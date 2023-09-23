Гойкович о погоде в Оренбурге: «Вообще капец! Самое холодное место на Земле, ха-ха. До сих пор не понял, как летом может быть «плюс 33», а зимой «минус 33»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Ренато Гойкович Футбол

Ренато Гойкович назвал Оренбург самым холодным местом на Земле.

– Насколько в Оренбурге холодные зимы?

– Да вообще капец! Кажется, что Оренбург – это самое холодное место на Земле, ха-ха!

Два года назад мы с командой вылетали со сборов из Антальи, где было «плюс 20». Прилетаем в Оренбург, и пилот передает: «Добро пожаловать в Россию, в город Оренбург! За бортом «минус 33». Я был в абсолютном шоке! Конечно, нас подготовили, с собой была теплая одежда, но даже в ней по Оренбургу невозможно гулять. Метель, снег и безумно холодный ветер!

Честно, с уверенностью скажу, в Оренбурге самая безумная погода! Зимой невозможно быть на улице из-за лютого холода, а летом безумно жарко. До сих пор не понял, как летом может быть «плюс 33», а зимой «минус 33», – сказал боснийский защитник «Оренбурга».

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7 комментариев

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iden prime
отличный климат в нашем городе.метель класс
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faaakkkeee
Прошлой зимой, недалеко от Нерюнгри, после работы на градуснике было -53. За две минуты ресницы и брови становились полностью белого цвета. Любое дуновение ветра - до костей. Вот это реально экстрим.
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Spaten
В Читу тебе надо в Локомотив
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Дед Щукарь порожняк не гонит
В Омске так же . И зимой почти нет ветров . Мне нравится. Там Зима это зима, лето лето, весна весна, осень осень. Всё чётко. А у нас при минус 10 как дунет, мама не горюй.
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tankist231
Главное что не всегда холодно и не всегда жарко, есть зима, лето, весна, осень замечательно же) хотя лично мне бы больше пошла погода как на Кубани, чем как у меня в Кузбассе, но ни че, привык))
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Montenegro Serbian
Ну мне как жителю Новосибирска (хотя это даже не север) тоже прикольно было улетать в условный Вьетнам из города в -30, чтобы прилететь туда где +36)
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