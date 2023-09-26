«Фиорентина» продлила контракт с Николасом Гонсалесом до 2028 года. Летом его не продали «Брентфорду» за 40+ млн евро
Николас Гонсалес продлил контракт с «Фиорентиной».
Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Новое соглашение 25-летнего вингера сборной Аргентины с клубом действует до июня 2028 года.
Сообщалось, что минувшим летом «Фиорентина» отказалась продавать Гонсалеса «Брентфорду», отклонив предложение на сумму более 40 млн евро.
В 4 матчах сезона Серии А на счету Гонсалеса 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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