Сон с 5 голами вышел на 2-е место в гонке бомбардиров АПЛ. Хавбек «Тоттенхэма» сделал дубль в матче с «Арсеналом»

Сон Хын Мин вышел на второе место в гонке бомбардиров АПЛ.

Полузащитник « » забил два мяча в ворота « » (2:2) в матче 6-го тура .

Сон Хын Мин отличился голами на 42-й и 55-й минутах игры. Это четвертый и пятый голы футболиста в нынешнем сезоне.

Хавбек «шпор» вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Эрлингу Холанду, у которого 8 голов.

Подробную статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.

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