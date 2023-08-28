«Ноттингем» подал жалобу на работу судьи Эттулла в матче с «МЮ»

«Ноттингем Форест» пожаловался на судейство в матче с «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в матче 3-го тура .

Владелец « » Евангелос Маринакис был недоволен работой главного арбитра матча Стюарта Эттуэлла. После игры клуб направил официальную жалобу в судейскую коллегию PGMOL.

На 67-й минуте этого матча Этттуэл показал красную карточку защитнику «лесников» за фол на Бруну Фернандеше, решение арбитра поддержал ВАР. На 76-й минуте в пользу « » был назначен пенальти, благодаря которому команда забила победный гол.

Отмечается, что в сезоне Чемпионшипа-2021/22 Эттуэл ошибочно не назначил пенальти в пользу «Ноттингема» в матче против «Борнмута». Считается, что этот факт тоже повлиял на решение «лесников» подать официальную жалобу в отношении судьи.

Киоун не согласен с победным пенальти «МЮ»: «Жду дня, когда судьи начнут объяснять решения»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку