Маркованбастен Чема перешел в албанский клуб «Корабия Пешкопия»

Теги Марко ван Бастен трансферы Д2 Албания Турбина Церрик Корабия Пешкопия Маркованбастен Чема Футбол

Маркованбастен Чема перешел в албанский клуб «Корабия Пешкопия».

Ранее 25-летний форвард выступал за албанский клуб «Турбина», по итогам прошлого сезона выбывший в 3-й дивизион.

В активе Маркованбастена в прошлом сезоне было 20 матчей без забитых мячей.

Он перешел в новую команду, выступающую во 2-м дивизионе, в качестве свободного агента. 

Футболист был назван в честь бывшего форварда «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастена. 

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26 комментариев

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Balt39
Ответ Старший сержант Людовик Крюшо
Все лето ждал этого трансфера, Турбина конечно не его уровень, мягко говоря. А Корабия Пешкопия получила такого топаря совершенно бесплатно, браво менеджменту
Их нужно было брать тройкой - Маркованбастен Чема, Руудгуллит Чëза и Франкрайкард Нуëба.
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Старший сержант Людовик Крюшо
Все лето ждал этого трансфера, Турбина конечно не его уровень, мягко говоря. А Корабия Пешкопия получила такого топаря совершенно бесплатно, браво менеджменту
+54
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+54
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Almaz KENZHEBEKOV
новость чисто из-за клуба
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Stasinho7
Жду через 20 лет новость о переходе Александркокорина Чема в какой нибудь третий дивизион
+20
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Arman FCSM
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
новость чисто из-за клуба
То есть, имя футболиста тебя не смущает?
+20
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Eric_Cartman
Что я сейчас только что прочитал?
+14
-1
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Lindeman
Sports молодец, хватку не теряет
+12
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Вадим Сидоров
Ответ Lindeman
Sports молодец, хватку не теряет
Акинфевна уже завершил карьеру, нужен новый герой)
+7
0
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Arman FCSM
То есть, имя футболиста тебя не смущает?
это был сарказм🤦
+8
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Gusar71
Зачем?
+4
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stason79
в первом же туре он поразит ворота... красиво, с лёта... Ринатдасаева Четко
+3
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micka
Ответ Stasinho7
Жду через 20 лет новость о переходе Александркокорина Чема в какой нибудь третий дивизион
Это другой уровень. Сразу в пятый
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vrazrez
Через пару лет ждем в Милане. Не смущает даже то, что парень поздно раскрылся.
+1
0
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Любезный Коссутий
я - единственный, кто подписан на его тэг. Спортц, держите в курсе его карьеры.
+2
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hammers
новость достойная попадания на главную!!! Маркованбастен Чема в албанской Пешкопии... почти что первое, что улыбнуло этим утром))))))
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Сибирский литовец
В Албании наверное где-то человек с именем БорисЕльцин или БилКлинтон .играет . В Казахстане давали такие имена
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Собака хаски в маске
Впервые слышу о таком игроке
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Stt
В этом заголовке прекрасно всё!
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Tristan...
0 голов за 20 матчей. Расходимся, нас ....
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Islam Arslanbekov
Ответ Вадим Сидоров
Акинфевна уже завершил карьеру, нужен новый герой)
есть ещё Ельцин Тахеда
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Xm.md
Маразматик Орлов в шоке
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Дэвид_Мойес
Значит, новость про то, как Форест купил этого игрока https://www.sports.ru/tags/161110779/ за 12 миллионов никто не собирается выкладывать, но про переход игрока албанского пердива обязательно нужно.
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vammuteli
В 28 закончит есть инфа
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swinostyd
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В спортак его основным, чтоб подчеркнуть всю шапитошность этого клубца. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Эндрю81
Осталось дождаться новости о рождении его сына:
Вирджила Маркованбастеновича Кройфа.
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