Глава арбитров АПЛ Уэбб подтвердил офсайд при голе Аке в матче «Ман Сити» и «Фулхэма»
Второй гол «Манчестер Сити» в игре с «Фулхэмом» засчитан ошибочно.
«Горожане» победили со счетом 5:1 в матче АПЛ.
На пятой добавленной к первому тайму минуте защитник «Сити» Натан Аке после подачи с углового головой пробил по воротам соперника. Мяч пролетел между ног Мануэля Аканджи, находившегося вне игры, и влетел в сетку.
ВАР изучил повтор, и гол отменен не был. «Ман Сити» повел в счете – 2:1.
«Ситуация очевидная – это положение вне игры. Думаю, что следовало отменить этот гол. Похоже, что Аканджи оказывает влияние на вратаря», – сказал глава арбитров АПЛ Говард Уэбб.
Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.
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