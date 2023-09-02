«Арсенал» отдал Локонга «Лутону» в аренду до конца сезона

Альбер-Мбойо Локонга перешел из «Арсенала» в «Лутон».

Полузащитник присоединился к новой команде на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.

Вторую половину сезона-2022/23 бельгиец провел в «Кристал Пэлас». На его счету 34 матча в после трансфера из «Андерлехта» в 2021 году.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Изображение: lutontown.co.uk

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