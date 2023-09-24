Сон с 5 голами вышел на 2-е место в гонке бомбардиров АПЛ. Хавбек «Тоттенхэма» сделал дубль в матче с «Арсеналом»
Сон Хын Мин вышел на второе место в гонке бомбардиров АПЛ.
Полузащитник «Тоттенхэма» забил два мяча в ворота «Арсенала» (2:2) в матче 6-го тура АПЛ.
Сон Хын Мин отличился голами на 42-й и 55-й минутах игры. Это четвертый и пятый голы футболиста в нынешнем сезоне.
Хавбек «шпор» вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Эрлингу Холанду, у которого 8 голов.
Подробную статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.
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