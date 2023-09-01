Избитый 14-летний вратарь «Родины»: «Оборачиваюсь – на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Хочу, чтобы парень получил по заслугам»

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Вратарь академии «Родины» Марк Орешков рассказал о его избиении в Одинцово.

«Все произошло в 21:30. Шли с моим другом со станции «Баковка» и увидели группу людей лет 17-18.

Мне показалось, что там был мой друг, и решил поздороваться: окликнул его и помахал рукой. В итоге это оказался не он – обознался. Я извинился, пожелал доброй ночи, но в ответ услышал оскорбления.

Никак на это не отреагировал, так как не хотел затевать конфликт, к тому же у них было численное преимущество: их восемь, а нас двое.

Мы пошли дальше, и через пять секунд оборачиваюсь и вижу, что на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Не успел среагировать, и мне «прилетело» в бровь.

Примерно 5-7 секунд приходил в себя, потом очнулся и побежал до жилого комплекса «Да Винчи». Оттуда пешком весь в крови доковылял до дома. Мама в ужасе встретила, и мы сразу же поехали на это место, чтобы были хоть какие-то доказательства. Приехали на место, а мама начала снимать их на видео. После того как увидели, что их снимают, быстро сели в каршеринг и уехали.

У меня была рассечена бровь, и мы поехали в травмпункт, где мне наложили шесть швов. Потом уже написали заявление. Сейчас чувствую себя неплохо, но есть небольшая дезориентация в пространстве.

Не хочу желать зла кому-либо. Просто хочу, чтобы в мире была справедливость и чтобы этот парень получил по заслугам. И хочу выразить огромный респект академии «Родины» за предоставленную поддержу и помощь!» – сообщил Орешков.

14-летнего вратаря «Родины» избили в Подмосковье после матча. Ему наложили 6 швов

