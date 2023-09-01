Лосано возвращается в ПСВ за 12 млн евро. Сегодня вингер «Наполи» пройдет медосмотр

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ серия А Италия возможные трансферы Наполи Ирвинг Лосано Футбол

Ирвинг Лосано, вероятно, вернется в ПСВ.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сегодня вингер «Наполи» пройдет медосмотр в клубе из Эйндховена.

ПСВ заплатит за 28-летнего мексиканца 12,2 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Лосано уже выступал за нидерландский клуб с 2017 по 2019 год. В текущем сезоне оба матча в Серии А он провел в запасе.

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7 комментариев

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Джорджио Че
Вообще ожидаемо, Лосано никак особо себя не проявил себя в Наполи. Уровень держал, но ожидали явно большего. Это не потеря для них.
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Азрет-Али Айбазов
Кто будет Политано подменять? Элмас?
+3
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Бухгалтер2021
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сдулся..
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laudrup
Вот это усиление для ПСВ перед лигой чемпионов!
Уверен, станет одним из лидеров команды!
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Арман Царнаев
Неожиданно
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da0s
Чаки жги! ПСВ в ЛЧ, возвращение в ЭРЕ это нормально, тем более что теперь Нидерланды формально в топ5 и на следующий год выставят три клуба в ЛЧ. А ПСВ думаю возьмет золото в Эредивизие. Давинсону Санчесу тоже надо было вернуться под крыло Боза
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ya_za_ac_milan
Что то не пошло у него. Я помню как его представляли в Неаполе, как будто второй Марадона приехал.)) Очень дорогой трансфер кстати был. Одна из немногих трансферных ошибок клуба.
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