Маркованбастен Чема перешел в албанский клуб «Корабия Пешкопия».

Ранее 25-летний форвард выступал за албанский клуб «Турбина», по итогам прошлого сезона выбывший в 3-й дивизион.

В активе Маркованбастена в прошлом сезоне было 20 матчей без забитых мячей.

Он перешел в новую команду, выступающую во 2-м дивизионе, в качестве свободного агента.

Футболист был назван в честь бывшего форварда «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастена.

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