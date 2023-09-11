Экс-форвард «Марселя» Коке о приговоре за наркоторговлю: «Я не Пабло Эскобар, изменил бы свой выбор, если бы мог. Тюрьма открыта для глупых людей»

Осужденный за наркоторговлю экс-футболист высказался о своем приговоре.

Ранее Серхио Пардо, известный как Коке, был приговорен к 6 годам тюремного заключения за наркоторговлю. Он признал, что руководил организацией, занимавшейся торговлей наркотиками в и еще нескольких странах.

Сейчас экс-нападающий «Марселя», «Малаги», « » живет в Марбелье на правах УДО. Он провел в тюрьме 21 месяц и вскоре вернется туда.

«Мне нечего скрывать. Если ты футболист, то тебе повезло зарабатывать много денег. Я зарабатывал, может быть, миллион евро в год. В другом бизнесе за два месяца можно заработать столько, сколько в футболе заработаешь за год. Но ты рискуешь своей жизнью».

О том, как он попал в этот бизнес

«У меня везде есть контакты, это не то, что я выбрал. Я не Пабло Эскобар! Когда вы слышите «международный наркоторговец», вы говорите себе: «Что, черт возьми, он творил?» Во Франции за это тебя могут очень быстро убить. Здесь тебя тоже могут убить, но я не боюсь».

О возвращении в тюрьму

«Я не знаю, на какой срок, но у меня приговор до 2027 года. Тюрьма открыта для глупых людей.

[В тюрьме] было много французов, даже марсельцев. Я видел много футболок « ». Если бы я мог, я бы изменил [свой выбор после окончания карьеры], но все произошло именно так», – сказал Коке в интервью Canal+.

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