Галактионов о поражении от «Урала» по пенальти: «Локо» провел 2-й тайм с заметным преимуществом, были хорошие моменты. Не надо вешать нос»

Михаил Галактионов доволен игрой «Локомотива» во 2-м тайме матча с «Уралом».

Железнодорожники после 0:0 в основное время игры Фонбет Кубка России потерпели поражение по пенальти – 2:4.

– В первом тайме теряли очень простые мячи, было много брака в передачах. В перерыве обратили на это внимание, что надо играть более спокойно и хладнокровно.

Второй тайм прошел с заметным преимуществом с нашей стороны. И моменты хорошие были, и замены сделали свое дело. Относительно прошлых матчей второй тайм можно занести в актив. Здесь надо отдать ребятам должное.

Уступили по пенальти, всегда хочется побеждать, но сказали ребятам, что надо не разочаровываться и вешать нос, а готовиться к следующему матчу.

– Пенальтисты сами выбирали, кто будет бить, или вы назначали?

– Спрашивали, кто готов, а кто – нет. Но, к сожалению, не очень удачно исполняли.

– В следующий раз будут бить не они?

– Надеюсь, следующего раза не будет, потому что надо побеждать в основное время, и у нас для этого есть все возможности, – заявил главный тренер « ».

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