ЦСКА – Балтика: прогноз на матч 30.09.2023, российская Премьер-Лига

30 сентября на «ВЭБ Арене» состоится поединок 10 тура российской Премьер-Лиги. ЦСКА Владимира Федотова будет принимать дебютанта РПЛ – Балтику. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА (1,69).

ЦСКА

В предыдущем туре «армейцы» неожиданно выдали очень результативный матч с хромающим на обе ноги Ростовом. Встреча завершилась со счетом 3:3. После игры главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не стал скрывать своего разочарования и публично раскритиковал свою команду.

«Было обескураживающее начало, хотя мы предупреждали, что некоторые игроки Ростова обладают дальним ударом. Залетел шальной гол и мы чуть дрогнули, но, слава Богу, взяли себя в руки. Получили творческий пинок от соперника и только после этого взялись за дело.

Нам есть над чем подумать. Явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Будем искать новые решения. Пропускать по три гола и начинать так матчи больше нельзя», – заявил Владимир Федотов.

В последнее время «красно-синие» серьезно буксуют в чемпионате России. Безвыигрышная серия ЦСКА в РПЛ составляет уже пять матчей. «Армейцы» набрали 13 очков и застряли на девятой строчке в турнирной таблице. Очевидно, что москвичам пора исправлять положение.

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Балтика

В 9 туре Балтика Сергея Игнашевича добыла свою вторую победу в РПЛ в сезоне 2023/2024, одолев крепкий и очень неуступчивый Ахмат. Клуб из Калининграда покинул зону прямого вылета из Премьер-Лиги, поднявшись 14 строчку в таблице. Важно заметить, что в руководстве Балтики никто не паникует. Калининградцы продолжают доверять тренеру Сергею Игнашевичу на дистанции.

«Мы – одна команда и вместе идем от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки Игнашевича», – сказал генеральный директор Балтики Кирилл Волженкин.

Матч с ЦСКА – особенное событие для Игнашевича, ведь именно в этом клубе он провел практически всю карьеру футболиста, выиграв целую россыпь трофеев.

ЦСКА – Балтика: история личных встреч

Суммарно соперники провели десять официальных матчей. Как не тяжело догадаться – преимущество на стороне ЦСКА. «Армейцы» одержали пять побед, при всего лишь одном поражении. Еще 4 поединка завершились ничейным исходом.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ЦСКА – Балтика

Аналитики БК считают явным фаворитом противостояния команду Владимира Федотова. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу «армейцев» с коэффициентом 1,69. Успех Балтики оценивают цифрой 5,13. Ничья – 3,9.

При этом не сказать, что букмекеры ждут результативного футбола. BetBoom дает на исход «тотал больше 2,5 голов» кеф 1,9. Тотал меньше – 1,94.

ЦСКА давно пора выходить из кризиса. Домашний поединок с одним из аутсайдеров – отменная возможность набрать три очка. Считаем, что «красно-синие» смогут добиться своего, но при этом команде Федотова не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Балтика постепенно осваивается в РПЛ и готова навязать борьбу всем и каждому. В качестве бонуса можно обратить внимание на ставку «победа Балтики с форой + 1,5». Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на такой исход с коэффициентом 1,42.

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