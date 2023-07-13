Защитник «Оренбурга» Гойкович о русской музыке: «Песня МакSим «Знаешь ли ты» – мой фаворит. Нравится что-то типа рэпа – Мияги, Каста, Рем Дигга»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, какие российские исполнители ему нравятся.

– Не видел ни одного российского фильма. Хотулев несколько дней назад спросил, ходил ли я в кино в России. Ни разу. Не знаю, почему, может, времени не хватает. Сперва, пока я жил здесь один, недостаточно хорошо знал русский. Потом уже выучил язык, но приехала семья, и на это не оставалось времени.

– Что насчет русской музыки?

– Мне нравится. Традиционную русскую музыку не слушаю, но нравится что-то типа рэпа. Слушаю в «Яндекс. Музыке». Мой плейлист? Вот – Мияги, песня «Годы неправды» Касты и Рем Дигги. Но моя любимая – «Знаешь ли ты» . Мой фаворит. Услышал ее, когда « » выиграл Кубок России – так классно все выглядело, полный стадион, – сказал .

«Смотрел «Вести» на «Россия 1», нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там». Защитник «Оренбурга» Гойкович о ТВ

Защитник «Оренбурга» Гойкович о России и Путине: «Одна из сильнейших стран мира, один из сильнейших президентов в мире»