«Фиорентина» продлила контракт с Николасом Гонсалесом до 2028 года. Летом его не продали «Брентфорду» за 40+ млн евро

Николас Гонсалес продлил контракт с «Фиорентиной».

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Новое соглашение 25-летнего вингера сборной с клубом действует до июня 2028 года.

Сообщалось, что минувшим летом « » отказалась продавать «Брентфорду», отклонив предложение на сумму более 40 млн евро.

В 4 матчах сезона Серии А на счету Гонсалеса 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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