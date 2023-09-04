Избитый 14-летний вратарь «Родины» сообщил, что личность нападавшего установлена. МВД разыскивает «18-летнего гражданина ближнего зарубежья»

Теги происшествия Первая лига детский футбол Родина Москва Футбол

Полиция идентифицировала напавшего на вратаря академии «Родины» Марка Орешкова.

Напомним, 14-летний голкипер подвергся нападению в подмосковном Одинцово. После избиения Орешкову наложили 6 швов.

По сообщениям УМВД России по Одинцовскому городскому округу, полиции удалось установить личность нападавшего – им оказался «18-летний гражданин ближнего зарубежья». В настоящее время сотрудники полиции разыскивают его.

«Мы возвращались с моим другом Ярославом после матча, в котором одержали победу. Я играю за футбольный клуб «Родина». Мы вышли на станции Баковка, увидели группу ребят – мне показалось, что среди них мой знакомый, я его окликнул, в ответ услышал нецензурные слова. Мы не стали вступать в диалог и пошли дальше.

Через пять секунд я поворачиваюсь и вижу по правое плечо от меня парня, который делает замах, и дальше – удар. Я плохо помню этот момент. Отключился. Когда пришел в себя, почувствовал сильное головокружение. Я весь в крови дошел домой, рассказал все маме, мы вместе вернулись к баковскому пруду – надеялись, что эти парни еще там находятся. Мы записали их на видео и эту видеозапись уже передали полиции.

Сейчас личность нападавшего установлена, его ищут. Надеемся, что больше таких инцидентов не произойдет», – сказал Орешков.

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26 комментариев

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Пикачу82
Кто пустил этого гражданина ближнего зарубежья к нам в страну и зачем он здесь нужен?
+69
-6
+63
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fc_champion
Ответ Пикачу82
Кто пустил этого гражданина ближнего зарубежья к нам в страну и зачем он здесь нужен?
есть такой человек, но для не самых далеких - он как всегда "ни в чем не виноват", "при чем тут он" и "кто если не он"
+49
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+40
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Антон Фалафель
Ответ Пикачу82
Кто пустил этого гражданина ближнего зарубежья к нам в страну и зачем он здесь нужен?
Треть Таджикистана переселилось в Россию по задумке гаранта. Демографию подымает.
+47
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+39
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Damien King
Эстонец, наверное, или финн. Я слышал по ТВ они ненавидят русских, в отличии от таджиков и узбеков
+37
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+36
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Leon Betov
Там не МВД, а военкомат должен заинтересоваться
+17
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+16
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Overkiller
Пока русских уже ежедневно избивают приезжие на этой своей же земле, гаранты с госдурами рассказывают глубинному народу как эти самые русские страдают от "нацизмов" в европах, запрещая в подобных новостях публиковать национальность преступников и боясь дать им реальные сроки.
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Ловушка Джокушкера
Кргда путинизм падет, то одним из первых нововведений должен быть визовый режим с таким вот "ближним зарубежьем"
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Ловушка Джокушкера
Ответ Гамарджоба Генацвале
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ох уж эти знаменитые таджикские зодчие, ремонтники, водятлы, зачастую криворукие, без которых России ну прям никуда
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Jese Rodrigues
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Это правда, но все же если б ребят не были то труд оплачивался бы выше, и нашлись бы те кто все же это делал.
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Макс Николаев
Ответ Damien King
Эстонец, наверное, или финн. Я слышал по ТВ они ненавидят русских, в отличии от таджиков и узбеков
Ближнее зарубежье - однозначно злобный белорус.
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Геннадий Тимченко
Ответ Антон Фалафель
Раздули историю только из-за того, что чувак игрок какой-то детской команды. Таких случаев сотни в день по стране.
ну да, как спала шумиха вокруг избиения баскетболиста Шведа почти всех "загорелых парней" отпустили - они благополучно поменяли явки и разбежались кто куда🤬
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Teodrakis
Ох уж эти финны
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Макс Николаев
По-видимому, нападавший - белорус.
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tony
В последнее время как-то слишком много скандалов с гражданами ближнего зарубежья. Хотя, неудивительно, были же слухи, что для них и гражданство будет проще получить, надо же кем-то компенсировать уехавших за эти полтора года россиян. Вот и получаем компенсацию в виде граждан (конечно же я не про всех, много и порядочных людей приезжают работать), которые кидаются на всех подряд. То на школьниц, то девушке вмажут, что спортом занимается, а это у них не положено и грех, то школьника изобьют. Видимо дальше - больше с таким подходом.
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Бродяга-симпатяга
Какая формулировка, ахаха. Интересно они сами понимают как нелепо выглядят?
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NickN
Ответ fc_champion
есть такой человек, но для не самых далеких - он как всегда "ни в чем не виноват", "при чем тут он" и "кто если не он"
Его просто "надули" в очередной раз
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maklay
Ох уж эти белорусы и норвежцы
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За наш футбол!
Ответ Пикачу82
Кто пустил этого гражданина ближнего зарубежья к нам в страну и зачем он здесь нужен?
Найди в поисковике канал Миши Маваши,о том как обьединение Русских патриотов "Северный человек" работают против азиатских беспредельщиков..там куча таких историй.,и мужикам реально мешают те кто лоббирует появление и поведение их в России.
Есть у нас такой супер строитель,и супер восстановитель.,господин Хуснулин.
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T622222
Марк Орешков ) Ну как так можно неосторожно с именами )))))
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Красная стрела
Я не пойму, чего там все эти активизировались. То на участников СВО нападают, то ещё на кого. Этих неонациков развелось... Забавно, как Россия случайно сдернула маску и показала их уродливое лицо.
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Uriy walmart
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Как то по расистскитзвучит
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ловушка Джокушкера
ох уж эти знаменитые таджикские зодчие, ремонтники, водятлы, зачастую криворукие, без которых России ну прям никуда
Получается, что никуда. Отправть их завтра домой и многие отрасли встанут. А первыми жаловаться побегут их местные начальники, которым нужна недорогая рабочая сила.
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xakk
Ответ Пикачу82
Кто пустил этого гражданина ближнего зарубежья к нам в страну и зачем он здесь нужен?
может это украинец?
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