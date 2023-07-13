Защитник «Оренбурга» Гойкович о русской музыке: «Песня МакSим «Знаешь ли ты» – мой фаворит. Нравится что-то типа рэпа – Мияги, Каста, Рем Дигга»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Ренато Гойкович Данила Хотулев музыка МакSим кино Футбол

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, какие российские исполнители ему нравятся.

– Не видел ни одного российского фильма. Хотулев несколько дней назад спросил, ходил ли я в кино в России. Ни разу. Не знаю, почему, может, времени не хватает. Сперва, пока я жил здесь один, недостаточно хорошо знал русский. Потом уже выучил язык, но приехала семья, и на это не оставалось времени.

– Что насчет русской музыки?

– Мне нравится. Традиционную русскую музыку не слушаю, но нравится что-то типа рэпа. Слушаю в «Яндекс. Музыке». Мой плейлист? Вот – Мияги, песня «Годы неправды» Касты и Рем Дигги. Но моя любимая – «Знаешь ли ты» МакSим. Мой фаворит. Услышал ее, когда «Спартак» выиграл Кубок России – так классно все выглядело, полный стадион, – сказал Гойкович.

«Смотрел «Вести» на «Россия 1», нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там». Защитник «Оренбурга» Гойкович о ТВ

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20 комментариев

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Ебздрогыч
Что-то типа рэпа - очень точное определение
+19
-3
+16
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Поцелуй Оздоева
Ответ Антимосковский
в сортах дерьма
Вы поглядите на этого эстета.
+10
-2
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Alex K
шарит)
+11
-4
+7
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melowchi
интересно, какие его любимые треки на "чернике" и "громче воды". любопытно, какие для себя смыслы вынес из "шмариной" и "дубликатора"
+5
-1
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ДудьСдулся
Мечтает попасть в Спартак.
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Поцелуй Оздоева
Каста здесь, Каста рядом.
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Max9999
это про реп? Реперы выращивают вкусную сладкую репу.
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Артем Галкин
Поменяй одну букву в Дигга и вот уже все заиграет новыми красками.
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sled
Теннис лучший!
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Сибирский литовец
А где Стас Михайлов ? Денис Майданов ?
Это кто вообще ?)
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Сергей Спартакович
Каста топ русского рэпа
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Александр Попов
А где же околоспортивная новость от сайта: "Автор и исполнитель негласного гимна Спартака певица Максим призналась в алкоголизме". То-то будет острых комментов и пыли до небес. Все в духе...
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Поцелуй Оздоева
Ответ Сергей Орлов
Так правду же написал, тут и эстетом не надо быть.
И что же ты слушаешь?
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Сибирский литовец
Ответ Артем Галкин
Поменяй одну букву в Дигга и вот уже все заиграет новыми красками.
Мэр Дигга
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