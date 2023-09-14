Черчесов подписал контракт с «Арсеналом». Сын экс-тренера сборной России переехал в Тулу как свободный агент
Тульский «Арсенал» подписал Станислава Черчесова-младшего.
Сын бывшего главного тренера сборной России присоединился к новой команде в качестве свободного агента. Прошлый сезон вратарь заканчивал в составе «Химок».
Со статистикой выступлений 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: https://t.me/pfcarsenaltula
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