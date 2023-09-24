Сон с 5 голами вышел на 2-е место в гонке бомбардиров АПЛ. Хавбек «Тоттенхэма» сделал дубль в матче с «Арсеналом»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Сон Хын Мин Футбол

Сон Хын Мин вышел на второе место в гонке бомбардиров АПЛ.

Полузащитник «Тоттенхэма» забил два мяча в ворота «Арсенала» (2:2) в матче 6-го тура АПЛ.

Сон Хын Мин отличился голами на 42-й и 55-й минутах игры. Это четвертый и пятый голы футболиста в нынешнем сезоне.

Хавбек «шпор» вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Эрлингу Холанду, у которого 8 голов.

Подробную статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.

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23 комментария

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mithridat
Ответ Эксперт Спортс
Лучший азиат в АПЛ
Лучший азиатский футболист в мире.
+28
0
+28
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Kontur90
Год поспал и взялся за старое
+24
0
+24
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MUSA17
Мог даже хет-трик делать. Очень хороший матч провёл
+14
0
+14
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Эксперт Спортс
Лучший азиат в АПЛ
+10
-2
+8
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Тюменец
Страшный Сон соперников Тоттенхэма!))
+7
-1
+6
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Иван Иванов
Ответ Kontur90
Год поспал и взялся за старое
Некоторые скажут, что он постоянно спит.
+6
-1
+5
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Сергей MiKi3iP
Не знаю стату, но такое чувство, что Сон всегда забивает Арсеналу
+4
0
+4
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arspurs9
Каждым матчем вбивает гвозди в гроб мечт Ришарлисона о месте форварда в шпорах.
+3
0
+3
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Yelzin Teheda
мне кто нибудь объяснит нкетиа это сын артеры или владельцев арсенала? просто я другого объяснения не вижу почему он всегда в старте
+3
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+3
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Appa
Лучший
+2
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Yelzin Teheda
Ответ Adamdfdgds
Не всегда он в старте, должен был выйти троссард, но его кто-то сломал на тренировке. А вот то, что нкетия отбегал все 90, уже другой вопрос
я как не смотрю матчи арсенала так это чудо в старте
+2
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Павел Макаров
С отъездом Кейна прямо расцвёл. В "рейтинге самых подешевевших игроков", однако, оказался. Очень странно.
+1
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Dottore
Сон красавчик!
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Astella Guccio
Ответ Павел Макаров
С отъездом Кейна прямо расцвёл. В "рейтинге самых подешевевших игроков", однако, оказался. Очень странно.
Тут скорее играет роль его возраст.
+1
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Merey1909
Догнал Челси в гонке бомбардиров
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окечуква
Мне перед матчем в комментариях минусов накидали, когда я лишь позволил себе усомниться в том, что Мэд не хуже Эдегора. И вот они с Сонни зажгли. Мэддисон пока теневой герой атаки Сперс. Ну а Сон это Сон. Топ-игрок.
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Adamdfdgds
Ответ Yelzin Teheda
мне кто нибудь объяснит нкетиа это сын артеры или владельцев арсенала? просто я другого объяснения не вижу почему он всегда в старте
Не всегда он в старте, должен был выйти троссард, но его кто-то сломал на тренировке. А вот то, что нкетия отбегал все 90, уже другой вопрос
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Adamdfdgds
Ответ Yelzin Teheda
я как не смотрю матчи арсенала так это чудо в старте
В начале сезона выходил, пока жезус был травмирован. В лч уже на банке сидел. По хорошему его нужно было сливать еще несколько лет назад. Это даже не уровень середняка апл
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Yelzin Teheda
я как не смотрю матчи арсенала так это чудо в старте
Реальный конкурент Хаверсу, хоть и не на его позицию
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