Стадион клуба 3-й лиги Италии признан непригодным после пожара на трибунах.

«Таранто» обыграл «Фоджу» (2:0) в матче первого тура третьего итальянского дивизиона.

После финального свистка на секторе, предназначенном для гостевых болельщиков, вспыхнул пожар.

Одной из причин возгорания называется запуск дымовой шашки, из-за которой воспламенился пластиковый материал. На секторе находилось 250 болельщиков.

Пожарные тушили пожар на стадионе всю ночь, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Стадион «Таранто» объявлен полностью непригодным для использования. На данный момент у клуба нет структуры, где они могли бы тренироваться.

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