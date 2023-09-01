«Севилья» арендовала Сумаре у «Лестера» с правом выкупа. Хавбек провел 26 игр в АПЛ в прошлом сезоне

Бубакари Сумаре перешел из «Лестера» в «Севилью».

Испанский клуб взял 24-летнего полузащитника в аренду из английской команды.

Аренда предусматривает возможность выкупа футболиста.

В прошлом сезоне провел 26 матчей за « » в и получил девять желтых карточек.

До перехода в «Лестер» игрок выступал за «Лилль».

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