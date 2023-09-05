Фанаты «Фоджи» подожгли гостевой сектор после поражения от «Таранто», вероятно. Пожарные тушили его всю ночь, стадион клуба 3-й лиги Италии признан непригодным

Теги серия А Италия происшествия Д3 Италия Таранто Фоджа Футбол

Стадион клуба 3-й лиги Италии признан непригодным после пожара на трибунах.

«Таранто» обыграл «Фоджу» (2:0) в матче первого тура третьего итальянского дивизиона.

После финального свистка на секторе, предназначенном для гостевых болельщиков, вспыхнул пожар.

Одной из причин возгорания называется запуск дымовой шашки, из-за которой воспламенился пластиковый материал. На секторе находилось 250 болельщиков.

Пожарные тушили пожар на стадионе всю ночь, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Стадион «Таранто» объявлен полностью непригодным для использования. На данный момент у клуба нет структуры, где они могли бы тренироваться.

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22 комментария

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Ночной кошмар Логинова
Фанаты Фоджи Шалимова
+28
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+28
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Ненавидящий2.0
Есть тут кто-нибудь из фанатского движа? Объясните мне логику поступка. Ну так, чтобы было понятно, что это правильный поступок без всяких "но". Сможете? Получится ли?
+18
-3
+15
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trav
лучше кузьмичи и мамы с детьми чем такие ультрасы
хороши что в КРаснодаре это поняли давно и клуб развивается единственно верным способом
+15
-5
+10
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beaverly
Ответ Maurizio
Там была история, что фанатов Фоджи пустили на стадион только к началу второго тайма.
А, ну в таком случае надо было весь город сжечь, чего уж мелочиться
+5
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T622222
Безумие и отвага в деле 🔥
+6
-2
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Ruslan Karimov
Ответ Ненавидящий2.0
Есть тут кто-нибудь из фанатского движа? Объясните мне логику поступка. Ну так, чтобы было понятно, что это правильный поступок без всяких "но". Сможете? Получится ли?
Раньше слышал такую поговорку из околофутбольной среды - «твори бардак - мы здесь проездом». Видимо, это как раз тот случай. 🤔
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Раменки за Динамо
Ответ Ночной кошмар Логинова
Фанаты Фоджи Шалимова
Скорее Колыванова.
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Остап Бендер Сгибальщик
толерантность и осутствие фан уйди сказалось...
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-2
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madaev
Ответ Ненавидящий2.0
Есть тут кто-нибудь из фанатского движа? Объясните мне логику поступка. Ну так, чтобы было понятно, что это правильный поступок без всяких "но". Сможете? Получится ли?
Сжечь что-то, чужое причем, каким образом может быть правильным поступком ?
+4
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Konigstein
Ответ Барберис
Что означает "после поражения, вероятно"? Вероятно подожгли, или вроятно после поражения? Я че то не понял.
Вероятно, что подожгли фаны Фоджи, но это не точно. Заголовок коряво написан.
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Надоело париться в бане
Ответ Ненавидящий2.0
Есть тут кто-нибудь из фанатского движа? Объясните мне логику поступка. Ну так, чтобы было понятно, что это правильный поступок без всяких "но". Сможете? Получится ли?
Жопорук запустил ракету, она улетела не туда. Вот и все объяснение. Никто же не собирался специально стадион сжигать.
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Ненавидящий2.0
Ответ madaev
Сжечь что-то, чужое причем, каким образом может быть правильным поступком ?
В этом и есть мой вопрос
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Port Royal
Вот это бомбануло у них, действительно пожарники понадобились
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Pablo_el_patron
Там стадик на 25 тыс. И он на определенные матчи заполняется. И это на секундочку какая лига? Конечно они там больны футболом. Тиффози, что с них взять 😁
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Георгий Михеев
Суровые однако у Фоджи фаны. Если после каждого проигрыша сжигать стадион то их клубу не с кем играть будет к концу первого круга -)
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Maurizio
Ответ Ненавидящий2.0
Есть тут кто-нибудь из фанатского движа? Объясните мне логику поступка. Ну так, чтобы было понятно, что это правильный поступок без всяких "но". Сможете? Получится ли?
Там была история, что фанатов Фоджи пустили на стадион только к началу второго тайма.
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По щекам хлещет Лоза
Надо было не эвакуировать сектор гостей
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Ненавидящий2.0
Ответ Maurizio
Там была история, что фанатов Фоджи пустили на стадион только к началу второго тайма.
судя по последствиям, лучше бы вообще не пустили
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Pertinax Gandi
Будут в следующий раз знать, как "Фоджу" обыгрывать! Подумают сто раз!
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Барберис
Что означает "после поражения, вероятно"?
Вероятно подожгли, или вроятно после поражения?
Я че то не понял.
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Илья Владимирович
Ответ Ненавидящий2.0
Есть тут кто-нибудь из фанатского движа? Объясните мне логику поступка. Ну так, чтобы было понятно, что это правильный поступок без всяких "но". Сможете? Получится ли?
Жесть и угар, я люблю развлекаться (с).
Вы что, ни разу не видели, как в России пластиковые кресла горели на стадионах?
Другой вопрос, почему они тушили их целую ночь, да и толком потушить не смогли, раз стадио списали)
Тут, конечно, странность на странности.
Или пожарные тоже были из Фоджи?)
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Arman Markosyan 25
Клоуны
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