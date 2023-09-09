Агкацев объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ: «За счет командной работы и самоотдачи»

Станислав Агкацев высказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.

— За счет чего «Краснодар» сейчас лидирует в ?

— За счет командной работы и самоотдачи.

— Обидно, что при этом не выиграли два матча – у «Локомотива» (1:1) и «Факела» (0:0), не забив пенальти в обеих встречах?

— Конечно, да. Хотели побеждать во всех играх.

— Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

— Ну, еще рано говорить — начало сезона только, – сказал вратарь « ».

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