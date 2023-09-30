Галактионов об 1:0 с «Пари НН»: «Локомотиву» не хватало движения вперед, много ненужных поперечных передач. Жемалетдинов сделал результат»
Михаил Галактионов высказался о победе над «Пари НН».
«Локомотив» победил со счетом 1:0 в матче Мир РПЛ.
– Вы нашли новую позицию для Самошникова, сориентировав его на атаку. Справился он?
– С уходом Камано и Изидора нам не помешают быстрые игроки на флангах, способные атаковать и помогать в обороне.
Самошников именно такой футболист. По ходу матча он был переведен на левый фланг и справился, считаю.
– За счет чего собирались вскрывать закрытые зоны соперника?
– Планировали вытаскивать на себя игроков в среднюю линию.
Не хватало движения вперед, делали много поперечных ненужных передач. Но со временем что‑то стало получаться.
– Почему игроки, вышедшие на замену, смотрелись лучше основы?
– Для того и существуют запасные, чтобы конкурировать. Жемалетдинов сделал результат, спасибо ему. Неплохо выглядели и другие вышедшие на замену.
– Нападающего Максима Глушенкова как планируете использовать в дальнейшем?
– Мы анализируем, против кого играть и кому играть.
Мыслим структурно, поэтому состав меняется. В дальнейшем будем отталкиваться от того же, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
7 комментариев