Бразилия не проигрывает 35 матчей в отборах ЧМ. Дольше серии были лишь у Испании и Германии

Сборная Бразилии продлила беспроигрышную серию в отборах ЧМ до 35 матчей.

Сегодня «селесао» разгромила Боливию (5:1) в 1-м туре квалификации ЧМ-2026.

Нынешняя серия – третий результат в мировой истории.

Рекорд принадлежит сборной – 66 игр подряд без поражений в период с 1993 по 2021 год.

Второй результат у – серия из 36 матчей в отборах ЧМ с 1934 по 1985 год.

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