Балогун не забил два пенальти «Ницце». Булка отразил оба удара форварда «Монако», купленного у «Арсенала» за 45 млн евро

Теги Ницца Монако лига 1 Франция Арсенал Александр Головин Марчин Булка Фоларин Балогун Футбол

Фоларин Балогун не реализовал два пенальти в матче «Монако» – «Ницца».

Форвард хозяев бил с точки на 12-й и 54-й минутах матча 6-го тура Лиги 1. Голкипер Марчин Булка оба раза выручил свою команду.

Следует отметить, что первый одиннадцатиметровый заработал российский хавбек «Монако» Александр Головин.

Балогун был приобретен минувшим летом у «Арсенала» за 45 млн евро с учетом бонусов. На его счету пока 1 гол за новый клуб.

Подробно со статистикой 22-летнего игрока, забившего 21 гол в 37 матчах за «Реймс» в прошлом сезоне, можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Михаил Рябов
Я бы на месте тренера после второго пенальти сразу заменил этого чмошника. Позорище.
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Человек1991
Goal and Win эти 2 пенальти спокойно бы забил) и Монако бы продолжал лидировать в Чемпионате Франции .
+4
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Avenaro
Запорун
+3
-1
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Артур Артур
Жесть,зачем забрал мяч у Минамино...
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Человек1991
Чё за Балаган ?)
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Billy_Shears
Вот слили его, и никто не вспоминает, а перед началом сезона столько вопросов было.
+1
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Sergey Troshin
Какой кэф был на 2 не забитых пенальти?
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-1
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lyublyu Costornaya
лох
+1
-1
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Кирилл Голивец
Поляки всегда были топовыми вратарями
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alexus-1990
американца сегодня зверски изобьют
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