Зобнин о Кубке России: «Жаль, что клубы относятся к турниру как к второстепенному. В «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Роман Зобнин Футбол

Роман Зобнин не считает правильным отношение к Кубку России как второстепенному.

«Спартак» стартовал в группе в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России с трех побед в трех матчах.

– Как на команду влияет усилившаяся ротация?

– Ротация действительно есть: в Кубке России играет другой состав.

Жаль, что многие клубы относятся к этому турниру как к чему-то второстепенному: выпускают на поле только молодых игроков, выкладываются не по полной. Я с таким подходом абсолютно не согласен.

И отлично, что «Спартак» в розыгрыше Кубка этого сезона идеально начал: три победы из трех при качественной игре.

В изменениях состава всегда есть и плюсы, и минусы. Что перевесит – покажет время.

На сегодня в «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию: это очень крутой уровень конкуренции! Каждый должен расти и показывать свой лучший футбол.

Поэтому я надеюсь, что на дистанции эта ротация поможет нам прогрессировать и добиваться положительного результата, – сказал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

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10 комментариев

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Ход_Конём
Кто эти два хороших футболиста на позицию Романа?
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Самозанятый
В Спартаке по 2 позиции на каждого футболиста.
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Олимпионик
Это очень крутой уровень конкуренции когда Зобнин её выигрывает не по спортивному принципу.
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Доктор Верховцев
Так по два или играть некому?
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SpartakMordva
Ну кубок сейчас существенно интересней... Это отдельный чемпионат какой-то. И ротацию только у Динамо заметно было.
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Sergey Rubtsov
Ответ владимир семенов
Но вы то точно к нему так не относитесь,вы за каждый трофей готовы хвататься,но просто не получается каждый год)
Кубок 2022 так не считает
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Николай Дергачев
Ответ Самозанятый
В Спартаке по 2 позиции на каждого футболиста.
и ещё молодежь....
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Антон Белименко
Ответ Николай Дергачев
и ещё молодежь....
Толку то... С Пари НН делим 9-10 место. В Спартаке перебор футболистов, и тренер мечется, никак не определившимся с основным составом
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