Рахимов про 1:2 от «Пари НН»: «Лучший матч «Рубина» по качеству. Не заслужили поражение»

Рашид Рахимов считает, что «Рубин» не заслужил поражение от «Пари НН».

Казанская команда уступила со счетом 1:2.

«Если брать сегодняшний матч, самое болезненное – что мы проиграли. Поражения команда не заслуживала. По качеству игры это была наша лучшая игра.

Мы играли очень компактно, агрессивно, много борьбы выигрывали, неплохо комбинировали, создавали моменты, но, к сожалению, не забивали. Это, наверное, самое болезненное.

Такие игры должны вознаграждаться заработанными очками.

Здесь есть много позитива, и я сказал об этом команде, чтобы они не опускали голову.

Потому что они сыграли в очень качественный футбол, а значит есть много аспектов, на чем выстраивать игру и двигаться вперед», – сказал главный тренер « » .

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