Бруну – лучший игрок «МЮ» в августе. Капитан команды набрал 1+1 в 3 матчах
Бруну Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе.
Португальский полузащитник провел три матча в прошедшем месяце, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Бруну Фернандеш забил гол с пенальти и отметился передачей в игре против «Ноттингем Форест» (3:2) в рамках АПЛ.
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Но получил более раскрученный игрок ((
Надо быть справедливее в голосовании, а не попсовее !!