Защитник «Оренбурга» Гойкович о Москве: «Лучший город России, где я был. Самая чистая столица в мире!»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился впечатлениями от Москвы.

– Какое самое лучшее место в России?

– Москва – самый лучший город, в котором я был. Мне понравилась Красная площадь и весь центр города.

Могу сказать точно: ваша столица – самая чистая в мире. Меня сильно удивила чистота местных улиц.

Москва отлично смотрится! В будущем планирую проехать по Подмосковью и посмотреть, как там, – сказал .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS