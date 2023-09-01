Лосано возвращается в ПСВ за 12 млн евро. Сегодня вингер «Наполи» пройдет медосмотр
Ирвинг Лосано, вероятно, вернется в ПСВ.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сегодня вингер «Наполи» пройдет медосмотр в клубе из Эйндховена.
ПСВ заплатит за 28-летнего мексиканца 12,2 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Лосано уже выступал за нидерландский клуб с 2017 по 2019 год. В текущем сезоне оба матча в Серии А он провел в запасе.
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