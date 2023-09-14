«Уфа» арендовала Карпова у ЦСКА на полгода и расторгла контракты с Емельяновым и Мирошниченко

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Первая лига Уфа Дмитрий Мирошниченко Данила Емельянов Вадим Карпов Футбол

Вадим Карпов перешел из ЦСКА в «Уфу».

Армейцы сообщили, что отдали 21-летнего защитника в аренду до конца первой части сезона. Право выкупа не предусмотрено.

За основную команду ЦСКА Карпов провел 33 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Уфа» также объявила о расторжении контрактов с хавбеком Данилой Емельяновым и защитником Дмитрием Мирошниченко.

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21 комментарий

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Константин Эсперов
Ответ Михаил Дворников
Респект, слить такого бездаря хоть куда-то - успех уровня взять ЛЧ
Бездарь и невежда . Не знать истории клуба , в котором играешь всю жизнь . Меня поразил тот диалог с Акинфеевым
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+12
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Влад Безруков
Дождались наконец-то эту трансферную бомбу
Спасибо, ЦСКА, порадовали!
+7
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+7
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Denchik 001
Вот, это нормально, одобряю..!))
+7
0
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Islam Gasanov
Ответ Иван Петров
Думал, что это будет Урал. )))
К своему Папо Карло который его выстругал(т.е. создал)?)
+1
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Михаил Дворников
Респект, слить такого бездаря хоть куда-то - успех уровня взять ЛЧ
+1
0
+1
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Серёга Соколов
Ответ Михаил Дворников
Респект, слить такого бездаря хоть куда-то - успех уровня взять ЛЧ
Респект был бы,если б его продали в Уфу. А так,просто неплохо
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Shuller18
Ответ TheSportNik
Вадика Карпова сплавили из ЦСКА, которого Серега Овчинников притащил в команду и который привозил голы на постоянной основе. Интересно только зарплату наверно Вадик будет получать в ЦСКА, так как Уфа вряд ли сможет платить Карпову много.
Ты ни разу не ответил: Гончаренко терпила, раз не мог сказать Овчинникову, что не хочет ставить этого бездаря?
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Циник Петербургский
Ответ Lux_Vid Александров
Я уже запутался кто чей фарм. Можно таблицу фармов РПЛ пожалуйста?
Думаю, эта таблица затерялась где-то среди гороскопов Заремы.
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Надежда Касаткина
Ответ Islam Gasanov
К своему Папо Карло который его выстругал(т.е. создал)?)
Вообще строгали его мама с папой))
А воспитывал - академия пфк цска)))
Стыдно не знать историю своего клуба))
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Серёга Соколов
Ответ Михаил Дворников
Ну все-таки ему уроки истории ЦСКА не преподавали. Да это грустно, но я писал чисто про спортивные качества
А кто ему должен был их преподавать? Ты идёшь в академию клуба и ты сам должен учить историю,должен знать и понимать где ты играешь. Это не уроки в школе...
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Серёга Соколов
Ответ Михаил Дворников
Его бы и Дениэл Леви не продал)
Но чудеса бывают))
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Михаил Дворников
Ответ Константин Эсперов
Бездарь и невежда . Не знать истории клуба , в котором играешь всю жизнь . Меня поразил тот диалог с Акинфеевым
Ну все-таки ему уроки истории ЦСКА не преподавали. Да это грустно, но я писал чисто про спортивные качества
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Михаил Дворников
Ответ Серёга Соколов
Респект был бы,если б его продали в Уфу. А так,просто неплохо
Его бы и Дениэл Леви не продал)
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TheSportNik
Вадика Карпова сплавили из ЦСКА, которого Серега Овчинников притащил в команду и который привозил голы на постоянной основе.
Интересно только зарплату наверно Вадик будет получать в ЦСКА, так как Уфа вряд ли сможет платить Карпову много.
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Shuller18
Только сегодня утром подумал, что раз нет новостей о его спихивании, то скорее всего следующая остановка Медиалига. Однако нашлись купцы.
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Юрий Гаврилов
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Слабый игрок. Удивлялся, когда его в основу Гончаренко ставил.
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Lux_Vid Александров
Я уже запутался кто чей фарм. Можно таблицу фармов РПЛ пожалуйста?
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carvalho7
Ну все.. Теперь ворота Уфы на замке..
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Zennenhund
Куда перешол Мтрошниченко?
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Иван Петров
Думал, что это будет Урал. )))
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