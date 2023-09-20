Вратарь «Црвены Звезды» Глазер: «Мы остановили Холанда и показали, что можем играть против таких команд, как «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Омри Глазер Эрлинг Холанд Футбол

Омри Глазер заявил, что «Црвена Звезда» остановила Эрлинга Холанда.

Сербская команда проиграла «Манчестер Сити» (1:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень расстроен из-за второго пропущенного мяча. Должен был сыграть лучше в этом моменте.

Но я доволен своей игрой. Мы играли против невероятной команды, которая создала множество голевых моментов.

Мы выложились больше чем на 100 процентов, поэтому, может, могли рассчитывать на другой результат, особенно после того, как повели в счете.

Но мы довольны, что показали, что можем играть против таких команд, как «Манчестер Сити», и у нас есть способности выступать на групповой стадии Лиги чемпионов.

Мы остановили Эрлинга Холанда, но нужно было остановить и других игроков», – сказал вратарь «Црвены Звезды» Омри Глазер.

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10 комментариев

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fatei4
На то они и сити, что если вы остановили холанда, то забьет альварес, закроете холанда и альвареса - придут доку или фоден. Результат на табло, закрыватели...
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6tspey7tb5
Что они показали? Он ладно был в эйфории во время игры, но пусть на цифры посмотрит. Остановили они
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Phil
что за бред он несет, просто всей командой в воротах стояли всю игру, они вообще по сути вчера не играли в футбол, о каких остановках идет речь ?!
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Andrey Yaroslavtsev
Дядя Глазер, ты дурак?
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jordy
У Холанда ведь было достаточно моментов, чтобы забить несколько голов.
Это не совсем остановили.
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Karra
не будьте слишком строги, для команд уровня ЦЗ 1-3 с сити - это сродни победе.
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Озил, озю и буду озить
Интересно они его остановили, что он чуть хет-трик не сделал...
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instasamka
А забили другие. Ну и?
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Эксперимент
Это для тех кто говорит что Холанд теряется) Против него персонально вся защита играет и вратари делают сейвы ударов Холанда, от других можно спокойно пропустить.
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