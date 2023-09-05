Фанаты «Фоджи» подожгли гостевой сектор после поражения от «Таранто», вероятно. Пожарные тушили его всю ночь, стадион клуба 3-й лиги Италии признан непригодным
Стадион клуба 3-й лиги Италии признан непригодным после пожара на трибунах.
«Таранто» обыграл «Фоджу» (2:0) в матче первого тура третьего итальянского дивизиона.
После финального свистка на секторе, предназначенном для гостевых болельщиков, вспыхнул пожар.
Одной из причин возгорания называется запуск дымовой шашки, из-за которой воспламенился пластиковый материал. На секторе находилось 250 болельщиков.
Пожарные тушили пожар на стадионе всю ночь, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
Стадион «Таранто» объявлен полностью непригодным для использования. На данный момент у клуба нет структуры, где они могли бы тренироваться.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
хороши что в КРаснодаре это поняли давно и клуб развивается единственно верным способом
Вероятно подожгли, или вроятно после поражения?
Я че то не понял.
Вы что, ни разу не видели, как в России пластиковые кресла горели на стадионах?
Другой вопрос, почему они тушили их целую ночь, да и толком потушить не смогли, раз стадио списали)
Тут, конечно, странность на странности.
Или пожарные тоже были из Фоджи?)