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94 комментария

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Олалала
Это распространённое явление - мигранты, получившие российское гражданство, "забывают" о том, что они обязаны в течение двух недель встать на воинский учёт. И это понятно - ведь они оформляют гражданство не с целью исполнить перед государством свои обязательства, а наоборот получить - работу без налогов, маткапитал, соцпособия, качественную медицину и образование.
+125
-32
+93
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ЕгориЙ
Пока застройщики делают на мигрантах сверхприбыли они будут лоббировать их завоз в огромных количествах. Плюс они заносят наверх кому надо и всё работает. Ну а то что в результате этого в Люблино мигрантов человек 5 на одного русского им по..фиг
+64
-5
+59
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Синий петербуржец
Белорус?
+51
-15
+36
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fisher40
Ответ Teodrakis
А с хрена ли мигранты? На территории России даже коренные немцы могут проживать. И уж тем более темненькие татары, казахи и прочие народы, которые родились в России, выросли тут и другой родины не знают. Да даже африканцы вот есть, которые чистые россияне. Мигрантофобия уже имеет свое слово?) а то оно тут уместно. Глупо делать вид, что в многонациональной смешанной стране живут только русские и понаехавшие.
могут, но такие обычно обрусевшие. А дикари из аулов избивающие толпой одного - это мигранты, несмотря на их паспорта. Тем более российский паспорт нужен только для льгот, маткапитала и т.п.
+47
-14
+33
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arspurs9
Ответ Экочёрт 4000
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«14-летний парень обознался, увидел злую толпу, извинился и пошел» - нереально совершенно. Когда ты на улице обознаешься или к кому-то обратишься, то не извиняешься а просто посылаешь на три буквы, видимо?)
+33
-5
+28
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mitos
Надо писать обращения депутатам и чиновникам. Пусть дадут официальный ответ. Это же их рук дело. Такое количество мигрантов. Которые сбиваются в стаи как бабуины. Не знают язык и законов. Иначе проблемы будут нарастать. Россия многонациональная страна. Это опасно.
+21
-2
+19
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vaslover
Парню нужно обратиться в русскую общину. Там фундаментально займутся этим инцидентом.
+22
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fisher40
Ответ owly
а русские толпой одного не могут избить, только мигранты?
Могут, но не делают.
Вы, походу, из mlm, мигрант лайф меттер. Уважаю ваше мнение. Поезжайте в Котельники в футболке "Я русский" и делайте замечания кучкам мигрантов за мусор, крики, парковку, за жизнь по кайфу. Лучше вечером, они спокойнее себя чувствуют.
+15
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Teodrakis
Ответ Олалала
Это распространённое явление - мигранты, получившие российское гражданство, "забывают" о том, что они обязаны в течение двух недель встать на воинский учёт. И это понятно - ведь они оформляют гражданство не с целью исполнить перед государством свои обязательства, а наоборот получить - работу без налогов, маткапитал, соцпособия, качественную медицину и образование.
А с хрена ли мигранты? На территории России даже коренные немцы могут проживать. И уж тем более темненькие татары, казахи и прочие народы, которые родились в России, выросли тут и другой родины не знают. Да даже африканцы вот есть, которые чистые россияне. Мигрантофобия уже имеет свое слово?) а то оно тут уместно. Глупо делать вид, что в многонациональной смешанной стране живут только русские и понаехавшие.
+58
-47
+11
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Ярик01
Ответ Синий петербуржец
Белорус?
Ингерманландец
+12
-3
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Синий петербуржец
Белорус?
неандертальцы
+14
-5
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Дмитрий
Ответ Teodrakis
А с хрена ли мигранты? На территории России даже коренные немцы могут проживать. И уж тем более темненькие татары, казахи и прочие народы, которые родились в России, выросли тут и другой родины не знают. Да даже африканцы вот есть, которые чистые россияне. Мигрантофобия уже имеет свое слово?) а то оно тут уместно. Глупо делать вид, что в многонациональной смешанной стране живут только русские и понаехавшие.
Ты бы для начала в Одинцово погулял вечерком или любом другом Подмосковье и тогда не писал бы эту ерунду здесь.
+11
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Михаил Зюбин
,А что с другом то? он успел убежать?
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arspurs9
Ответ Владимир Владимирович
Не нужно обобщать на нации. Не все мигранты дикари, даже в семье бывают не все идеальны. В России русских чуть ли не каждую неделю по новостям показывают очередного местного педофила, которые насилуют и убивают детей, маньяков и всяких нечистей. А как только кавказец или мигрант на кого нибудь голос повысят то всё наступает конец света. Мигранты есть в любой стране планеты, и везде бывают плохие и хорошие . Без мигрантов как будто у вас рай будет, со своими педофилами алкашами и нариками лучше займитесь. Мигранты вашу грязь чистят день и ночь вениками, хоть бы спасибо сказали
«Вашу грязь чистят» - они вроде делают это не на благих началах ради чистоты города, нет? Кажется они сами устраиваются на работу и получают за нее зарплату. Не будет их, будут другие работать, только за другие деньги. Это давно известный факт, обмусоленный со всех сторон.
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rude.
Но враги украинцы, не перепутайте!
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swinostyd
Почему этот комментарий отображается именно так?
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вова развёл в стране безконтрольный зоопарк. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...Впору сафари начинать.
+9
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Крыс Пол
На Украине русских вовсю защищают, но кто же позаботиться о русских в самой России?
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Сибирский литовец
Ответ ЕгориЙ
Пока застройщики делают на мигрантах сверхприбыли они будут лоббировать их завоз в огромных количествах. Плюс они заносят наверх кому надо и всё работает. Ну а то что в результате этого в Люблино мигрантов человек 5 на одного русского им по..фиг
Такими темпами скоро мигранты с застройщиками поменяются местами
+7
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arlovski
"нерусский" - наверное, датчанин или хорват? Скажи уж, чё сказать хотел, к чему эти трусливые выражения
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Barcelona Forever
Ответ Адам Нинуху
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А как с вами бороться,понаехали блин.Езжай к себе
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Ловушка Джокушкера
Ответ Abdurahim Mirzoev
"Черными" Вы считаете азиатов, а европейцы считают Вас "черными". Они - граждане России. В какие аулы им вернутся? Достиг критической точки Ваш ум и злоба. Может мигрант занял Ваше рабочее место или еще что то, поэтому так злитесь. Неконкурент Вы "черным" однако
Европейцы не считают нас, россиян, "черными".
Граждане России, большинство из которых по-русски пару предложений связать не могут? Офигенные "граждане", еще и работают (зачастую хреново) вчерную и которые с помощью "диаспор" пытаются замять преступления своих соплеменников и навязать свои средневековые повадки.
Чтобы мигранту занять мое место, ему нужно хотя бы знать русский язык и обладать образованием в сфере IT. Но, как правило, в Россию из кишлаков едет только неквалифицированная чернь
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Geronimo Good
Расизм в комментах цветет и пахнет.
И уже в эмигрантов записали и нелегалов)
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iPatrick
Ответ mitos
Надо писать обращения депутатам и чиновникам. Пусть дадут официальный ответ. Это же их рук дело. Такое количество мигрантов. Которые сбиваются в стаи как бабуины. Не знают язык и законов. Иначе проблемы будут нарастать. Россия многонациональная страна. Это опасно.
Верно! Обязательно сообщите нам тут на "спортсе", что ответят депутаты, которых вы выбрали представлять ваши интересы в государственной думе! 😏
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Михон Мясной
Ответ Равиль
После слов НЕРУССКИЙ человек, уже дальше читать нет смысла.
Так не читай. Никто никого не заставляет
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rude.
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Да надо было просто давать сдачу , собрать толпу придти и отметелить . Это единственное решение , что бы тебя уважали , что бы ты сам себя уважал . Если ты не можешь в своём родном городе , районе , собрать ребят и навалять мигрантам которые это заслужили , и которые прессуют тебя на районе , то проблема исключительно в самом парне . А то говорите какие то братство заявы нытьё в соц сетях и тд
Вообще без вариантов) ну дали бы сдачи. Смуглые на следующий день привели бы человек 300 и всех бы закатали в пол. Русские никогда столько не соберут, у кого кошка рожает, кто к бабушке в деревню. Не нужно себя обманывать)
Это еще может возможно где у южан нету большой общины, типа как в Кандопоге, но Москву и Подмосковье это точно не касается)
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