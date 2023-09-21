Защитник «Оренбурга» Гойкович о Москве: «Лучший город России, где я был. Самая чистая столица в мире!»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Ренато Гойкович Футбол

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился впечатлениями от Москвы.

– Какое самое лучшее место в России?

– Москва – самый лучший город, в котором я был. Мне понравилась Красная площадь и весь центр города.

Могу сказать точно: ваша столица – самая чистая в мире. Меня сильно удивила чистота местных улиц.

Москва отлично смотрится! В будущем планирую проехать по Подмосковью и посмотреть, как там, – сказал Гойкович.

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31 комментарий

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zer
в Москве очень приятно что жить, что отдыхать
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mvpaq
Ответ Евгений Шазиев
Давеча смотрел атмосферный гоу-про видос американской блоггерки. В коментах на трубе шок и отвисшие челюсти у датчан, испанцев, американцев. Чистота, нет бомжей. И главное - НЕТ ЖИРНЫХ людей (вопросы не ко мне, не я снимал). Вангую прескрпит - от всепропальщиков, турбопатриотов, русофобов из окраин бывшего СССР: типа "Москва- не Россия". Опущу им челюсть еще ниже. Лондон - не ВБ, Париж - не Франция, Рим - не Италия.Вашингтон и NY - не США (хотя последний уже вполне себе Кенсингтон или Чикаго). За моей спиной куча столиц, и Москва - самая чистая, ухоженная и благоустроенная среди них. Но есть мудрая русская поговорка: свинья везде грязь найдёт.
Вокруг Москвы горы мусора
+18
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Leon Betov
Гойко Митич восхитился
+5
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Евгений Шазиев
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Давеча смотрел атмосферный гоу-про видос американской блоггерки. В коментах на трубе шок и отвисшие челюсти у датчан, испанцев, американцев. Чистота, нет бомжей. И главное - НЕТ ЖИРНЫХ людей (вопросы не ко мне, не я снимал).

Вангую прескрпит - от всепропальщиков, турбопатриотов, русофобов из окраин бывшего СССР: типа "Москва- не Россия".

Опущу им челюсть еще ниже. Лондон - не ВБ, Париж - не Франция, Рим - не Италия.Вашингтон и NY - не США (хотя последний уже вполне себе Кенсингтон или Чикаго).

За моей спиной куча столиц, и Москва - самая чистая, ухоженная и благоустроенная среди них. Но есть мудрая русская поговорка: свинья везде грязь найдёт.
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градус ненависти
смешно, сколько минусующих не могут поверить в то, что российский город может по каким-то параметрам превосходить главные столицы мира, видимо в жизни дальше Турции не выезжали.
А самое смешное в том, что люди провязывают факты к политической позиции. Для того чтобы увидеть что Москва - крутой по инфраструктуре город, вовсе не обязательно быть лоялистом или либерастом
+7
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bzm77
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Ответ Евгений Шазиев
Давеча смотрел атмосферный гоу-про видос американской блоггерки. В коментах на трубе шок и отвисшие челюсти у датчан, испанцев, американцев. Чистота, нет бомжей. И главное - НЕТ ЖИРНЫХ людей (вопросы не ко мне, не я снимал). Вангую прескрпит - от всепропальщиков, турбопатриотов, русофобов из окраин бывшего СССР: типа "Москва- не Россия". Опущу им челюсть еще ниже. Лондон - не ВБ, Париж - не Франция, Рим - не Италия.Вашингтон и NY - не США (хотя последний уже вполне себе Кенсингтон или Чикаго). За моей спиной куча столиц, и Москва - самая чистая, ухоженная и благоустроенная среди них. Но есть мудрая русская поговорка: свинья везде грязь найдёт.
Еще скажи Берлин - не Германия 🤡
Давай-ка лучше тебе челюсть опущу ниже плинтуса
В Европе уже давно заведено. Чем дальше от столицы - тем города и деревни более обустроены, чистенькие и цивильные. Это аксиома. Теперь сравним это с Россией….
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Savarona25
Чистая - это да. На втором месте тротуарная плитка, чтобы всегда была как новая - перекладывают каждый год.
+9
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Mikael Rikhard
Ответ Даша Морковкина
В России дикая централизация. Несколько благоустроенных городов на всю страну. Из Топ 50 университетов - 45 в МСК и СПБ
сразу видно, что ты по стране не ездишь
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Евгений Шазиев
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Ответ Valeriy Komarow
Комментарий скрыт
Я правильно понимаю, что Кенсинтон из Филадельфии тоже столица США? Если так, то аргумент, про "за предел" уместен.

