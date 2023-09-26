«Фиорентина» продлила контракт с Николасом Гонсалесом до 2028 года. Летом его не продали «Брентфорду» за 40+ млн евро

Теги Фиорентина премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Брентфорд Николас Гонсалес Футбол

Николас Гонсалес продлил контракт с «Фиорентиной».

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Новое соглашение 25-летнего вингера сборной Аргентины с клубом действует до июня 2028 года.

Сообщалось, что минувшим летом «Фиорентина» отказалась продавать Гонсалеса «Брентфорду», отклонив предложение на сумму более 40 млн евро.

В 4 матчах сезона Серии А на счету Гонсалеса 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Хороший игрок, через годик два перейдёт в Сити или Ливерпуль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий