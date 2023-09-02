Бруну – лучший игрок «МЮ» в августе. Капитан команды набрал 1+1 в 3 матчах

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе.

Португальский полузащитник провел три матча в прошедшем месяце, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

забил гол с пенальти и отметился передачей в игре против «Ноттингем Форест» (3:2) в рамках .

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