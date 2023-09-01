«Севилья» арендовала Сумаре у «Лестера» с правом выкупа. Хавбек провел 26 игр в АПЛ в прошлом сезоне

Теги премьер-лига Англия Севилья Ла Лига трансферы Лестер Бубакари Сумаре Футбол

Бубакари Сумаре перешел из «Лестера» в «Севилью».

Испанский клуб взял 24-летнего полузащитника в аренду из английской команды.

Аренда предусматривает возможность выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Бубакари Сумаре провел 26 матчей за «Лестер» в АПЛ и получил девять желтых карточек.

До перехода в «Лестер» игрок выступал за «Лилль».

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2 комментария

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Tydeus
В Лестере кто-нибудь останется?
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niksub
каких то негров левых потащил новый спорт директор
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