Агкацев о «Краснодаре»: «Игра с каждым матчем меняется в лучшую сторону. Стала вариативнее, не по шаблону»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Станислав Агкацев Футбол

Станислав Агкацев рассказал об изменениях в игре «Краснодара» на старте сезона.

— Многие считают, что «Краснодар» при Ивиче стал прагматичнее. Волков говорил, что команда начала играть на победу, а не в красивый футбол. Вы из ворот и со скамейки видите так же?

— Считаю, что наша игра с каждым матчем меняется в лучшую сторону. Она стала более вариативной, не по шаблону. Используем разные ситуации, разные игровые комбинации, поэтому у нас стала более лояльная игра. То есть мы стали более адаптированными к разным неожиданностям.

— На что «Краснодар» может претендовать в этом сезоне в чемпионате?

— И в чемпионате, и в Кубке цели максимальные — побеждать.

— Для победы в чемпионате надо обойти «Зенит». После ухода из него Малкома это сделать будет легче?

— Не знаю. Новый сезон — все команды усилились. Кто будет лучше играть, тот и выиграет чемпионат (улыбается). И Кубок, – сказал вратарь «Краснодара».

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1 комментарий

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IlyaGrain
В чемпионате конечно будет очень сложно, а вот кубок вполне реально взять!
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