Захарян в топ-5 трансферов Ла Лиги этим летом. Беллингем – 1-й, Гризманн – 2-й

Переход Арсена Захаряна в «Сосьедад» вошел в топ-5 трансферов Ла Лиги этим летом.

Баски заплатили за хавбека « » 13 млн евро, и это пятый по величине показатель в минувшее трансферное окно в Примере.

Лидирует переход полузащитника из дортмундской «Боруссии» в « » за 103 млн.

В топ-4 также входят (« » выкупил форварда у «Барселоны» за 20 млн), (« » приобрел хавбека у «Фенербахче» за 20 млн) и Сесар Монтес (« » купила защитника у «Эспаньола» за 14 млн).

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