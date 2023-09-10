Сборная ДР Конго вышла в финальную часть Кубка Африки. Вингер «Спартака» Бонгонда забил победный гол в матче с Суданом
Сборная ДР Конго вышла в финальную часть Кубка Африки.
Турнир пройдет в Кот-д’Ивуаре в январе-феврале 2024 года.
Сборная ДР Конго одержала победу в заключительном матче квалификации с Суданом (2:0) и заняла первое место в группе I с 12 очками в 6 матчах.
Автором победного мяча стал вингер «Спартака» Тео Бонгонда, отличившийся на 8-й минуте.
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