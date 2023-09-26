Алаев о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Мне как президенту хотелось бы, чтобы все сильнейшие играли у нас. Прогрессировать можно и здесь»

Теги премьер-лига Россия Валерий Карпин Александр Алаев Далер Кузяев Малком Сергей Пиняев Кирилл Кравцов Арсен Захарян Константин Тюкавин Никита Ермаков Никита Салтыков Футбол

Александр Алаев прокомментировал совет Валерия Карпина для российских игроков.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер сборной России заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Валерий Георгиевич, на мой взгляд, сказал понятные вещи. У футболистов есть несколько возможностей для прогресса – кто-то это делает в нашем чемпионате, как Кравцов, Ермаков, Пиняев, Салтыков, Тюкавин и список можно продолжить, а переход того же Захаряна – это хороший кейс и для клуба, и для самого игрока, потому что мы видели, что спад у игрока в прошлом чемпионате произошел. Сейчас у него есть хороший шанс перезагрузить карьеру.

Это не значит, что все игроки РПЛ должны поступать так, как Захарян. Если у кого-то в карьере есть возможность поехать в добротный клуб в сильный чемпионат, а не в заштатный клуб и средний чемпионат, почему нет?

А трансферное окно показало, что мы остаемся частью футбольной индустрии. Малком уехал за огромные деньги в бурно развивающийся чемпионат, Кузяев – один из лидеров команды чемпионата топ-5, Захарян, проведя не самый яркий сезон, получил возможность играть в команде уровня Лиги чемпионов.

Карпин не имел в виду, что всем надо встать и уехать. Главный итог трансферного окна – то, что наши футболисты имеют возможность строить карьеру по-разному. Мне бы как президенту лиги хотелось, чтобы все сильнейшие играли у нас в чемпионате. Но специально упомянул эти три случая, чтобы показать – мы являемся членами футбольной семьи, а у футболистов есть выбор. Можно уехать молодому россиянину, россиянину за 30 лет, и иностранцу. Но совершенно точно, что прогрессировать можно и в РПЛ», – сказал Алаев.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
В РПЛ они деградируют без конкуренции
Лучше перейти в средний европейский клуб из топ 5-6 и так доказывать свою состоятельность как допустим Кузяев
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Булгаков
Через год - Ермаков, Тюкавин, и др где они сейчас? Ждем)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Карпин, отлично знает как обстоят дела в РПЛ.
И я считаю, что Карпин открытый человек и как профессионал - он даёт совет игрокам- уезжайте.
Алаев, это ты около 10 лет сидел генсеком а теперь сидишь работником РПЛ - при тебе наш футбол стал таким что Карпин, не как профессионал - как профессионал он прав , а как рядовой человек, даёт такие плохие советы игрокам и в целом отвратительные для России .
Алаев, подай заявление по собственному.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
На всю РПЛ от силы 3-4, ну может быть 5 российских футболистов, которые упёрлись в свой потолок, и которым, чтобы прогрессировать, надо уезжать. Кузяев был именно таким. Захаряна купили из-за перспективы и потенциала. Остальные - пусть для начала Зенит-РиО-де-Жанейро обыгрывать научатся, потом уже говорят, что "здесь развиваться дальше невозможно".
Даже широко разрекламированный Пиняев пока что ещё много поспешных действий и ошибок совершает против средних защитников в РПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Булгаков
Ответ Filipp Gorski
В РПЛ они деградируют без конкуренции Лучше перейти в средний европейский клуб из топ 5-6 и так доказывать свою состоятельность как допустим Кузяев
Кузяев давно должен был туда поехать, но все что то ему мешало))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Demyan Grachev
как можно прогрессировать без еврокубков?🤦‍♂️
Захарян вот как-то смог. И Хвича с 2 играми против поляков в еврокубках как-то с прогрессировал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Клирик
Чтобы прогрессировать тут нужны сильные легионеры. Земля круглая, как бы кто чего не утверждал))
В Зените и Спартаке сейчас слабые легионеры? А в Динамо, ЦСКА и Краснодаре?
А много ли русских футболистов развились и спрогрессировали, пока тут играли ЭтоО, Роберто Карлос, Виллиан и Диарра? Сколько из того поколения уехали в Европу и заиграли там?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий