с «Пари НН»: «Локомотиву» не хватало движения вперед, много ненужных поперечных передач. Жемалетдинов сделал результат»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Рифат Жемалетдинов Пари НН Михаил Галактионов Матч ТВ Илья Самошников Максим Глушенков Футбол

Михаил Галактионов высказался о победе над «Пари НН».

«Локомотив» победил со счетом 1:0 в матче Мир РПЛ.

– Вы нашли новую позицию для Самошникова, сориентировав его на атаку. Справился он?

– С уходом Камано и Изидора нам не помешают быстрые игроки на флангах, способные атаковать и помогать в обороне.

Самошников именно такой футболист. По ходу матча он был переведен на левый фланг и справился, считаю.

– За счет чего собирались вскрывать закрытые зоны соперника?

– Планировали вытаскивать на себя игроков в среднюю линию.

Не хватало движения вперед, делали много поперечных ненужных передач. Но со временем что‑то стало получаться.

– Почему игроки, вышедшие на замену, смотрелись лучше основы?

– Для того и существуют запасные, чтобы конкурировать. Жемалетдинов сделал результат, спасибо ему. Неплохо выглядели и другие вышедшие на замену.

– Нападающего Максима Глушенкова как планируете использовать в дальнейшем?

– Мы анализируем, против кого играть и кому играть.

Мыслим структурно, поэтому состав меняется. В дальнейшем будем отталкиваться от того же, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

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7 комментариев

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Антон Челышев
Ответ IlyaGrain
Как только великого дзюбу убрали, так сразу и движение и гол появился !
Он их измотал за время, которое провёл на поле🤣ты не понимаешь🤪
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IlyaGrain
Как только великого дзюбу убрали, так сразу и движение и гол появился !
+2
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Алекс 777
Самошников - 0 в атаке, если его ставят туда только из за скорости, то это бред. он может и убежит, но ни ударить, ни пас отдать не может
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Скорый поезд
Смотрел матч на стадионе. Честно говоря, Локо не впечатлил против дисциплинированно игравшего соперника. Лучшим, на мой взгляд, сегодня был Карпукас. Остальные сыграли очень средне.
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Алекс 777
Ответ IlyaGrain
Как только великого дзюбу убрали, так сразу и движение и гол появился !
гол после рикошета? Хитер конечно Галактионов, если так и задумывал, снимая дзюбу.
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s_kapa
Ответ Алекс 777
Самошников - 0 в атаке, если его ставят туда только из за скорости, то это бред. он может и убежит, но ни ударить, ни пас отдать не может
Согласен. Понимаю, когда он выходит в атаку в концовке, когда нужно удержать счёт, но со старта - очень спорное решение
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s_kapa
Ответ Скорый поезд
Смотрел матч на стадионе. Честно говоря, Локо не впечатлил против дисциплинированно игравшего соперника. Лучшим, на мой взгляд, сегодня был Карпукас. Остальные сыграли очень средне.
Карпукас в каждом матче в числе лучших. Сегодня был очень полезен
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