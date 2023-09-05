Захарян в топ-5 трансферов Ла Лиги этим летом. Беллингем – 1-й, Гризманн – 2-й

Теги Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига трансферы Динамо Москва Альмерия Антуан Гризманн Сесар Монтес Джуд Беллингем Арсен Захарян Арда Гюлер Футбол

Переход Арсена Захаряна в «Сосьедад» вошел в топ-5 трансферов Ла Лиги этим летом.

Баски заплатили за хавбека «Динамо» 13 млн евро, и это пятый по величине показатель в минувшее трансферное окно в Примере.

Лидирует переход полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 103 млн.

В топ-4 также входят Антуан ГризманнАтлетико» выкупил форварда у «Барселоны» за 20 млн), Арда ГюлерРеал» приобрел хавбека у «Фенербахче» за 20 млн) и Сесар Монтес («Альмерия» купила защитника у «Эспаньола» за 14 млн).

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51 комментарий

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KOS14
По сравнению с АПЛ цифры просто смешные
+168
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Даник
Ответ KOS14
По сравнению с АПЛ цифры просто смешные
даже на фоне трат бундеслиги и серии А, где трансфер Захаряна был бы 16-м и 17-м по стоимости соответственно. Все это говорит о финансовых проблемах клубов Ла Лиги.
+128
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JIuBepnyJIb_HopMyJIb
скажите спасибо тебасу
+54
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Dm Laz
Это больше говорит о чемпионате Испании сейчас, чем об уровне Захаряна к сожалению
+24
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Алекс Клиторман
Ответ Евгений Шазиев
Комментарий скрыт
Причём тут армяне, ты новость чем читаешь?
+17
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Сергей Штырков
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Это не мешает испанским клубам конкурировать и даже выглядеть лучше остальных. Тот же Вильярреал. Очень симпатичная компанда со скромными тратпмии
Кажется недолго и этому осталось
+14
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<~Inter~>
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
скажите спасибо тебасу
он им денег со счёта должен скинуть? он же вроде только запрещает клубам жить в кредит
+13
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Даник
Ответ KOS14
По сравнению с АПЛ цифры просто смешные
во Франции трансфер Захаряна был бы вообще 21-м, но там конечно парижане в основном, 7 трансферов на выход дороже чем 13 млн.
+9
0
+9
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Caniball
Обмельчала Ла Лига, сильно обмельчала.
Франция и Португалия гораздо активнее и дороже закупались, нежели Испания.
+6
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JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Ответ Isshin88
Если бы не Тебас, то скорее всего сейчас бы половина Ла Лиги обанкротилась бы.
если бы не тебас, уровень лиги бы не падал. а это влияет на доходы со всяких имиджевых прав, стоимости трансляций и так далее. я не фанат барсы и реала , но не давая этим мешкам быть мешками, лига теряет в зрелищности, а от этого страдает и спортивная составляющая.
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Артём Клагиш
Ответ Евгений Шазиев
Для тех, кто в танке, повторяю еще раз: ссылки на источник в самой новости нет.
для чего тебе источник, умник? в этих трансферах есть определённая сумма, есттвенно без бонусов. тебе нужно подтверждение кого и за сколько купили точно? тут все написано
+4
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кэпко
Ответ <~Inter~>
он им денег со счёта должен скинуть? он же вроде только запрещает клубам жить в кредит
Весь современный крупный бизнес живёт в кредит и это нормально. Без кредитов нет развития
+3
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AdekvaT
Рад за Захаряна, но это скорее говорит о слабо проведенном трансферном окне клубами Ла Лиги.
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Abu Umar
Ответ Евгений Шазиев
Комментарий скрыт
не позорься
+2
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Abu Umar
Ответ Евгений Шазиев
Перед кем? Перед армянами? Пфф))
перед нами своими глупыми комментами. Ты то сам кто? мы то знаем что ты никто , и звать никак. заминусованный )))
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Born is the King
Ответ KOS14
По сравнению с АПЛ цифры просто смешные
Тут Лалигу уже надо сравнивать с Шипом
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Артём Клагиш
Ответ Евгений Шазиев
Есть такое понятие - "нарратив". Ну так вот. Я фиксирую на 360 градусов избыточное обилие армян в русском инфопространстве. Пример никому неизвестных сперцяна и захаряна на спортсе, подтверждает тезис.
что ты несешь..
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Артём Клагиш
Ответ Евгений Шазиев
А ты похоже дальше заголовка не прочитал. Там нет ссылки на источник, потому и вопрос.
какой же ты умный, это топ по деньгам выложенным за трансферы, и трансфер захаряна в этом топе с его 13млн
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<~Inter~>
Так это всё складывается из-за того, что клубы почти никого не продают. Те же клубы Бундеслиги и серии А совершили трансферы на выход более чем на миллиард евро, а клубы Ла Лиги лишь 570 млн. Разница практически двухкратная и очевидно, что после такого клубы не могут сами позволить себе большие траты
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Женя Дерунов
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
скажите спасибо тебасу
да причем тут тебас если у клубов нет денег?
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chiscuid
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
скажите спасибо тебасу
Тебас эдакий Бартомеу в руководстве Ла Лиги, винить его, конечно, можно и нужно. У тебя в лиге играют такие медийные гиганты, как Месси и Криштиану, а Барса, Реал и Атлетико на протяжении длительного времени сильнейшие клубы в Европе, была прекрасная возможность привлечь инвестиции в развитие и популяризацию лиги, но момент был упущен. Сейчас Ла Лиге нужны такие звезды, как Мбаппе и Холланд, чтобы снова поднять интерес к чемпионату
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Евгений Шазиев
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Ответ Артём Клагиш
что ты несешь..
Да у меня просто интеллект выше и словарный запас богаче, чем у тебя. Поэтому ты не понял, что я несу)
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tony
Ответ KOS14
По сравнению с АПЛ цифры просто смешные
АПЛ и есть суперлига, судя по контрактам. Еще и на саудитов жалуются там)
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Bayern Munich Mia San Mia
Испанский футбол не первый год работает на экспорт. Многие клубы не имеет хороших иных источников дохода, кроме как развивать игроков и продавать за рубеж.
Доходы с продажи телеправ распределены неравномерно, что сводит конкуренцию между клубами к минимуму.
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Даник
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Это не мешает испанским клубам конкурировать и даже выглядеть лучше остальных. Тот же Вильярреал. Очень симпатичная компанда со скромными тратпмии
это бесспорно, у многих клубов хорошо работают скауты и академия, но даже так Севилья например очень близка к банкроту, хотя очередной раз выиграла ЛЕ. Жаль, что так происходит.
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