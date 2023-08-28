Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой – его компанию считают финансовой пирамидой. Бразилец не приходит в суд, ему закрывают выезд из страны

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Барселона Роналдиньо бизнес происшествия Футбол

Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой.

Бразильская прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая бывшему игроку «Барселоны» и сборной Бразилии, является финансовой пирамидой. Компания обещала клиентам доход до 2% в день якобы на основе операций с криптовалютой.

Бразильца вызвали в суд для дачи показаний, однако экс-футболист дважды проигнорировал вызов. Второй случай Роналдиньо объяснил тем, что не мог прибыть в Бразилиа из-за плохой погоды.

Из-за повторного отказа явиться в суд бразильская полиция прибыла в дом к 43-летнему экс-игроку, чтобы изъять его паспорт. Роналдиньо дома не оказалось, полиция провела обыск.

Теперь Роналдиньо должен сам явиться в суд с паспортом. Сейчас следователи попросили суд запретить бразильцу покидать страну на время расследования.

У Роналдиньо уже были проблемы с законом. В марте 2022 года бывшего футболиста арестовали за использование поддельных паспортов при пересечении границы в Парагвае. Спустя некоторое время Роналдиньо и его брат вышли из тюрьмы под залог размером 1,6 миллиона долларов. Братья провели в статусе задержанных в Парагвае 171 день, больше четырех месяцев они находились под домашним арестом в отеле в Асунсьоне.

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28 комментариев

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Никита Фалимонов
Был волшебником, стал мошенником ¯_(ツ)_/¯
+48
-2
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Азамат
Он сейчас Кыргызстане
+33
-1
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7k7cd5d5gq
Фокусы перешли на новый уровень
+24
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Maturmalai
Мавродиньо
+19
0
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songbilong
ох уж эти бразильцы... Робиньо изнасилование, Пакета ставки, Неймар азартные игры, Роналдиньо финансовая пирамида, Роналдо вазэктомия, Роберто Карлос дофига жен и детей, Дани Алвес в тюрьме, Кака вторая жена, Каземиро пушечный удар, Ришарлисон танец курицы или как там, у Гарринчи короткая нога, Пеле до 14 лет был геем по Википедии, Ривалдо играл до 40 с чем-то лет
... Какие разнообразные все
+18
-4
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Patriarkh Kirill
Ответ Азамат
Он сейчас Кыргызстане
Подтверждаю, сегодня ещё и Пуйоль прилетел.
+8
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добрый грек
Ответ songbilong
ох уж эти бразильцы... Робиньо изнасилование, Пакета ставки, Неймар азартные игры, Роналдиньо финансовая пирамида, Роналдо вазэктомия, Роберто Карлос дофига жен и детей, Дани Алвес в тюрьме, Кака вторая жена, Каземиро пушечный удар, Ришарлисон танец курицы или как там, у Гарринчи короткая нога, Пеле до 14 лет был геем по Википедии, Ривалдо играл до 40 с чем-то лет ... Какие разнообразные все
Ромарио считает что забил больше всех голов
+5
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Aleksey Yashin
Просто Ронни Голубков хотел жене шубу и сапоги купить
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Ansu Fati
Ответ Patriarkh Kirill
Подтверждаю, сегодня ещё и Пуйоль прилетел.
Скоро Рубиалес тоже подтянется))
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Антон Фалафель
Этот тип однажды загремит за решётку на длительный срок.
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songbilong
Ответ songbilong
ох уж эти бразильцы... Робиньо изнасилование, Пакета ставки, Неймар азартные игры, Роналдиньо финансовая пирамида, Роналдо вазэктомия, Роберто Карлос дофига жен и детей, Дани Алвес в тюрьме, Кака вторая жена, Каземиро пушечный удар, Ришарлисон танец курицы или как там, у Гарринчи короткая нога, Пеле до 14 лет был геем по Википедии, Ривалдо играл до 40 с чем-то лет ... Какие разнообразные все
+ ещё Пато затух в 25, у Тьяго Сильвы в 25 лет был туберкулёз в московском Динамо, Марсело забил гол в свои ворота в первом матче ЧМ у себя дома, Гансо так и не стал топом, Кейриссон облажался вообще везде, Адриано вообще стал алкоголиком и наркоманом, кажется, Винисиус в 22 стал антирасистом и нытиком
+4
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Тюменский медвежонок
Ответ Maturmalai
Мавродиньо
очень недооцененный комментарий на этой ветке)
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Пирс Морган
Даешь матч ФК Бутырка Рональдиньо - ФК Черный Дельфин Алвеса
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Тюменский медвежонок
Ответ Антон Фалафель
Этот тип однажды загремит за решётку на длительный срок.
он вообще-то уже там был)
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Дзмітрый Фарботка
уйдет финтом от правосудия
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Renki
Ответ Aleksey Yashin
Просто Ронни Голубков хотел жене шубу и сапоги купить
Он не халявщик, он партнёр...
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Vinnipukh Vinni
Ответ Gonzoo
Куда он дел деньги заработанные за футбольную карьеру?
Пропил, проиграл и тд.
Способы давно известны.
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olzhas.dyuss@icloud.com
Ответ Азамат
Он сейчас Кыргызстане
Еще нет
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Moscwow
Зря что ли отсидел уже? Рецидивист
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Vinnipukh Vinni
2% в день - это магия похлеще, чем на футбольном поле )))
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Gonzoo
Куда он дел деньги заработанные за футбольную карьеру?
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Old Spenсеr
Это все судья продажная подставил Роника
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as009595@icloud.com
Эх Рон Рон, мог бы в футболе выигрывать все и вся, быть королем, но
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