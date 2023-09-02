Рахимов про 1:2 от «Пари НН»: «Лучший матч «Рубина» по качеству. Не заслужили поражение»
Рашид Рахимов считает, что «Рубин» не заслужил поражение от «Пари НН».
Казанская команда уступила со счетом 1:2.
«Если брать сегодняшний матч, самое болезненное – что мы проиграли. Поражения команда не заслуживала. По качеству игры это была наша лучшая игра.
Мы играли очень компактно, агрессивно, много борьбы выигрывали, неплохо комбинировали, создавали моменты, но, к сожалению, не забивали. Это, наверное, самое болезненное.
Такие игры должны вознаграждаться заработанными очками.
Здесь есть много позитива, и я сказал об этом команде, чтобы они не опускали голову.
Потому что они сыграли в очень качественный футбол, а значит есть много аспектов, на чем выстраивать игру и двигаться вперед», – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
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Ну и игра была НЕплоха лишь в атаке, где Рубин хотя бы что-то там пыхтел(но голов то чет не особо, значит назвать ее качественной и хорошей нельзя). Оборона то дно. Ало ребята, Вам опять забили мячи, при чем опять забили 2 гола. При чем 2 гола забила не Барса, а Пари НН. При чем забила за первые 30 минут игры. Если Вы пропускаете 2 гола от Динамо, играя в большинстве, если Вы пропускаете 2 гола от Пари НН за первые 30 минут, если Вам Спартак и Ростов накатывают разгромы, если Вы вообще пропустили уже ПЯТНАДЦАТЬ(15) мячей за 7 туров - что-то у Вас явно не так. Я помню сезончик, хотя это бессмысленно сравнивать, когда Рубин пропустил 21 мяч за... весь чемпионат. 21 мяч за 30 матчей. Еще есть результаты в 26 мячей, в 29 мячей и в 31 мяч(неоднократно). У Вас уже 15 - за 7 туров. При этом нынешний РФПЛ и его обитатели - многократно слабее, чем тот чемпионат и команды тех лет. Так что резюмируя, не понимаю, о какой незаслуженности говорит Рахимос. Рубину повезло набрать очки с Крыльями и Динамо - в обоих играх, Рубин не был сильнее соперника(уж точно), но умудрился набрать очки, с Крыльями на победу не наиграно уж точно, с Динамо - умудрились спастись на 95 минуте играя в большинстве. Где-то чисто на "лакиче" удалось выиграть, а где-то на "анлакиче" не фартануло.
Из того, что я созерцаю, Рубин входит в топ-3 претендентов на прямой вылет. Прямо сейчас, я не могу назвать НИ ОДНУ команду, которая "полный мусор" в сравнении с Рубином. Факел, Балтика и Оренбург не особо слабее Рубина по качеству игры, не победи Рубин на шару Крылья, был бы вместо них на дне, хотя он итак на дне.
Просто российский футбол настойчиво хочет убедиться в этом вновь и вновь.