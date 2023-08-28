«Ноттингем» подал жалобу на работу судьи Эттулла в матче с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Ноттингем Форест Стюарт Эттуэлл Джо Уоррелл Футбол

«Ноттингем Форест» пожаловался на судейство в матче с «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в матче 3-го тура АПЛ.

Владелец «Ноттингема» Евангелос Маринакис был недоволен работой главного арбитра матча Стюарта Эттуэлла. После игры клуб направил официальную жалобу в судейскую коллегию PGMOL.

На 67-й минуте этого матча Этттуэл показал красную карточку защитнику «лесников» Джо Уорреллу за фол на Бруну Фернандеше, решение арбитра поддержал ВАР. На 76-й минуте в пользу «Юнайтед» был назначен пенальти, благодаря которому команда забила победный гол.

Отмечается, что в сезоне Чемпионшипа-2021/22 Эттуэл ошибочно не назначил пенальти в пользу «Ноттингема» в матче против «Борнмута». Считается, что этот факт тоже повлиял на решение «лесников» подать официальную жалобу в отношении судьи.

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15 комментариев

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Mekanych Red Devil
А почему спортс так и не опубликовал новость (которая уже давно не новость, но все же) о том, что Майкла Оливера отстранили от матчей в прошлом туре после его косяков в матче со шпорами?
+15
-3
+12
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Леонид Ботвинник
Оливера в таком случае вообще закопать должны.
+7
-1
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shodmen
Фернандеш явно успевал первым к мячу, даже с учетом того, что там параллельно бежал Боли, получается явное лишение возможности забить. Не понимаю, что тут вообще спорить с красной)
+13
-9
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Любезный Коссутий
Ответ red hikkikomori
МЮ надо было тоже подавать жалобу в прошлом году на красную Каземиро, никто же не запрещал, но побоялись что отклонят и дискву увеличат. Видимо Ноттингем смелее в этом плане, а там уж как повезёт. Красная всё-таки я считаю незаслуженная была, хотя в правилах не особо шарю, посмотрим что решат.
хз что там оспаривать: КК справедливая, пеналь железобетонный. в этом сезона, походу, это модно стало, вот и лесники решили не отставать
+3
0
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llolishe
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QWertY
Ответ llolishe
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Надеюсь судьи так и дальше будут засуживать пернатых и подсуживать великому МЮ🙏
+3
-3
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red hikkikomori
Ответ Любезный Коссутий
хз что там оспаривать: КК справедливая, пеналь железобетонный. в этом сезона, походу, это модно стало, вот и лесники решили не отставать
Меня смутило в красной что там совсем рядом ещё один игрок Фореста был, но хз конечно как это трактуется правильно
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0
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King_X
Ответ Mekanych Red Devil
А почему спортс так и не опубликовал новость (которая уже давно не новость, но все же) о том, что Майкла Оливера отстранили от матчей в прошлом туре после его косяков в матче со шпорами?
Забавно, что Арсенал он убивал в том сезоне, но не отстраняли вообще))
+1
-1
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