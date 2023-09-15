Зобнин о Кубке России: «Жаль, что клубы относятся к турниру как к второстепенному. В «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию»

Роман Зобнин не считает правильным отношение к Кубку России как второстепенному.

« » стартовал в группе в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России с трех побед в трех матчах.

– Как на команду влияет усилившаяся ротация?

– Ротация действительно есть: в Кубке России играет другой состав.

Жаль, что многие клубы относятся к этому турниру как к чему-то второстепенному: выпускают на поле только молодых игроков, выкладываются не по полной. Я с таким подходом абсолютно не согласен.

И отлично, что «Спартак» в розыгрыше Кубка этого сезона идеально начал: три победы из трех при качественной игре.

В изменениях состава всегда есть и плюсы, и минусы. Что перевесит – покажет время.

На сегодня в «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию: это очень крутой уровень конкуренции! Каждый должен расти и показывать свой лучший футбол.

Поэтому я надеюсь, что на дистанции эта ротация поможет нам прогрессировать и добиваться положительного результата, – сказал полузащитник «Спартака» .

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