Бруну – лучший игрок «МЮ» в августе. Капитан команды набрал 1+1 в 3 матчах

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рейтинги Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе.

Португальский полузащитник провел три матча в прошедшем месяце, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Бруну Фернандеш забил гол с пенальти и отметился передачей в игре против «Ноттингем Форест» (3:2) в рамках АПЛ.

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7 комментариев

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Arsinyo
Только в 3 матче он проснулся, по сути можно было АВБ дать эту награду но болельщики решили по другому
+22
0
+22
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MU4evainmyheart!!!
Биссака больше заслуживал. Лучший игрок в составе МЮ на данный момент.
+22
-1
+21
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MU-SAF. Scorp.
Лучший игрок это Биссака !!
Но получил более раскрученный игрок ((
Надо быть справедливее в голосовании, а не попсовее !!
+7
-1
+6
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Lavinka
Капитан !
+1
0
+1
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Stewart D.
вот это зверь
+1
-1
0
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