Глава арбитров АПЛ Уэбб подтвердил офсайд при голе Аке в матче «Ман Сити» и «Фулхэма»

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия судьи Говард Уэбб Майкл Оливер Натан Аке Футбол

Второй гол «Манчестер Сити» в игре с «Фулхэмом» засчитан ошибочно.

«Горожане» победили со счетом 5:1 в матче АПЛ.

На пятой добавленной к первому тайму минуте защитник «Сити» Натан Аке после подачи с углового головой пробил по воротам соперника. Мяч пролетел между ног Мануэля Аканджи, находившегося вне игры, и влетел в сетку.

ВАР изучил повтор, и гол отменен не был. «Ман Сити» повел в счете – 2:1.

«Ситуация очевидная – это положение вне игры. Думаю, что следовало отменить этот гол. Похоже, что Аканджи оказывает влияние на вратаря», – сказал глава арбитров АПЛ Говард Уэбб.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.

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13 комментариев

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Stewart D.
опять судейки извиняются, а не делают то, что должны делать сразу - отменять гол или красную карточку.
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sema mixajlov
В матче с Юнайтед в прошлом сезоне Бруну ни на что не влиял, сейчас Аканджи влияет, нужно как то определиться с этими пассивными офсайдами
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ZarvuR2020
Каждый сезон одно и то же.
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Дима Берин
Ответ Velirpa
не знал, что Уэбб продолжает свою деятельность, поздравляю Маню.
Продолжает? А мю вроде не засчитали чистый гол и не поставили пенку после фоле на хойлуне, нет?
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a2wai
Стало понятно, что там офсайд, еще когда Холанд об этом сказал. Лысый сегодня это просто подтвердил.
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Rus Donskoy
и что от этого поменяется
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mgarnet13
Ответ sema mixajlov
В матче с Юнайтед в прошлом сезоне Бруну ни на что не влиял, сейчас Аканджи влияет, нужно как то определиться с этими пассивными офсайдами
Очевидно влияли и там и там
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Великий Алонсо
Уэбб один из лучших судей вообще в истории, офигенный рефери, хорошо что он занял такую должность
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Velirpa
не знал, что Уэбб продолжает свою деятельность, поздравляю Маню.
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Lavinka
Ответ Velirpa
не знал, что Уэбб продолжает свою деятельность, поздравляю Маню.
Что скажите насчёт неимоверного количества судейских ошибок в сторону МЮ ? Уэбб же свой парень для МЮ .
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Stewart D.
Ответ Velirpa
не знал, что Уэбб продолжает свою деятельность, поздравляю Маню.
а как ты думаешь с чего добывались победы на траффорде над грозным НФ и волками ?
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