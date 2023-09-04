Вратарь «Банфилда» отказался уходить на замену после потери сознания и отдал победный голевой пас на 94-й минуте матча лиги Аргентины

Теги высшая лига Аргентина Банфилд Институто Факундо Камбесес Футбол

Вратарь отказался от замены после потери сознания и помог клубу победить.

Команда «Институто» принимала «Банфилд» в 3-м туре чемпионата Аргентины. Во втором тайме вратарь команды гостей Факундо Камбесес потерял сознание после столкновения с нападающим соперников. 

Голкипер неподвижно лежал в течение минуты, главный арбитр остановил игру. Он привел игрока в чувство, шлепнув его по щеке, и вызвал на поле медицинский персонал команды. 

После того, как Камбесесу оказали помощь, судья и врачи «Банфилда» попросили заменить вратаря. Факундо Сангинетти уже разминался у кромки поля.

Камбесес расплакался, умоляя тренеров не менять его. Партнеры голкипера несколько минут уговаривали его покинуть поле, но тот отказался. Тренерский штаб решил не производить замену. 

На 94-й минуте матча Камбесес поймал мяч после подачи углового. Он быстро ввел мяч в игру, бросив его рукой в направлении Херонимо Риверы, находящегося на половине поля соперника. Нападающий дошел до чужой штрафной площади, обыграл нескольких соперников и забил победный гол. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Банфилда». 

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21 комментарий

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Кепа на максималках
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marshalericsson1357
Покажусь занудой, но должны быть правила, что после такого инцидента футболист должен уходить с поля, иначе в будущем может быть очередная трагедия.
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Иван Левин
Ответ marshalericsson1357
Покажусь занудой, но должны быть правила, что после такого инцидента футболист должен уходить с поля, иначе в будущем может быть очередная трагедия.
Согласен, зануда!
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Iamliam
Кепа одобряет!
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Nik Yeremich
он взял минуту на размышление идеальной голевой атаки
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aseke
Очень глупо. Его надо было увозить в больницу на медосмотр. Любой врач скажет, что человек после такого не отдает отчет в своих действиях. Безответственность тренеров и судьей. А если бы он умер? А если из-за этого у него будут проблемы со здоровьем?
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Streetbor
в Аргентине матч без мяса, время потраченное впустую.
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rigobersong
Аргентинцы самые настоящие бойцы!💪🇦🇷
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Max Semenik
Ответ marshalericsson1357
Покажусь занудой, но должны быть правила, что после такого инцидента футболист должен уходить с поля, иначе в будущем может быть очередная трагедия.
Да есть уже правила ФИФА об этом - но их все игнорируют. Вот и сейчас наверняка запишут что-то вроде "признаков сотрясения не замечено", хотя потеря сознания - вполне так признак.
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Art Ebosh
Ответ marshalericsson1357
Покажусь занудой, но должны быть правила, что после такого инцидента футболист должен уходить с поля, иначе в будущем может быть очередная трагедия.
В хоккее такое есть, но там с заменами вратарей попроще
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kokakoka
Могло закончиться трагедией. Никакого героизма в его действиях нет.
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Assi Shamyradow
ну вратари в отличии от полевых игроков,немного того, их не понять, я в хорошем всмысле слова, вот и доказательство
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Rus Donskoy
Все было задумано свыше
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Hilperico
Моменты, за которые мы любим футбол! Вратарю здоровья <3
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Tristan...
Мужчина честной судьбы...
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Zagashtok
Кепе на заметку
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ulanov.vladislav95@list.ru
сильно,ничего не скажешь !
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Mega• Battman
для ЦСКА на заметку, помню как акинфеев давал длинные передачи на Вагнера, Жо, оличу, тошичу,
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