Балогун не забил два пенальти «Ницце». Булка отразил оба удара форварда «Монако», купленного у «Арсенала» за 45 млн евро
Фоларин Балогун не реализовал два пенальти в матче «Монако» – «Ницца».
Форвард хозяев бил с точки на 12-й и 54-й минутах матча 6-го тура Лиги 1. Голкипер Марчин Булка оба раза выручил свою команду.
Следует отметить, что первый одиннадцатиметровый заработал российский хавбек «Монако» Александр Головин.
Балогун был приобретен минувшим летом у «Арсенала» за 45 млн евро с учетом бонусов. На его счету пока 1 гол за новый клуб.
Подробно со статистикой 22-летнего игрока, забившего 21 гол в 37 матчах за «Реймс» в прошлом сезоне, можно ознакомиться здесь.
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