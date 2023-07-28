Агкацев об интересе «Динамо»: «Будет предложение — будем думать. Пока не могу представить, что буду играть где-то кроме «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс Станислав Агкацев Футбол

Станислав Агкацев оценил вероятность своего перехода из «Краснодара» в «Динамо».

«Я читал эти новости, но старался об этом не думать. Сейчас не могу ничего об этом сказать. Будет предложение — будем думать.

Пока не могу представить, что буду играть где-то кроме «Краснодара», — сказал вратарь «Краснодара».

В текущем сезоне 21-летний голкипер провел один матч – накануне против «Спартака» (1:2) в Фонбет Кубке России.

«Динамо» хочет Агкацева, но не готово платить более 2 млн евро. «Краснодар» требует 5 млн

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6 комментариев

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Caniball
Ответ Домоседов
А зачем ему сейчас куда-то уходить, если он фактически у Сафонова конкуренцию выиграл, да еще и в клуб с такой кармой?
Чего он там выиграл?! На 6 матчей в кубке?!
В чемпионате в первом туре Сафонов играл, во втором тоже будет играть Сафонов, при том, что Агкацев очень хорошо матч провел против Спартака.
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Machine Head
Никогда не говори никогда . История спорта знает немало примеров переходов игроков и ничего в этом нет отрицательного . Конечно, самые омерзительные переходы после клятвы верности и публичного лобызания эмблемы прежнего клуба .
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psycho
Ответ Домоседов
А зачем ему сейчас куда-то уходить, если он фактически у Сафонова конкуренцию выиграл, да еще и в клуб с такой кармой?
Москву посмотрит, например
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Домоседов
Ответ psycho
Москву посмотрит, например
Что он в этой Москве не видел, сомневаюсь, что у него нет денег приехать погулять на выходные, да и 4 московских клуба в РПЛ, и без того в Москву ездит постоянно
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Домоседов
Ответ Caniball
Чего он там выиграл?! На 6 матчей в кубке?! В чемпионате в первом туре Сафонов играл, во втором тоже будет играть Сафонов, при том, что Агкацев очень хорошо матч провел против Спартака.
По мне, он явно убедительнее сейчас выглядит, мне кажется, следующий матч с Сочи будет он играть, а не Матвей
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