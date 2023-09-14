«Уфа» арендовала Карпова у ЦСКА на полгода и расторгла контракты с Емельяновым и Мирошниченко

Вадим Карпов перешел из ЦСКА в «Уфу».

Армейцы сообщили, что отдали 21-летнего защитника в аренду до конца первой части сезона. Право выкупа не предусмотрено.

За основную команду ЦСКА Карпов провел 33 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Уфа» также объявила о расторжении контрактов с хавбеком и защитником .

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