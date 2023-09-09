Агкацев объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ: «За счет командной работы и самоотдачи»
Станислав Агкацев высказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.
— За счет чего «Краснодар» сейчас лидирует в РПЛ?
— За счет командной работы и самоотдачи.
— Обидно, что при этом не выиграли два матча – у «Локомотива» (1:1) и «Факела» (0:0), не забив пенальти в обеих встречах?
— Конечно, да. Хотели побеждать во всех играх.
— Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?
— Ну, еще рано говорить — начало сезона только, – сказал вратарь «Краснодара».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
1 комментарий