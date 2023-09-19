«Зенит» интересовался вингером «Орландо Сити» Торресом. Трансфер сорвался не по политическим причинам – так сказал агент уругвайца

Теги Зенит МЛС премьер-лига Россия возможные трансферы Орландо Сити агенты Политика Факундо Торрес Футбол

«Зенит» мог подписать вингера сборной Уругвая Факундо Торреса.

Об этом сообщил агент Эдгардо Ласальвия, представляющий интересы Торреса. При этом агент отметил, что причина, по которой трансфер уругвайца, выступающего за «Орландо Сити», не связана с событиями на Украине.

«Теоретически мы были близки к тому, чтобы трансфер Торреса в «Зенит» состоялся. Но официальное предложение клуб не делал.

Информация о причине отказа не является правдой. Проблема была в другом», – сказал Ласальвия.

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3 комментария

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Mr. Fett
Ответ Onion
Нафига Зениту вингер? Имеющихся девать некуда. Фантазии агента
Вместо Малкома. Мост травмирован хронически. Бакаев отъехал. До аренды Изидора ещё
+4
0
+4
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Дмитрий9779
Вообще-то он нападающий,на трансфермаркт 14 млн...Зимой Педро подъдет.После ухода Малкома справа эта позиция проседает.
+2
0
+2
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