Сака – лучший игрок сборной Англии в 2023-м. Хавбек «Арсенала» обошел Беллингема и Кейна

Букайо Сака назван лучшим игроком сборной Англии по итогам года.

Болельщики выбрали полузащитника, представляющего « », лучшим футболистом национальной сборной по итогам 2023 года.

опередил (в прошлом сезоне играл за «Боруссию» , сейчас представляет « ») и Харри Кейна (в прошлом сезоне играл за «Тоттенхэм», сейчас представляет «Баварию»).

В течение года Сака провел десять матчей за сборную Англии и забил 7 мячей. На ЧМ-2022 он сыграл в четырех из пяти матчей английской команды, а в игре с Ираном был признан лучшим игроком встречи.

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