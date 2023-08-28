Невилл о Нуньесе: «Скорость Дарвина до смерти напугала бы меня – предпочел бы играть против Жоты и Гакпо. Если научится завершать, станет по-настоящему интересным игроком»

Гари Невилл оценил игру Дарвина Нуньеса в матче с «Ньюкаслом».

« » в 3-м туре АПЛ обыграл «Ньюкасл» (2:1) благодаря дублю , вышедшего на замену на 77-й минуте. До этого уругваец не забивал в 7 матчах АПЛ подряд.

«Если когда-либо игроку и было так нужно [забить], то это Дарвин Нуньес. Его подписывали за огромные деньги. Мы с Джейми Каррагером говорили о нем в прошлом сезоне, и мы оба сказали, что он будет хорош. Топ-форварды обычно хладнокровны, из-за чего игра выглядит довольно медленной. У него этого нет – он в ярости. Он соображает очень быстро, а для форварда это, как правило, минус.

Но когда у него были два шанса против « », он ими воспользовался – именно это необходимо, чтобы стать топовым нападающим. Тому, кто стоит 80-90 миллионов фунтов, нужно забивать важные голы в нужный момент. Для «Ливерпуля» и Нуньеса это был важный момент.

Я предпочел бы сыграть против и , чем против Нуньеса, – своей скоростью он до смерти бы меня напугал. Но если он неспособен завершать, значит, ему не хватает удара, чтобы нокаутировать соперников. Если он добавит этот удар, то станет по-настоящему интересным игроком», – сказал бывший защитник «МЮ».

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