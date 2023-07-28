Станислав Агкацев оценил вероятность своего перехода из «Краснодара» в «Динамо».

«Я читал эти новости, но старался об этом не думать. Сейчас не могу ничего об этом сказать. Будет предложение — будем думать.

Пока не могу представить, что буду играть где-то кроме «Краснодара», — сказал вратарь « ».

В текущем сезоне 21-летний голкипер провел один матч – накануне против «Спартака» (1:2) в Фонбет Кубке России.

«Динамо» хочет Агкацева, но не готово платить более 2 млн евро. «Краснодар» требует 5 млн