Невилл о Нуньесе: «Скорость Дарвина до смерти напугала бы меня – предпочел бы играть против Жоты и Гакпо. Если научится завершать, станет по-настоящему интересным игроком»

Теги Гари Невилл Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Диогу Жота Коди Гакпо Дарвин Нуньес Футбол

Гари Невилл оценил игру Дарвина Нуньеса в матче с «Ньюкаслом».

«Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ обыграл «Ньюкасл» (2:1) благодаря дублю Дарвина Нуньеса, вышедшего на замену на 77-й минуте. До этого уругваец не забивал в 7 матчах АПЛ подряд.

«Если когда-либо игроку и было так нужно [забить], то это Дарвин Нуньес. Его подписывали за огромные деньги. Мы с Джейми Каррагером говорили о нем в прошлом сезоне, и мы оба сказали, что он будет хорош. Топ-форварды обычно хладнокровны, из-за чего игра выглядит довольно медленной. У него этого нет – он в ярости. Он соображает очень быстро, а для форварда это, как правило, минус.

Но когда у него были два шанса против «Ньюкасла», он ими воспользовался – именно это необходимо, чтобы стать топовым нападающим. Тому, кто стоит 80-90 миллионов фунтов, нужно забивать важные голы в нужный момент. Для «Ливерпуля» и Нуньеса это был важный момент.

Я предпочел бы сыграть против Коди Гакпо и Диогу Жоты, чем против Нуньеса, – своей скоростью он до смерти бы меня напугал. Но если он неспособен завершать, значит, ему не хватает удара, чтобы нокаутировать соперников. Если он добавит этот удар, то станет по-настоящему интересным игроком», – сказал бывший защитник «МЮ».

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9 комментариев

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bestvideox
В принцыпе ничего не меняется, забиваешь - хвалят и говорят, мы видели перспективы. Не забиваешь поливают грязью.
+13
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Liquidozz
"Он соображает очень быстро, а для форварда это, как правило, минус"
Странная фраза, буду обдумывать на досуге 😂
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red hikkikomori
Я бы предпочел играть против Антони 🤣
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Sergey Kuznetsov
ну и пусть английский доучит, чтобы прям супермегатоплакшери-форвардом быть
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Ilya Shilovskiy
Теория "Дарвина" от Невилла)
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Тимофей Яблонский
Ну так научился)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Liquidozz
"Он соображает очень быстро, а для форварда это, как правило, минус" Странная фраза, буду обдумывать на досуге 😂
Имелось, наверное, ввиду, что он слишком эмоционален и суетится (слишком быстрые и хаотичные мысли). Это если отталкиваться от предыдущей фразы «ice in the veins» про других форвардов и эпитета «frantic» (бешеный, лихорадочный и тд), который тут перевели как «в ярости». Типа форвард должен быть флегматичным по психике и без лишних раздумий просто забивать🤷‍♂️
(А вот полузащитнику как раз наоборот лучше быстро соображать для комбинирования и продвижения мяча🙂)
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