Бразилия не проигрывает 35 матчей в отборах ЧМ. Дольше серии были лишь у Испании и Германии

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу чемпионат мира квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Сборная Бразилии продлила беспроигрышную серию в отборах ЧМ до 35 матчей.

Сегодня «селесао» разгромила Боливию (5:1) в 1-м туре квалификации ЧМ-2026.

Нынешняя серия Бразилии – третий результат в мировой истории.

Рекорд принадлежит сборной Испании – 66 игр подряд без поражений в период с 1993 по 2021 год.

Второй результат у Германии – серия из 36 матчей в отборах ЧМ с 1934 по 1985 год.

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3 комментария

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& Co1366
Интересная статистика - даже и не знал про Испанию.
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Olimjon Nazarov
Хочу чтобы Бразилия выиграла ЧМ-2026.
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Carlos
У Италии ещё какая то серия была не давно
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