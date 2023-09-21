Защитник «Оренбурга» Гойкович о Москве: «Лучший город России, где я был. Самая чистая столица в мире!»
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился впечатлениями от Москвы.
– Какое самое лучшее место в России?
– Москва – самый лучший город, в котором я был. Мне понравилась Красная площадь и весь центр города.
Могу сказать точно: ваша столица – самая чистая в мире. Меня сильно удивила чистота местных улиц.
Москва отлично смотрится! В будущем планирую проехать по Подмосковью и посмотреть, как там, – сказал Гойкович.
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Вангую прескрпит - от всепропальщиков, турбопатриотов, русофобов из окраин бывшего СССР: типа "Москва- не Россия".
Опущу им челюсть еще ниже. Лондон - не ВБ, Париж - не Франция, Рим - не Италия.Вашингтон и NY - не США (хотя последний уже вполне себе Кенсингтон или Чикаго).
За моей спиной куча столиц, и Москва - самая чистая, ухоженная и благоустроенная среди них. Но есть мудрая русская поговорка: свинья везде грязь найдёт.
А самое смешное в том, что люди провязывают факты к политической позиции. Для того чтобы увидеть что Москва - крутой по инфраструктуре город, вовсе не обязательно быть лоялистом или либерастом
Давай-ка лучше тебе челюсть опущу ниже плинтуса
В Европе уже давно заведено. Чем дальше от столицы - тем города и деревни более обустроены, чистенькие и цивильные. Это аксиома. Теперь сравним это с Россией….
Ааа, нет, вспомнил ""вы не понимаете, это другое. gif"
Ладно Милан или Турин привëл бы, но Рим)))
Сегодня прям празник для миротворца