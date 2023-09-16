Пиоли не стал извиниться перед фанатами: «Думаете, мы специально проиграли 1:5? Просить прощения нужно, когда делаешь что-то нарочно»

Стефано Пиоли не считает, что должен извиниться за поражение от «Интера».

В 4-м туре Серии А « » разгромил «Милан» со счетом 5:1. «Нерадзурри» выиграли 5 последних дерби с общим счетом 12:1.

Журналист спросил у Пиоли, не чувствует ли он, что пришло время извиниться перед фанатами.

«Я не согласен с концепцией, что должен извиняться перед болельщиками. Как вы думаете, мы специально проиграли в дерби «Интеру» со счетом 1:5? Мы разочарованы так же, как и болельщики. Извиняться нужно только тогда, когда намеренно делаешь что-то неправильное.

Вы видите лишь то, что нужно вам. Мы проиграли пять дерби и постараемся выступить лучше. Руководство было [в раздевалке], чтобы поддержать нас, но мы не можем вернуться домой с высоко поднятой головой», – сказал главный тренер « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS