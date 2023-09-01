Избитый 14-летний вратарь «Родины»: «Оборачиваюсь – на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Хочу, чтобы парень получил по заслугам»
Вратарь академии «Родины» Марк Орешков рассказал о его избиении в Одинцово.
«Все произошло в 21:30. Шли с моим другом со станции «Баковка» и увидели группу людей лет 17-18.
Мне показалось, что там был мой друг, и решил поздороваться: окликнул его и помахал рукой. В итоге это оказался не он – обознался. Я извинился, пожелал доброй ночи, но в ответ услышал оскорбления.
Никак на это не отреагировал, так как не хотел затевать конфликт, к тому же у них было численное преимущество: их восемь, а нас двое.
Мы пошли дальше, и через пять секунд оборачиваюсь и вижу, что на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Не успел среагировать, и мне «прилетело» в бровь.
Примерно 5-7 секунд приходил в себя, потом очнулся и побежал до жилого комплекса «Да Винчи». Оттуда пешком весь в крови доковылял до дома. Мама в ужасе встретила, и мы сразу же поехали на это место, чтобы были хоть какие-то доказательства. Приехали на место, а мама начала снимать их на видео. После того как увидели, что их снимают, быстро сели в каршеринг и уехали.
У меня была рассечена бровь, и мы поехали в травмпункт, где мне наложили шесть швов. Потом уже написали заявление. Сейчас чувствую себя неплохо, но есть небольшая дезориентация в пространстве.
Не хочу желать зла кому-либо. Просто хочу, чтобы в мире была справедливость и чтобы этот парень получил по заслугам. И хочу выразить огромный респект академии «Родины» за предоставленную поддержу и помощь!» – сообщил Орешков.
14-летнего вратаря «Родины» избили в Подмосковье после матча. Ему наложили 6 швов
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Вы, походу, из mlm, мигрант лайф меттер. Уважаю ваше мнение. Поезжайте в Котельники в футболке "Я русский" и делайте замечания кучкам мигрантов за мусор, крики, парковку, за жизнь по кайфу. Лучше вечером, они спокойнее себя чувствуют.
Граждане России, большинство из которых по-русски пару предложений связать не могут? Офигенные "граждане", еще и работают (зачастую хреново) вчерную и которые с помощью "диаспор" пытаются замять преступления своих соплеменников и навязать свои средневековые повадки.
Чтобы мигранту занять мое место, ему нужно хотя бы знать русский язык и обладать образованием в сфере IT. Но, как правило, в Россию из кишлаков едет только неквалифицированная чернь
И уже в эмигрантов записали и нелегалов)
Это еще может возможно где у южан нету большой общины, типа как в Кандопоге, но Москву и Подмосковье это точно не касается)