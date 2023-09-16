Пиоли не стал извиниться перед фанатами: «Думаете, мы специально проиграли 1:5? Просить прощения нужно, когда делаешь что-то нарочно»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия болельщики Футбол

Стефано Пиоли не считает, что должен извиниться за поражение от «Интера».

В 4-м туре Серии А «Интер» разгромил «Милан» со счетом 5:1. «Нерадзурри» выиграли 5 последних дерби с общим счетом 12:1.

Журналист спросил у Пиоли, не чувствует ли он, что пришло время извиниться перед фанатами.

«Я не согласен с концепцией, что должен извиняться перед болельщиками. Как вы думаете, мы специально проиграли в дерби «Интеру» со счетом 1:5? Мы разочарованы так же, как и болельщики. Извиняться нужно только тогда, когда намеренно делаешь что-то неправильное.

Вы видите лишь то, что нужно вам. Мы проиграли пять дерби и постараемся выступить лучше. Руководство было [в раздевалке], чтобы поддержать нас, но мы не можем вернуться домой с высоко поднятой головой», – сказал главный тренер «Милана».

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9 комментариев

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Кокич
Можно случайно наступить кому-то на ногу и извиниться.
+11
0
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perfekte
Интер - генсек и дед Милана, в хорошем смысле)
+6
-1
+5
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*MVP*
Ответ ya_za_ac_milan
Как тут не вспомнить Мальдини так любезно предоставившего Интеру - Чалханоглу. Этот турок пасами на 30-35 метров отрезает всю нашу полузащиту и выводит нападающих Интера 1 на 1 с защитниками. Это не считая того, что он здорово пробивает стандарты и штрафные. Ну сложно против такого играть. Милану вообще раскрываться и играть первым номером нельзя. Кто то мне говорит что при Мальдини было бы лучше. Да идите вы куда подальше. Чалханоглу ведущий игрок Интера, один из лидеров Интера. Что за убогая трансферная политика, отдавать футболистов которые потом как не в себя играют в дерби и наказывают.
ты же предрекал победу Милана. как дела?)
+3
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nerol
Ответ ciao.ragazzi.2519
наверно больше случайность, но интер был лучше но не на 5:1
Но на 4 1 или 3 0 был лучше, что тоже вообщем-то разгром.
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Buharoid
А когда выложат великое "Первые четыре минуты мы контролировали игру и владели мячом"?
+1
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ya_za_ac_milan
Ответ perfekte
Интер - генсек и дед Милана, в хорошем смысле)
Как тут не вспомнить Мальдини так любезно предоставившего Интеру - Чалханоглу. Этот турок пасами на 30-35 метров отрезает всю нашу полузащиту и выводит нападающих Интера 1 на 1 с защитниками. Это не считая того, что он здорово пробивает стандарты и штрафные. Ну сложно против такого играть. Милану вообще раскрываться и играть первым номером нельзя.
Кто то мне говорит что при Мальдини было бы лучше. Да идите вы куда подальше. Чалханоглу ведущий игрок Интера, один из лидеров Интера. Что за убогая трансферная политика, отдавать футболистов которые потом как не в себя играют в дерби и наказывают.
+2
-2
0
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