Сака – лучший игрок сборной Англии в 2023-м. Хавбек «Арсенала» обошел Беллингема и Кейна

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Арсенал рейтинги Тоттенхэм Харри Кейн Букайо Сака Джуд Беллингем Футбол

Букайо Сака назван лучшим игроком сборной Англии по итогам года.

Болельщики выбрали полузащитника, представляющего «Арсенал», лучшим футболистом национальной сборной по итогам 2023 года.

Букайо Сака опередил Джуда Беллингема (в прошлом сезоне играл за «Боруссию» Дортмунд, сейчас представляет «Реал») и Харри Кейна (в прошлом сезоне играл за «Тоттенхэм», сейчас представляет «Баварию»).

В течение года Сака провел десять матчей за сборную Англии и забил 7 мячей. На ЧМ-2022 он сыграл в четырех из пяти матчей английской команды, а в игре с Ираном был признан лучшим игроком встречи.

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6 комментариев

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Lavinka
А не так давно за промах с пенальти оскорбляли нехорошими словами . Всё меняется .
+7
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+6
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Mykytka
Заслужено.
После ЧЕ окреп и стал настоящим лидером в атаке в свои то 22!
+6
-1
+5
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Cardboard_monkey
Просто из тройки кейн, беллингем, сака последний - самый чёрный🤷🏻‍♂️
+2
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+2
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kot_letova
Ответ Lavinka
А не так давно за промах с пенальти оскорбляли нехорошими словами . Всё меняется .
а Санчо вот не изменился
+2
0
+2
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xDe xDe
Сака действительно крут, заслуженная награда. А Джуд, если будет продолжать сезон в таком же монструозном темпе, играя так и в сборной, возьмёт награду в следующем году.
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Мельников Михаил
Джуд для этого титула недостаточно черный
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