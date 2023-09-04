Избитый 14-летний вратарь «Родины» сообщил, что личность нападавшего установлена. МВД разыскивает «18-летнего гражданина ближнего зарубежья»
Полиция идентифицировала напавшего на вратаря академии «Родины» Марка Орешкова.
Напомним, 14-летний голкипер подвергся нападению в подмосковном Одинцово. После избиения Орешкову наложили 6 швов.
По сообщениям УМВД России по Одинцовскому городскому округу, полиции удалось установить личность нападавшего – им оказался «18-летний гражданин ближнего зарубежья». В настоящее время сотрудники полиции разыскивают его.
«Мы возвращались с моим другом Ярославом после матча, в котором одержали победу. Я играю за футбольный клуб «Родина». Мы вышли на станции Баковка, увидели группу ребят – мне показалось, что среди них мой знакомый, я его окликнул, в ответ услышал нецензурные слова. Мы не стали вступать в диалог и пошли дальше.
Через пять секунд я поворачиваюсь и вижу по правое плечо от меня парня, который делает замах, и дальше – удар. Я плохо помню этот момент. Отключился. Когда пришел в себя, почувствовал сильное головокружение. Я весь в крови дошел домой, рассказал все маме, мы вместе вернулись к баковскому пруду – надеялись, что эти парни еще там находятся. Мы записали их на видео и эту видеозапись уже передали полиции.
Сейчас личность нападавшего установлена, его ищут. Надеемся, что больше таких инцидентов не произойдет», – сказал Орешков.
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