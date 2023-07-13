Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Цены в Европе поднимаются, но и зарплаты тоже. Три года назад минимальная была 300 евро, сейчас – 700-800, люди не голодают»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Хорватия высшая лига Албания высшая лига Босния и Герцеговина Оренбург Ренато Гойкович деньги Футбол

Ренато Гойкович сравнил зарплаты и цены в России, Хорватии и Боснии и Герцеговине.

— Насколько сильно отличаются зарплаты футболистов в России, Боснии, Хорватии и Албании?

— В Хорватии есть «Динамо» Загреб, которое может платить 800-900 тысяч евро лучшему игроку при средней зарплате в клубе в 300-400 тысяч. В «Хайдуке» лучший футболист имеет 500-600 тысяч, средняя цифра — 200-300.

В Боснии намного меньше, лучший игрок получает не больше 10-15 тысяч, и то там только две команды могут столько платить. В Албании та же ситуация. В России, конечно, самые большие деньги.

– И Россия самая дорогая из этих стран для проживания?

— Нет. Я иногда живу в Хорватии, в городе Пула, на море. И там все намного дороже, чем в Оренбурге. Намного. И в ресторан дороже сходить, и продукты в магазине дороже на 20-30 процентов. Покупаешь фрукты, молоко, что-то для завтрака — платишь 30-40 евро. Цены растут, сначала сказался коронавирус, потом события на Украине.

— В программе «Вести», которую вы иногда смотрите, часто рассказывают про кризис в Европе, что люди экономят на отоплении, на бензине. Все действительно сложно?

— Цены в Европе поднимаются, спору нет. Но там поднимаются и зарплаты каждый год. Три года назад минимальная зарплата была 300 евро, сейчас 700-800. Говорю примерный порядок цифр, точных значений я не знаю. Но знаю точно, что в Европе люди не голодают.

Сейчас не все могут позволить себе ездить, летать туда-сюда, но на жизнь тем, кого я знаю, хватает, – сказал защитник «Оренбурга».

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13 комментариев

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heymon95
Глупости, они ещё зимой все замерзли. Я по телевизору видел
+29
-2
+27
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ЖУЛИК
У нас наполовину как в европе- цены поднимаются, а зарплата нет
+23
-3
+20
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igls54
Это что же получается, по телевизору все врут😉
+19
-4
+15
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ральф шумахер
Ответ Ростовский
В России тоже зарплаты поднимаются каждый год. Три года назад средняя зарплата в России была 51 тыс руб, в сейчас 71 тыс руб.
ого, догнали Албанию) ток ты это, на российском же сайте пишешь про 70, а люди то знают, сколько они получают. Не стыдно так врать?
+8
-2
+6
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Злобный Конь
За такое он гражданство не получит...
+5
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ks-1993
Ну у них тоже говорят, что у нас до сих пор русская мафия на каждом метре и водяру все глушат из горла
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Meeeshel Bibikoff
он сейчас на иноагента наговорил 🤣
+1
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Кино Музыка
Но почему-то мы рвемся в Европу.
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Ветер
Ответ igls54
Это что же получается, по телевизору все врут😉
Я другой, такой страны не знаю, где так можно много, нагло врать.
0
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Ростовский
Ответ ральф шумахер
ого, догнали Албанию) ток ты это, на российском же сайте пишешь про 70, а люди то знают, сколько они получают. Не стыдно так врать?
В Албании почти в 2 раза меньше средние зарплаты чем в России, притом что цены выше, особенно на бензин.
+1
-1
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