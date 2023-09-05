Захарян в топ-5 трансферов Ла Лиги этим летом. Беллингем – 1-й, Гризманн – 2-й
Переход Арсена Захаряна в «Сосьедад» вошел в топ-5 трансферов Ла Лиги этим летом.
Баски заплатили за хавбека «Динамо» 13 млн евро, и это пятый по величине показатель в минувшее трансферное окно в Примере.
Лидирует переход полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 103 млн.
В топ-4 также входят Антуан Гризманн («Атлетико» выкупил форварда у «Барселоны» за 20 млн), Арда Гюлер («Реал» приобрел хавбека у «Фенербахче» за 20 млн) и Сесар Монтес («Альмерия» купила защитника у «Эспаньола» за 14 млн).
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Франция и Португалия гораздо активнее и дороже закупались, нежели Испания.
Доходы с продажи телеправ распределены неравномерно, что сводит конкуренцию между клубами к минимуму.