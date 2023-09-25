Миятович о «Реале»: «Разочарован матчем с «Атлетико» и не так оптимистичен, как в предыдущие сезоны. Футболу нужны голы – нет игрока, который мог бы приблизиться к Бензема»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Предраг Миятович Футбол

Предраг Миятович поделился мыслями об игре «Реала».

Команда проиграла «Атлетико» (1:3) в мадридском дерби в Ла Лиге.

«Полноценная игра в исполнении «Атлетико». Возможно, в последние 15 минут первого тайма «Реал» доминировал, но это было беспорядочно и безыдейно.

У болельщиков команды есть некоторые сомнения относительно того, как «Реал» собирается играть в важных матчах сезона после того, что мы увидели против «Атлетико». Я был разочарован.

Футболу нужны голы. На данный момент в составе нет игрока, который мог бы приблизиться к показателям Карима Бензема. Когда у вас нет таких цифр в нападении, возникают проблемы. Я не так оптимистичен, как в предыдущие сезоны.

На данный момент «Реал» не дает мне достаточно уверенности, чтобы ожидать, что они будут очень конкурентоспособны», – сказал бывший футболист «Реала» Предраг Миятович.

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18 комментариев

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КристинаИнстаграммовна
Есть Беллингем для этого, как убеждают некоторые со спортса.
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corazón blanco
Зато Мадрид с чем уверенно справляется, так это с какой же легкостью они пропускают голы. Винисиуса и его креатива очень не хватает команде. Ну а Карима заменить в принципе сложно, особенно по функционалу. Не вступление в борьбу за Кейна - была большой ошибкой.
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Aram Avanesian
Ответ КристинаИнстаграммовна
Есть Беллингем для этого, как убеждают некоторые со спортса.
Его уже с Холоандом начали сравнивать
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Zed_patriot
Бензема легенда на уровне Модрича, Хенто, Рауля
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baccardos
Ответ КристинаИнстаграммовна
Есть Беллингем для этого, как убеждают некоторые со спортса.
Вернутся все травмированные и в конце сезона оценим результат. Реал всегда хоронят, но он на зло берет 3 лиги чемпионов подряд и выносит топ АПЛ,чемпиона Франции. Хотя в такой результат мало кто верил. У экспертов спортса и мистер Анчи физрук, после одного поражение фиаско всего сезона. Всем нужен моментальный результат, если его нет, то все провал и переобувание после побед. Аллегри, Артета и многие другие - все физруки. Тренеров нужно брать на спортсе, только тут они остались. 99.9% в футболе даже на уровне города не добились ничего, за то все эксперты.
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Тухель
Ну вообще гол РМ забил и при условном 1 1, я вполне допускаю что РМ додавил в концовке и забил второй. Винисиус вернется и голы будут, а вот оборону и полузащиту нужно ремонтировать и это уже тренер должен делать. Понятно что не за 1 матч это делается, но за месяц вполне можно найти варианты. Или набрать 40 девственниц и приносить их каждую неделю в жертву ради здоровья Карвахаля.
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Мгер Цолакян
Фаны Реала, может объяснить, за какие заслуги Родриго стоит 100 млн.?
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ShamilK
С такой атакой точно никаких кубков ожидать не стоит. Чемпионат проиграют к январю, а в ЛЧ вылетят от любого топ клуба
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Растиньяк
Команда сыпется уже который год из-за отсутствия крайних защитников, к этому решили добавить еще и отсутствие нападающего.
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VuNePonimaete
Сгущаются тучи на дядей Фло. Критики много стало (неожиданно для меня), былые достижения все реже вспоминают, и даже ярые его фанаты уже вопросы задают. Интересно как он выкрутится на сей раз
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Val Smith
Ответ Мгер Цолакян
Фаны Реала, может объяснить, за какие заслуги Родриго стоит 100 млн.?
Потому что уже всякие Мукунки с Мудриками чутка забивая в лиге фермеров стоят чуть меньше сотни, а этот товарищ и в ЛЧ забивал и в целом неплохо смотрится когда не один в поле воин. Даже без Вини и уффф... Хоселу создавал определенную остроту. Если легче считай что 100 сейчас это 50 до покупки Неймара или 25 до продажи Роналду.
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ShamilK
Ответ Мгер Цолакян
Фаны Реала, может объяснить, за какие заслуги Родриго стоит 100 млн.?
Ни за какие. Это какой-то пранк, вышедший из под контроля. Середняк, который грел бы скамейку в Зените, но с какого-то хрена играет в основе Мадрида. Очередной любимчик Переса, которого придется терпеть лет 10 или до тех пор пока Перес в клубе. Забил свою шару против Сити и его распиарили до уровня Мбаппе, в Ла Лиге у него статистика уровня уровня защитника
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VuNePonimaete
Ответ Мгер Цолакян
Фаны Реала, может объяснить, за какие заслуги Родриго стоит 100 млн.?
Все просто, он столько не стоит. За игру в прошлом сезоне конечно заслужил роста своей стоимости, но лямов до 70 максимум
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