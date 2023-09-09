Бразилия не проигрывает 35 матчей в отборах ЧМ. Дольше серии были лишь у Испании и Германии
Сборная Бразилии продлила беспроигрышную серию в отборах ЧМ до 35 матчей.
Сегодня «селесао» разгромила Боливию (5:1) в 1-м туре квалификации ЧМ-2026.
Нынешняя серия Бразилии – третий результат в мировой истории.
Рекорд принадлежит сборной Испании – 66 игр подряд без поражений в период с 1993 по 2021 год.
Второй результат у Германии – серия из 36 матчей в отборах ЧМ с 1934 по 1985 год.
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