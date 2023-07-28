Агкацев об интересе «Динамо»: «Будет предложение — будем думать. Пока не могу представить, что буду играть где-то кроме «Краснодара»
Станислав Агкацев оценил вероятность своего перехода из «Краснодара» в «Динамо».
«Я читал эти новости, но старался об этом не думать. Сейчас не могу ничего об этом сказать. Будет предложение — будем думать.
Пока не могу представить, что буду играть где-то кроме «Краснодара», — сказал вратарь «Краснодара».
В текущем сезоне 21-летний голкипер провел один матч – накануне против «Спартака» (1:2) в Фонбет Кубке России.
«Динамо» хочет Агкацева, но не готово платить более 2 млн евро. «Краснодар» требует 5 млн
В чемпионате в первом туре Сафонов играл, во втором тоже будет играть Сафонов, при том, что Агкацев очень хорошо матч провел против Спартака.