Гойкович о погоде в Оренбурге: «Вообще капец! Самое холодное место на Земле, ха-ха. До сих пор не понял, как летом может быть «плюс 33», а зимой «минус 33»

Ренато Гойкович назвал Оренбург самым холодным местом на Земле.

– Насколько в Оренбурге холодные зимы?

– Да вообще капец! Кажется, что Оренбург – это самое холодное место на Земле, ха-ха!

Два года назад мы с командой вылетали со сборов из Антальи, где было «плюс 20». Прилетаем в Оренбург, и пилот передает: «Добро пожаловать в Россию, в город Оренбург! За бортом «минус 33». Я был в абсолютном шоке! Конечно, нас подготовили, с собой была теплая одежда, но даже в ней по Оренбургу невозможно гулять. Метель, снег и безумно холодный ветер!

Честно, с уверенностью скажу, в Оренбурге самая безумная погода! Зимой невозможно быть на улице из-за лютого холода, а летом безумно жарко. До сих пор не понял, как летом может быть «плюс 33», а зимой «минус 33», – сказал боснийский защитник «Оренбурга».

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