Ааа, нет, вспомнил ""вы не понимаете, это другое. gif"
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Mikael Rikhard
Ответ Valeriy Komarow
Комментарий скрыт
Суздаль рядом с Москвой намного лучше
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Pelerin
Ответ Евгений Шазиев
Давеча смотрел атмосферный гоу-про видос американской блоггерки. В коментах на трубе шок и отвисшие челюсти у датчан, испанцев, американцев. Чистота, нет бомжей. И главное - НЕТ ЖИРНЫХ людей (вопросы не ко мне, не я снимал). Вангую прескрпит - от всепропальщиков, турбопатриотов, русофобов из окраин бывшего СССР: типа "Москва- не Россия". Опущу им челюсть еще ниже. Лондон - не ВБ, Париж - не Франция, Рим - не Италия.Вашингтон и NY - не США (хотя последний уже вполне себе Кенсингтон или Чикаго). За моей спиной куча столиц, и Москва - самая чистая, ухоженная и благоустроенная среди них. Но есть мудрая русская поговорка: свинья везде грязь найдёт.
В каком смысле Рим не Италия? Похоже, ты совсем не знаешь, про что говоришь)

Ладно Милан или Турин привëл бы, но Рим)))
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gerudes
Ответ Евгений Шазиев
Давеча смотрел атмосферный гоу-про видос американской блоггерки. В коментах на трубе шок и отвисшие челюсти у датчан, испанцев, американцев. Чистота, нет бомжей. И главное - НЕТ ЖИРНЫХ людей (вопросы не ко мне, не я снимал). Вангую прескрпит - от всепропальщиков, турбопатриотов, русофобов из окраин бывшего СССР: типа "Москва- не Россия". Опущу им челюсть еще ниже. Лондон - не ВБ, Париж - не Франция, Рим - не Италия.Вашингтон и NY - не США (хотя последний уже вполне себе Кенсингтон или Чикаго). За моей спиной куча столиц, и Москва - самая чистая, ухоженная и благоустроенная среди них. Но есть мудрая русская поговорка: свинья везде грязь найдёт.
Минск, Хельсинки, Алматы — тоже чистые города.
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градус ненависти
Как человек, который прожил в общем счёте три года в Лондоне и полтора в Барселоне, могу заверить что Москва на много световых лет впереди в плане чистоты и удобства инфраструктуры
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Maricone
ну если технически подходить к понятиям Столиыа, то Сингапур чище Москы.
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градус ненависти
Ответ Mikael Rikhard
Суздаль рядом с Москвой намного лучше
Как и Плёс
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the80dream
Сначала УЕФА со штрафом, теперь это.
Сегодня прям празник для миротворца
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Dima67
Ответ Евгений Шазиев
Давеча смотрел атмосферный гоу-про видос американской блоггерки. В коментах на трубе шок и отвисшие челюсти у датчан, испанцев, американцев. Чистота, нет бомжей. И главное - НЕТ ЖИРНЫХ людей (вопросы не ко мне, не я снимал). Вангую прескрпит - от всепропальщиков, турбопатриотов, русофобов из окраин бывшего СССР: типа "Москва- не Россия". Опущу им челюсть еще ниже. Лондон - не ВБ, Париж - не Франция, Рим - не Италия.Вашингтон и NY - не США (хотя последний уже вполне себе Кенсингтон или Чикаго). За моей спиной куча столиц, и Москва - самая чистая, ухоженная и благоустроенная среди них. Но есть мудрая русская поговорка: свинья везде грязь найдёт.
Есть общепринятые параметры качества жизни в отдельном городе/государстве- продолжительность жизни, детская смертность, доход на душу населения, безопасность, уровень образования и тд. Можете задвигать Вашу челюсть обратно.
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Tony Lee
С бюджетом Москвы здесь можно все дороги покрыть сусальным золотом.
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Aristokratt
Спасибо Джамшуту с Равшаном
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Владимир Виртуалкин
Ответ Евгений Шазиев
Давеча смотрел атмосферный гоу-про видос американской блоггерки. В коментах на трубе шок и отвисшие челюсти у датчан, испанцев, американцев. Чистота, нет бомжей. И главное - НЕТ ЖИРНЫХ людей (вопросы не ко мне, не я снимал). Вангую прескрпит - от всепропальщиков, турбопатриотов, русофобов из окраин бывшего СССР: типа "Москва- не Россия". Опущу им челюсть еще ниже. Лондон - не ВБ, Париж - не Франция, Рим - не Италия.Вашингтон и NY - не США (хотя последний уже вполне себе Кенсингтон или Чикаго). За моей спиной куча столиц, и Москва - самая чистая, ухоженная и благоустроенная среди них. Но есть мудрая русская поговорка: свинья везде грязь найдёт.
чикаго тебе чем не угодил, центр вполне себе чистый, по сравнению с другими городами
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atomio
Ответ zer
в Москве очень приятно что жить, что отдыхать
Есть небольшой секрет. Если у тебя очень много денег, то в любой стране приятно и комфортно жить)
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Machine Head
Ответ Даша Морковкина
В России дикая централизация. Несколько благоустроенных городов на всю страну. Из Топ 50 университетов - 45 в МСК и СПБ
Откуда такие цифры ? Смешно читать просто. Поддержу коллегу , что вы по стране нигде не были . Судя по всему , Вам много где придется удивляться .
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bzm77
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Даша Морковкина
В России дикая централизация. Несколько благоустроенных городов на всю страну. Из Топ 50 университетов - 45 в МСК и СПБ
Фактос. Но школьники не поймут
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