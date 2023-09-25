Миятович о «Реале»: «Разочарован матчем с «Атлетико» и не так оптимистичен, как в предыдущие сезоны. Футболу нужны голы – нет игрока, который мог бы приблизиться к Бензема»
Предраг Миятович поделился мыслями об игре «Реала».
Команда проиграла «Атлетико» (1:3) в мадридском дерби в Ла Лиге.
«Полноценная игра в исполнении «Атлетико». Возможно, в последние 15 минут первого тайма «Реал» доминировал, но это было беспорядочно и безыдейно.
У болельщиков команды есть некоторые сомнения относительно того, как «Реал» собирается играть в важных матчах сезона после того, что мы увидели против «Атлетико». Я был разочарован.
Футболу нужны голы. На данный момент в составе нет игрока, который мог бы приблизиться к показателям Карима Бензема. Когда у вас нет таких цифр в нападении, возникают проблемы. Я не так оптимистичен, как в предыдущие сезоны.
На данный момент «Реал» не дает мне достаточно уверенности, чтобы ожидать, что они будут очень конкурентоспособны», – сказал бывший футболист «Реала» Предраг Миятович.
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