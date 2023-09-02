Рахимов про 1:2 от «Пари НН»: «Лучший матч «Рубина» по качеству. Не заслужили поражение»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Пари НН Матч ТВ Футбол

Рашид Рахимов считает, что «Рубин» не заслужил поражение от «Пари НН».

Казанская команда уступила со счетом 1:2.

«Если брать сегодняшний матч, самое болезненное – что мы проиграли. Поражения команда не заслуживала. По качеству игры это была наша лучшая игра.

Мы играли очень компактно, агрессивно, много борьбы выигрывали, неплохо комбинировали, создавали моменты, но, к сожалению, не забивали. Это, наверное, самое болезненное.

Такие игры должны вознаграждаться заработанными очками.

Здесь есть много позитива, и я сказал об этом команде, чтобы они не опускали голову.

Потому что они сыграли в очень качественный футбол, а значит есть много аспектов, на чем выстраивать игру и двигаться вперед», – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

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19 комментариев

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Пушка_Кутепова
Рахимов на выход , не убедил
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Pasta
С одной стороны, Рубин реально был НЕплох, но с другой стороны он был НЕплох лишь по своим нынешним очень низким стандартам и по сравнению с прошлыми играми, где Рубин был совсем нулевой(не считая игры с Локо в 1-ом туре). Но Вы были НЕплохи против... Пари НН, команды, которая вроде бы одна из претендентов на вылет-стыки, если бы даже против Пари НН, было бы полное избиение и доминирование соперникам со счетом 4-0, было бы совсем стыдно. Плюс, как бы Вы там не играли, но если Юран и Пари НН Вас побеждают - то это все равно тревожный сигнал.

Ну и игра была НЕплоха лишь в атаке, где Рубин хотя бы что-то там пыхтел(но голов то чет не особо, значит назвать ее качественной и хорошей нельзя). Оборона то дно. Ало ребята, Вам опять забили мячи, при чем опять забили 2 гола. При чем 2 гола забила не Барса, а Пари НН. При чем забила за первые 30 минут игры. Если Вы пропускаете 2 гола от Динамо, играя в большинстве, если Вы пропускаете 2 гола от Пари НН за первые 30 минут, если Вам Спартак и Ростов накатывают разгромы, если Вы вообще пропустили уже ПЯТНАДЦАТЬ(15) мячей за 7 туров - что-то у Вас явно не так. Я помню сезончик, хотя это бессмысленно сравнивать, когда Рубин пропустил 21 мяч за... весь чемпионат. 21 мяч за 30 матчей. Еще есть результаты в 26 мячей, в 29 мячей и в 31 мяч(неоднократно). У Вас уже 15 - за 7 туров. При этом нынешний РФПЛ и его обитатели - многократно слабее, чем тот чемпионат и команды тех лет. Так что резюмируя, не понимаю, о какой незаслуженности говорит Рахимос. Рубину повезло набрать очки с Крыльями и Динамо - в обоих играх, Рубин не был сильнее соперника(уж точно), но умудрился набрать очки, с Крыльями на победу не наиграно уж точно, с Динамо - умудрились спастись на 95 минуте играя в большинстве. Где-то чисто на "лакиче" удалось выиграть, а где-то на "анлакиче" не фартануло.

