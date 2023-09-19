«Зенит» интересовался вингером «Орландо Сити» Торресом. Трансфер сорвался не по политическим причинам – так сказал агент уругвайца

«Зенит» мог подписать вингера сборной Уругвая Факундо Торреса.

Об этом сообщил агент Эдгардо Ласальвия, представляющий интересы Торреса. При этом агент отметил, что причина, по которой трансфер уругвайца, выступающего за «Орландо Сити», не связана с событиями на Украине.

«Теоретически мы были близки к тому, чтобы трансфер Торреса в «Зенит» состоялся. Но официальное предложение клуб не делал.

Информация о причине отказа не является правдой. Проблема была в другом», – сказал Ласальвия.

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