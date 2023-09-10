Сборная ДР Конго вышла в финальную часть Кубка Африки. Вингер «Спартака» Бонгонда забил победный гол в матче с Суданом

Теги Спартак премьер-лига Россия Кубок Африки сборная Судана сборная ДР Конго Тео Бонгонда Футбол

Сборная ДР Конго вышла в финальную часть Кубка Африки.

Турнир пройдет в Кот-д’Ивуаре в январе-феврале 2024 года. 

Сборная ДР Конго одержала победу в заключительном матче квалификации с Суданом (2:0) и заняла первое место в группе I с 12 очками в 6 матчах. 

Автором победного мяча стал вингер «Спартака» Тео Бонгонда, отличившийся на 8-й минуте. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Воспитали, взрастили )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chinafon2012
Ответ Олег Сагайдачный
Пенсионный Спартак обыграл сборную мира. Судьи не оплошали. Вне игры не было (на ихней счёт) 😅
Всегда думал, что чувствует плесень по жизни?Расскажешь??
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Красавчик, Спартак и в Африке Спартак теперь!)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кuraakula belov
Возможно его наконец-то перестанут называть бельгийцем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
О, если бы они все играли за свою сборную, это была огненная команда!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kalc1976@list.ru
Ответ Олег Сагайдачный
Пенсионный Спартак обыграл сборную мира. Судьи не оплошали. Вне игры не было (на ихней счёт) 😅
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий