Черчесов подписал контракт с «Арсеналом». Сын экс-тренера сборной России переехал в Тулу как свободный агент

Теги Химки трансферы Первая лига Арсенал Тула Станислав Черчесов-младший Футбол

Тульский «Арсенал» подписал Станислава Черчесова-младшего.

Сын бывшего главного тренера сборной России присоединился к новой команде в качестве свободного агента. Прошлый сезон вратарь заканчивал в составе «Химок».

Со статистикой выступлений 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: https://t.me/pfcarsenaltula

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20 комментариев

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S. A.
Разве можно так пугать?
(Я про первое предложение)
+40
0
+40
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Старший сержант Людовик Крюшо
Не тот Черчесов не с тем Арсеналом, расходимся
+30
0
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Filipp Gorski
Могли бы просто написать «Черчесов подписал контракт с «Арсеналом»
+30
-1
+29
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EnzoAmatera
Первое предложение ввело в шок)
+9
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+9
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Жан Поль Бельманда
Который из них СЫН?
+5
0
+5
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Mixos Demid
Достойную замену нашли Аджоеву!!!
+3
0
+3
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Ansu Fati
Фанатов лондонского Арсенала чуть не схватил инфаркт))
+2
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arriva
Статистика хороша у парня
+2
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Артем Русанов
Не очень на отца похож
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bopsulai
Ох уж эти мастера заголовков.
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андрэ
Интересно а почему сын скитается у нас, неужели не может в пердиве Австрии найти место
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Hibro
Скам)
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Ярик01
Заголовок не сразу и понял
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Александр Сучков
сторожку так рад трансферу на фото) сын на разведку приехал. потом приедет и папа.
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Мерген Морозов
ждём в ближайшее время саламыча во главе тульского арсенала?!
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Bartez1986
три вратаря маловато для команды первой лиги. нужен четвертый
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Jadie James
Кто из них сын черчесов сын, стасикович?
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Арсений Чернобаев
Ответ Старший сержант Людовик Крюшо
Не тот Черчесов не с тем Арсеналом, расходимся
все не то... а если бы было бы то, мы бы все тут померли от шока
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Pumax
Ответ Жан Поль Бельманда
Который из них СЫН?
Они оба сыновья
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