Сака – лучший игрок сборной Англии в 2023-м. Хавбек «Арсенала» обошел Беллингема и Кейна
Букайо Сака назван лучшим игроком сборной Англии по итогам года.
Болельщики выбрали полузащитника, представляющего «Арсенал», лучшим футболистом национальной сборной по итогам 2023 года.
Букайо Сака опередил Джуда Беллингема (в прошлом сезоне играл за «Боруссию» Дортмунд, сейчас представляет «Реал») и Харри Кейна (в прошлом сезоне играл за «Тоттенхэм», сейчас представляет «Баварию»).
В течение года Сака провел десять матчей за сборную Англии и забил 7 мячей. На ЧМ-2022 он сыграл в четырех из пяти матчей английской команды, а в игре с Ираном был признан лучшим игроком встречи.
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