Из того, что я созерцаю, Рубин входит в топ-3 претендентов на прямой вылет. Прямо сейчас, я не могу назвать НИ ОДНУ команду, которая "полный мусор" в сравнении с Рубином. Факел, Балтика и Оренбург не особо слабее Рубина по качеству игры, не победи Рубин на шару Крылья, был бы вместо них на дне, хотя он итак на дне.
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Черный Татарин
Как может быть лучшая игра если ты проигрываешь не самому сильному сопернику? У Рахимова больше слов, чем результат и очки. Надо решить с ним вопрос чем скорее тем лучше.
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Gayz
Верим в Рахимова, как и в Слуцкого до конца!!!
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Ринчар_1988
Ответ Pasta
С одной стороны, Рубин реально был НЕплох, но с другой стороны он был НЕплох лишь по своим нынешним очень низким стандартам и по сравнению с прошлыми играми, где Рубин был совсем нулевой(не считая игры с Локо в 1-ом туре). Но Вы были НЕплохи против... Пари НН, команды, которая вроде бы одна из претендентов на вылет-стыки, если бы даже против Пари НН, было бы полное избиение и доминирование соперникам со счетом 4-0, было бы совсем стыдно. Плюс, как бы Вы там не играли, но если Юран и Пари НН Вас побеждают - то это все равно тревожный сигнал. Ну и игра была НЕплоха лишь в атаке, где Рубин хотя бы что-то там пыхтел(но голов то чет не особо, значит назвать ее качественной и хорошей нельзя). Оборона то дно. Ало ребята, Вам опять забили мячи, при чем опять забили 2 гола. При чем 2 гола забила не Барса, а Пари НН. При чем забила за первые 30 минут игры. Если Вы пропускаете 2 гола от Динамо, играя в большинстве, если Вы пропускаете 2 гола от Пари НН за первые 30 минут, если Вам Спартак и Ростов накатывают разгромы, если Вы вообще пропустили уже ПЯТНАДЦАТЬ(15) мячей за 7 туров - что-то у Вас явно не так. Я помню сезончик, хотя это бессмысленно сравнивать, когда Рубин пропустил 21 мяч за... весь чемпионат. 21 мяч за 30 матчей. Еще есть результаты в 26 мячей, в 29 мячей и в 31 мяч(неоднократно). У Вас уже 15 - за 7 туров. При этом нынешний РФПЛ и его обитатели - многократно слабее, чем тот чемпионат и команды тех лет. Так что резюмируя, не понимаю, о какой незаслуженности говорит Рахимос. Рубину повезло набрать очки с Крыльями и Динамо - в обоих играх, Рубин не был сильнее соперника(уж точно), но умудрился набрать очки, с Крыльями на победу не наиграно уж точно, с Динамо - умудрились спастись на 95 минуте играя в большинстве. Где-то чисто на "лакиче" удалось выиграть, а где-то на "анлакиче" не фартануло. Из того, что я созерцаю, Рубин входит в топ-3 претендентов на прямой вылет. Прямо сейчас, я не могу назвать НИ ОДНУ команду, которая "полный мусор" в сравнении с Рубином. Факел, Балтика и Оренбург не особо слабее Рубина по качеству игры, не победи Рубин на шару Крылья, был бы вместо них на дне, хотя он итак на дне.
Огонь. Я прям умилялся когда читал
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Pasta
Ответ Traetona
Согласен с ним. Хорошо играли. Статистика подтверждает.
Пропустили 2 гола за 30 минут игры, да еще от Пари НН. Точно хорошая игра. Статистика врать не будет. Хорошо сыграно было в обороне. Как еще можно назвать 2 гола за 30 минут? Ну может даже не хорошо, а ОТЛИЧНО. Вон Рахимос считает, что "очень качественно". Я правда не знаю, очень качественно, это лучше, чем отлично или нет?
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Gayz
Ответ Traetona
Согласен с ним. Хорошо играли. Статистика подтверждает.
По моему кто хорошо играл показывает результат и место в турнирной таблице.
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Pasta
Ответ Пушка_Кутепова
Рахимов на выход , не убедил
Не знаю, меня убедил. Я полностью доверяю нашему тренеру. Рахимос верим(с). В светлое ФНЛ будущее, там Рубин хотя бы будет в верхней половины таблицы, это и есть истинная цель. Так что попрошу. Дайте тренеру поработать. Он вон, каких "успехов" добивался в Амкаре, стабильно оседая на 10 местах, а один раз даже смог занять 8-ое место. Он в Локо развалил капитально. Просто Рахимосу нужно время, команда не сразу строится... Слуцкий же говорил, что для построения команды нужно время, одного межсезонья не хватает.
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Gayz
Да уж жжж...
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михалыч12997
Отвратительная по качеству игра
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RokeSantaCruz
Почини защиту , каждый матч пропускают голы, очень обидные голы
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Чингисхан
Статистика технико- тактических действий команды и отдельных игроков рубина покажет какая это была игра. Визуально если, Рахимов опять врёт и оправдывается...
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Огюст
Рубин сыграл неплохо , но этого оказалось для победы мало ,да и гол игрок "Пари НН " забил в свои ворота , а не игроки Рубина !
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Виктор Опомах
согласен , его место в студии бла-бла, а на поле он дуб-дубом,Шалимов заждался, два друга
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Рустам Миркурбанов
рубин дно в днище....и это факт.Очень грустно наблюдать за этим зрелищем....
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Рустам Миркурбанов
пенсионную оборону вытаскивает, когда явно видно что тот же Тесленко и Ашурматов более надёжнее играют тех же Гриценко и Мартыновича....
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Pasta
Ответ Gayz
Да уж жжж...
Рахимос уверяет, что Рубин сыграл в "ОЧЕНЬ качественный футбол". Пропустили 2 гола за 30 минут от Пари НН. Видимо оборона Рубина тоже была очень качественная, вот оно, истинный образец защитной игры. Неужели тебя не убедил главный тренер, который за свою долгую карьеру не имеет никаких достижений на уровне РФПЛ? А вот руководство Рубина посчитало, что этот тренер способен решать какие-то задачи в рамках РФПЛ) Примерно как 10 лет назад, когда посчитали, что вместо КББ, решать большие задачи должен ноу-нейм тренер из молодежки Локомотива в лице Биляша Ренатушки(либо у людей полное отсуствие мозгов, либо это намеренное вредительство было).
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Traetona
Согласен с ним. Хорошо играли. Статистика подтверждает.
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Барберис
По большому счету, времена таких тренеров как Рахимов ушли.
Просто российский футбол настойчиво хочет убедиться в этом вновь и вновь.
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