Умер ассистент тренера Коста-Рики – в день матча с ОАЭ. Тренер узнал во время 1-го тайма: «Старался оставаться профессионалом, потому что надо было доиграть»

Теги происшествия Сборная Коста-Рики по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная ОАЭ по футболу Клаудио Вивас Футбол

Ассистент тренера сборной Коста-Рики умер в день матча.

ESPN передает, что проблемы со здоровьем у Эрика Родригеса возникли в субботу на пути из Англии, где команда победила Саудовскую Аравию (3:1), в Нидерланды, где сегодня уступила ОАЭ (1:4).

В Амстердаме 49-летний специалист был направлен в больницу. Во вторник утром его состояние ухудшилось, и в 15:45 по местному времени он скончался.

Клаудио Вивас, исполняющий обязанности главного тренера Коста-Рики, после игры с ОАЭ заявил, что узнал о произошедшем по ходу первого тайма.

«Я изо всех сил старался оставаться профессионалом во втором тайме, потому что матч нужно было доиграть.

Эрик был прекрасным другом и коллегой. В жизни приходится мириться с такими вещами, но все это очень печально. Грустно, что все произошло менее чем за трое суток», – сказал тренер.

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