Сунесс об Англии: «Это золотое поколение, забудьте Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза. Им суждено взять трофей»

Грэм Сунесс считает, что эта сборная Англии должна взять трофей.

Вчера команда Гарета Саутгейта обыграла Шотландию (3:1) в товарищеском матче.

«Это золотое поколение. Забудьте Лэмпарда, и . У них есть и сила, и глубина.

Сейчас Англия – это действительно очень хорошая команда. Считаю, им суждено выиграть трофей с этим составом», – сказал бывший полузащитник сборной Шотландии в эфире Channel 4.

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