Черчесов подписал контракт с «Арсеналом». Сын экс-тренера сборной России переехал в Тулу как свободный агент

Тульский «Арсенал» подписал Станислава Черчесова-младшего.

Сын бывшего главного тренера сборной России присоединился к новой команде в качестве свободного агента. Прошлый сезон вратарь заканчивал в составе «Химок».

Со статистикой выступлений 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: https://t.me/pfcarsenaltula

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