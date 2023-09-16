Пиоли не стал извиниться перед фанатами: «Думаете, мы специально проиграли 1:5? Просить прощения нужно, когда делаешь что-то нарочно»
Стефано Пиоли не считает, что должен извиниться за поражение от «Интера».
В 4-м туре Серии А «Интер» разгромил «Милан» со счетом 5:1. «Нерадзурри» выиграли 5 последних дерби с общим счетом 12:1.
Журналист спросил у Пиоли, не чувствует ли он, что пришло время извиниться перед фанатами.
«Я не согласен с концепцией, что должен извиняться перед болельщиками. Как вы думаете, мы специально проиграли в дерби «Интеру» со счетом 1:5? Мы разочарованы так же, как и болельщики. Извиняться нужно только тогда, когда намеренно делаешь что-то неправильное.
Вы видите лишь то, что нужно вам. Мы проиграли пять дерби и постараемся выступить лучше. Руководство было [в раздевалке], чтобы поддержать нас, но мы не можем вернуться домой с высоко поднятой головой», – сказал главный тренер «Милана».
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Кто то мне говорит что при Мальдини было бы лучше. Да идите вы куда подальше. Чалханоглу ведущий игрок Интера, один из лидеров Интера. Что за убогая трансферная политика, отдавать футболистов которые потом как не в себя играют в дерби и наказывают.