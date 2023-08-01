Агкацев о «Краснодаре»: «Игра с каждым матчем меняется в лучшую сторону. Стала вариативнее, не по шаблону»

Станислав Агкацев рассказал об изменениях в игре «Краснодара» на старте сезона.

— Многие считают, что «Краснодар» при стал прагматичнее. Волков говорил, что команда начала играть на победу, а не в красивый футбол. Вы из ворот и со скамейки видите так же?

— Считаю, что наша игра с каждым матчем меняется в лучшую сторону. Она стала более вариативной, не по шаблону. Используем разные ситуации, разные игровые комбинации, поэтому у нас стала более лояльная игра. То есть мы стали более адаптированными к разным неожиданностям.

— На что «Краснодар» может претендовать в этом сезоне в чемпионате?

— И в чемпионате, и в Кубке цели максимальные — побеждать.

— Для победы в чемпионате надо обойти «Зенит». После ухода из него Малкома это сделать будет легче?

— Не знаю. Новый сезон — все команды усилились. Кто будет лучше играть, тот и выиграет чемпионат (улыбается). И Кубок, – сказал вратарь « ».