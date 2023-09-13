Сунесс об Англии: «Это золотое поколение, забудьте Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза. Им суждено взять трофей»
Грэм Сунесс считает, что эта сборная Англии должна взять трофей.
Вчера команда Гарета Саутгейта обыграла Шотландию (3:1) в товарищеском матче.
«Это золотое поколение. Забудьте Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза. У них есть и сила, и глубина.
Сейчас Англия – это действительно очень хорошая команда. Считаю, им суждено выиграть трофей с этим составом», – сказал бывший полузащитник сборной Шотландии в эфире Channel 4.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Но есть одно большое НО - Саутгейт. Ставить такой ужасный трусливый футбол с таким составом преступление.