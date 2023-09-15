Зобнин о Кубке России: «Жаль, что клубы относятся к турниру как к второстепенному. В «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию»
Роман Зобнин не считает правильным отношение к Кубку России как второстепенному.
«Спартак» стартовал в группе в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России с трех побед в трех матчах.
– Как на команду влияет усилившаяся ротация?
– Ротация действительно есть: в Кубке России играет другой состав.
Жаль, что многие клубы относятся к этому турниру как к чему-то второстепенному: выпускают на поле только молодых игроков, выкладываются не по полной. Я с таким подходом абсолютно не согласен.
И отлично, что «Спартак» в розыгрыше Кубка этого сезона идеально начал: три победы из трех при качественной игре.
В изменениях состава всегда есть и плюсы, и минусы. Что перевесит – покажет время.
На сегодня в «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию: это очень крутой уровень конкуренции! Каждый должен расти и показывать свой лучший футбол.
Поэтому я надеюсь, что на дистанции эта ротация поможет нам прогрессировать и добиваться положительного результата, – сказал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.
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