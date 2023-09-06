Галактионов об Изидоре: «Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит «Локомотив»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Галактионов высказался о ситуации с Вильзоном Изидором.

Напомним, Изидор покинул расположение «Локомотива» без разрешения и улетел во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр для одной из команд. Нападающий сообщил руководству клуба, что не хочет возвращаться в Россию.

Ранее «Локомотив» отклонил предложения по Изидору от «Марселя» и «Метца».

– Попрощался ли Изидор с вами?

– Мы уже говорили на эту тему, что Вильзон после игры с «Сочи» попрощался со всей командой, с тренерами. Уехал в Москву, потому что был сложный выезд в Ростов. Мы понимали, что он оттуда приедет только к пятнице, и трансферное окно будет закрыто. Поэтому здесь все думали и понимали, что какой-то диалог, наверное, ближе к конкретике идет. Тут, наверное, руководители больше скажут.

– Агент заявил, что Изидор якобы плакался и умолял, чтобы его отпустили.

– Чтобы отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб.

– Имею в виду в эмоциональном состоянии, было ли что-то?

– Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было, – сказал главный тренер железнодорожников.

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4 комментария

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Dr.Gebbelsss
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Olimjon Nazarov
Видимо после трансфера Миранчука они научились торговать
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