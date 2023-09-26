Алаев о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Мне как президенту хотелось бы, чтобы все сильнейшие играли у нас. Прогрессировать можно и здесь»
Александр Алаев прокомментировал совет Валерия Карпина для российских игроков.
После товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер сборной России заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».
«Валерий Георгиевич, на мой взгляд, сказал понятные вещи. У футболистов есть несколько возможностей для прогресса – кто-то это делает в нашем чемпионате, как Кравцов, Ермаков, Пиняев, Салтыков, Тюкавин и список можно продолжить, а переход того же Захаряна – это хороший кейс и для клуба, и для самого игрока, потому что мы видели, что спад у игрока в прошлом чемпионате произошел. Сейчас у него есть хороший шанс перезагрузить карьеру.
Это не значит, что все игроки РПЛ должны поступать так, как Захарян. Если у кого-то в карьере есть возможность поехать в добротный клуб в сильный чемпионат, а не в заштатный клуб и средний чемпионат, почему нет?
А трансферное окно показало, что мы остаемся частью футбольной индустрии. Малком уехал за огромные деньги в бурно развивающийся чемпионат, Кузяев – один из лидеров команды чемпионата топ-5, Захарян, проведя не самый яркий сезон, получил возможность играть в команде уровня Лиги чемпионов.
Карпин не имел в виду, что всем надо встать и уехать. Главный итог трансферного окна – то, что наши футболисты имеют возможность строить карьеру по-разному. Мне бы как президенту лиги хотелось, чтобы все сильнейшие играли у нас в чемпионате. Но специально упомянул эти три случая, чтобы показать – мы являемся членами футбольной семьи, а у футболистов есть выбор. Можно уехать молодому россиянину, россиянину за 30 лет, и иностранцу. Но совершенно точно, что прогрессировать можно и в РПЛ», – сказал Алаев.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Лучше перейти в средний европейский клуб из топ 5-6 и так доказывать свою состоятельность как допустим Кузяев
И я считаю, что Карпин открытый человек и как профессионал - он даёт совет игрокам- уезжайте.
Алаев, это ты около 10 лет сидел генсеком а теперь сидишь работником РПЛ - при тебе наш футбол стал таким что Карпин, не как профессионал - как профессионал он прав , а как рядовой человек, даёт такие плохие советы игрокам и в целом отвратительные для России .
Алаев, подай заявление по собственному.
Даже широко разрекламированный Пиняев пока что ещё много поспешных действий и ошибок совершает против средних защитников в РПЛ.
А много ли русских футболистов развились и спрогрессировали, пока тут играли ЭтоО, Роберто Карлос, Виллиан и Диарра? Сколько из того поколения уехали в Европу и заиграли там?