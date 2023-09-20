Вратарь «Црвены Звезды» Глазер: «Мы остановили Холанда и показали, что можем играть против таких команд, как «Ман Сити»

Омри Глазер заявил, что «Црвена Звезда» остановила Эрлинга Холанда.

Сербская команда проиграла «Манчестер Сити» (1:3) в матче группового этапа .

«Я очень расстроен из-за второго пропущенного мяча. Должен был сыграть лучше в этом моменте.

Но я доволен своей игрой. Мы играли против невероятной команды, которая создала множество голевых моментов.

Мы выложились больше чем на 100 процентов, поэтому, может, могли рассчитывать на другой результат, особенно после того, как повели в счете.

Но мы довольны, что показали, что можем играть против таких команд, как « », и у нас есть способности выступать на групповой стадии Лиги чемпионов.

Мы остановили , но нужно было остановить и других игроков», – сказал вратарь « » Омри Глазер.

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