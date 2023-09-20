Галактионов о поражении от «Урала» по пенальти: «Локо» провел 2-й тайм с заметным преимуществом, были хорошие моменты. Не надо вешать нос»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов доволен игрой «Локомотива» во 2-м тайме матча с «Уралом».

Железнодорожники после 0:0 в основное время игры Фонбет Кубка России потерпели поражение по пенальти – 2:4.

– В первом тайме теряли очень простые мячи, было много брака в передачах. В перерыве обратили на это внимание, что надо играть более спокойно и хладнокровно.

Второй тайм прошел с заметным преимуществом с нашей стороны. И моменты хорошие были, и замены сделали свое дело. Относительно прошлых матчей второй тайм можно занести в актив. Здесь надо отдать ребятам должное.

Уступили по пенальти, всегда хочется побеждать, но сказали ребятам, что надо не разочаровываться и вешать нос, а готовиться к следующему матчу.

– Пенальтисты сами выбирали, кто будет бить, или вы назначали?

– Спрашивали, кто готов, а кто – нет. Но, к сожалению, не очень удачно исполняли.

– В следующий раз будут бить не они?

– Надеюсь, следующего раза не будет, потому что надо побеждать в основное время, и у нас для этого есть все возможности, – заявил главный тренер «Локомотива».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локуся
Бла бла бла, физрук объясняет другими словами что без забросов на столба (Рукаку), у него других вариантов и нет и быть не может, любая комбинационная игра исключена
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Что-то Локомотив разочаровывает в этом сезоне. По концовке прошлого сезона мне казалось, что этот сезон должен стать для "паровозов" прорывом...
Надеюсь, еще разыграются пацаны. А то без бодрого Локомотива как-то скучновато.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Иванов
не вешайте, после зенита тоже не вешайте
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амаль Мустафаев
Из команды которая при Сёмине выигрывала каждый год трофеи и была одна из лучших в чемпионате независимо от состава, превратились в середняка, который даже с соперниками ниже уровнем не могут быть фаворитами и показать цельной игры. Каждый матч как лотерея, нет никакой стабильности, сыгранность на нуле, игроки не прогрессируют и так дальше можно продолжать..... Очнитесь уже наконец все, тут явно что-то не так, давно пора становиться на правильные рельсы, позорники....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава Трунов
следующее поражение будет от Зенита
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.Litovchenko
о каком заметном преимуществе говорит Галактионов? второй тайм лу ше первого, но ни одного опасного удара, кроме как в концовке не было ничего, один момент из офсайда и там спас Помазун. ..а вот Лантратов 2 раза спас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Ответ Ovsyankin
Не вешать нос, гардемарины
Не вешать нос, локомотивы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдмонд
Ответ Ovsyankin
Не вешать нос, гардемарины
дурна ли жизнь, иль Тикнизян...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovsyankin
Не вешать нос, гардемарины
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Заичкин
мда мда мда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
Странные ощущения, когда читаешь интервью Галактионова: каждый раз при этом почему-то вспоминается Абаскаль! Такой же начинающий, такой же эксперимент над клубом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Несолёных
Да просто уйди Миша
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карл_Иваныч
Кажется в "Локомотиве" вот вот откроются вакансии главного тренера и "центрального форварда таранного типа"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава Трунов
забивать надо уметь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий