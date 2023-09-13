Сунесс об Англии: «Это золотое поколение, забудьте Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза. Им суждено взять трофей»

Теги Пол Скоулз Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Сборная Англии по футболу Грэм Сунесс сборная Шотландии по футболу Саутгемптон Футбол

Грэм Сунесс считает, что эта сборная Англии должна взять трофей.

Вчера команда Гарета Саутгейта обыграла Шотландию (3:1) в товарищеском матче.

«Это золотое поколение. Забудьте Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза. У них есть и сила, и глубина.

Сейчас Англия – это действительно очень хорошая команда. Считаю, им суждено выиграть трофей с этим составом», – сказал бывший полузащитник сборной Шотландии в эфире Channel 4.

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29 комментариев

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el ruso guapo
Сунесс: это золотое поколение. Забудьте Лэмпарда, Скоулза, Джеррарда. Они белые.
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Zhenis Kelgenbaev
Пока у руля тренер собирающий состав по личным, а не спортивным побуждениям задача будет нелегкой
+31
-3
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Куй Покагорячев
Бритиши снова старую пластинку закрутили
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alexmixer9
Ответ Zhenis Kelgenbaev
Пока у руля тренер собирающий состав по личным, а не спортивным побуждениям задача будет нелегкой
Так это классика бритов, убивать отличные поколения физруками
+15
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Бродяга-симпатяга
У английского футболиста нет цели-есть только путь
+9
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server1ucker
А я не хочу забывать Лэмпарда, Джерарда и Скоулза 🥺
+9
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Аннигиляторная Пушка
Ответ el ruso guapo
Сунесс: это золотое поколение. Забудьте Лэмпарда, Скоулза, Джеррарда. Они белые.
Англия на евро-2004: Джеймс, Эшли Коул, Кэмпбелл, Хески, Вассел… это так, навскидку.
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Born is the King
Это так до первого Мбаппе и Лукаку, а потом опять будут гордиться Сакой и Макваером
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Локоть Артеста
Нет. Слишком переоценивают себя англичане. Облажаются в самый ответственный момент, как обычно с ними бывает.
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Александр Чижов
возьмут 2 место не более Английская карма
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Дима Зезуль
У сборной Англии есть атакующий защитник, жадный до голов- пока в свои ворота конечно, но он тренируется
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Ivas715
Ответ Zhenis Kelgenbaev
Пока у руля тренер собирающий состав по личным, а не спортивным побуждениям задача будет нелегкой
А кто в этом составе отсутствует по спортивным составляющим?
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Сергей Иванов
Господи, да так про англичан говорят со времён молодого Бэкхема, если не раньше. Результаты же одни и те же. Вернее, их отсутствие, окромя финала ЧЕ.
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Мэр Чунга-чанги
Пока все что можно сказать об этом поколении лишь то, что они сильнее сборной выступавшей на ЧМ14, на тот состав без улыбки смотреть невозможно
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Док163
но не с этим тренером!
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Marcus-light
Ответ Локоть Артеста
Нет. Слишком переоценивают себя англичане. Облажаются в самый ответственный момент, как обычно с ними бывает.
Ну в целом то они сделали огромный шаг в плане стабильности и при Саутгейте играют успешнее Испании и Германии. Как - это вопрос. Но факт есть факт.
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arspurs9
Поколение отличное. У Англии много десятилетий не было форварда уровня Кейна. Давно не было игрока типажа Беллингема. Отличный фланги, разве что с центром обороны беда.
Но есть одно большое НО - Саутгейт. Ставить такой ужасный трусливый футбол с таким составом преступление.
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zzzeeerrrooo
Ответ Кот под ногами майора
"Забудьте Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза. У них есть и сила, и глубина". Ну, у них действительно была сила и глубина)
Даже медальки Евро нет (
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Бронетранспортер
Ответ Сергей Иванов
Господи, да так про англичан говорят со времён молодого Бэкхема, если не раньше. Результаты же одни и те же. Вернее, их отсутствие, окромя финала ЧЕ.
Ну тогда и финала не было, можно сказать, прогресс
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A. Gross
Ответ Дима Зезуль
У сборной Англии есть атакующий защитник, жадный до голов- пока в свои ворота конечно, но он тренируется
"And this economic Maguire..."
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Ызяя
Ответ Куй Покагорячев
Бритиши снова старую пластинку закрутили
чем то похожи на спартак ... но спартак хоть изредка может, в отличии от бритов
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majestic1980
Ответ Аннигиляторная Пушка
Англия на евро-2004: Джеймс, Эшли Коул, Кэмпбелл, Хески, Вассел… это так, навскидку.
Вассел, это хорошо) крепкий игрок старта
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Pavlo Pedko
Ответ Аннигиляторная Пушка
Англия на евро-2004: Джеймс, Эшли Коул, Кэмпбелл, Хески, Вассел… это так, навскидку.
Этих Сунесс забыл уже давно)
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Scorpion
Англия как всегда себя превозносит
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Лёха Жданчик
золото с примесью Магуаера
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