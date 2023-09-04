Вратарь «Банфилда» отказался уходить на замену после потери сознания и отдал победный голевой пас на 94-й минуте матча лиги Аргентины

Вратарь отказался от замены после потери сознания и помог клубу победить.

Команда « » принимала «Банфилд» в 3-м туре чемпионата Аргентины. Во втором тайме вратарь команды гостей Факундо Камбесес потерял сознание после столкновения с нападающим соперников.

Голкипер неподвижно лежал в течение минуты, главный арбитр остановил игру. Он привел игрока в чувство, шлепнув его по щеке, и вызвал на поле медицинский персонал команды.

После того, как Камбесесу оказали помощь, судья и врачи «Банфилда» попросили заменить вратаря. Факундо Сангинетти уже разминался у кромки поля.

Камбесес расплакался, умоляя тренеров не менять его. Партнеры голкипера несколько минут уговаривали его покинуть поле, но тот отказался. Тренерский штаб решил не производить замену.

На 94-й минуте матча Камбесес поймал мяч после подачи углового. Он быстро ввел мяч в игру, бросив его рукой в направлении Херонимо Риверы, находящегося на половине поля соперника. Нападающий дошел до чужой штрафной площади, обыграл нескольких соперников и забил победный гол. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу « ».

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS