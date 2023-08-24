Аль-Вахда Мекка — Аль-Иттихад Джидда: прогноз на матч 28.08.2023, Премьер-лига Саудовской Аравии

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Чемпионат Саудовской Аравии по футболу постепенно набирает обороты. Уже определилась группа лидеров, представленная командами, которые и предполагалось там увидеть. Сюрприз пока только один — стартовый провал клуба Криштиану Роналду «Аль-Наср Эр-Рияд». К неожиданностям можно отнести тот факт, что хозяева предстоящего матча «Аль-Вахда Мекка» перед четвертым туром тоже входят в группу лидеров и в пятницу, 25 августа, шли пятыми в турнирной таблице. Учитывая, что команда не сделала сколько-нибудь серьезных приобретений, это действительно небольшой промежуточный успех. Справедливости ради нужно заметить, что пока у «Рыцарей Мекки», такое прозвище носит команда, в соперниках пока не было фаворитов чемпионата, но свои шесть очков в трех матчах клуб взял. 

Действующий чемпион страны «Аль-Иттихад Джидда» — первый серьезный соперник. Команда сходу заявила о своих намерениях повторить прошлогодний успех, в первых трех турах не потеряла ни одного очка и не пропустила ни одного мяча. Но тут тоже нужно заметить, что среди команд, противостоящих «Аль-Иттихаду» в первых турах, по-настоящему сильных не было. «Аль-Вахда» наверняка на своем поле постарается дать бой гостям и отобрать у них очки. Правда личные встречи команд намекают на то, что у хозяев шансов мало, но каждый новый матч это уже другая история. Интересно, что обе команды в межсезонье усиливались точечно и не скупали пачками знаменитостей. Такое поведение говорит о правильном развитии, а не о сиюминутных успехах. Матч состоится на стадионе имени короля Абдель Азиза, начало в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+2), ТМ 3

Аль-Вахда Мекка

 

Футбольная команда в Мекке была основана в 1945 году и за всю историю смогла добиться некоторых успехов. В первую очередь, они связаны с выступлением в Кубке Короля. Семь раз «Аль-Вахда» играла в финале турнира и дважды выигрывала кубок. Помимо этого на счету «Рыцарей Мекки» есть победа в Кубке наследного принца и четыре выхода в финал турнира. Другое дело, что все эти успехи датируются полувековой давностью. 

В последнее десятилетие команда вполне заслуживает обидное сравнение с лифтом. Начиная с 2014 года, «Аль-Вахда» трижды вылетала во второй по силе дивизион страны, но трижды возвращалась обратно, причем последний раз это случилось по итогам позапрошлого сезона. В предыдущем чемпионате красно-белым удалось удержаться в Премьер-лиге, но руководство явно было недовольно работой тренера чилийца Хосе Луиса Сьерры. Поэтому в межсезонье на пост главного был назначен греческий специалист Георгиос Донис. В его игровой карьере более двух десятков матчей за сборную Греции. Именно он пару сезонов назад вывел команду в Премьер-лигу, но в клубе решили искать добра от добра — не получилось. 

Перед сезоном больших приобретений «Аль-Вахда» не делала. Упомянуть можно только защитника сборной Марокко и испанского «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика. Пришли несколько свободных агентов. Тем не менее старт удался, причем команда показывает, что опасность может исходить от любого футболиста: забито шесть мячей разными футболистами. Сейчас у «Аль-Вахда» будет настоящая проверка. Представляем вашему вниманию результаты пяти последних матчей команды.

  • Премьер-лига. 24.08.2023, «Аль-Таи» — «Аль-Вахда Мекка» — 0 : 3
  • Премьер-лига. 18.08.2023, «Аль-Вахда Мекка» — «Аль-Шабаб Эр-Рияд» — 3 : 1
  • Премьер-лига. 13.08.2023, «Аль-Рияд» — «Аль-Вахда Мекка» — 1 : 0
  • Товарищеский. 15.07.2023, «Аль-Вахда Мекка» — «Нови Пазар» — 2 : 1
  • Премьер-лига. 31.05.2023, «Аль-Вахда Мекка» — «Аль-Фейха» — 0 : 1

Факты и цифры

  • «Аль-Вахда Мекка» в минувшем сезоне занял 13 место в чемпионате, набрав 32 очка
  • В трех турах текущего чемпионата команда одержала две победы и вошла в группе лидеров
  • Футболисты «Аль-Вахда Мекка» шесть раз поразили ворота соперников, причем сделали это разные футболисты
  • Среди ассистентов также никто не сделал больше одной голевой передачи

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Аль-Иттихад Джидда

 

В случае с «Аль-Иттихадом» мы имеем дело не только со старейшим клубом страны, который был образован еще в 1928 году, но и с одним из самых титулованных. Команда девять раз выигрывала чемпионат Саудовской Аравии, шесть раз становилась обладателем Кубка страны и дважды выигрывала Лигу чемпионов АФК, причем подряд в 2004 и 2005 году. Став последний раз чемпионом в минувшем сезоне, команда на этот раз будет стремиться к успеху и на международной арене.

К победе в чемпионате «Тигров» привел хорошо нам знакомый Нуну Эшпириту Санту. Когда-то он мелькнул игроком в московском «Динамо», а как тренер в большей степени запомнился по работе с «Вулверхэмптоном». Работу он строит несколько иначе, чем в в условных «Аль-Хилале» или «Аль-Насре», где, складывается ощущение, что есть задача скупить побольше звезд, а дальше они все сделают. Нельзя сказать, что «Аль-Иттихад» пренебрегает звездами, один переход Карима Бензема чего стоит. Но при этом француз пришел свободным агентом, а деньги потратили лишь на двух игроков — Фабиньо из «Ливерпуля» и Жоту Невеша, одного из героев «Селтика», который вновь стал первым в Шотландии. 

Нколо Канте из «Челси» тоже пришел в качестве свободного агента. Более того, для Нуну важно встроить своих игроков в общекомандные действия и под его видение игры. Появилась информация, что Бензема не подходит под его схемы. Пока команда побеждает, тренер всегда прав, а побеждает она убедительно. Сейчас «Аль-Иттихад» абсолютно лучшая команда чемпионата по всем показателям. Перед вами результаты пяти последних матчей черно-желтых.

  • Премьер-лига. 24.08.2023, «Аль-Рияд» — «Аль-Иттихад Джидда» — 0 : 4
  • Премьер-лига. 19.08.2023, «Аль-Иттихад Джидда» — «Аль-Таи» — 2 : 0
  • Премьер-лига. 06.08.2023, «Аль-Раэд» — «Аль-Иттихад Джидда» — 0 : 3
  • Кубок арабских чемпионов. 05.08.2023, «Аль-Иттихад Джидда» — «Аль-Хилаль» — 1 : 3
  • Кубок арабских чемпионов. 02.08.2023, «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад Джидда» — 1 : 2

Факты и цифры

  • В прошлом сезоне «Аль-Иттихад Джидда» стал чемпионом страны, набрав 72 очка
  • Лучшим бомбардиром во всех матчах сезона является марокканский нападающий Абдерразак Амдалла, на его счету 5 забитых мячей
  • Лучшие ассистенты бразилец Игор Коронадо и Карим Бензема, на счету обоих по три результативные передачи
  • Игор Коронадо и главный нарушитель, на его счету 3 предупреждения

История личных встреч Аль-Вахда Мекка и Аль-Иттихад Джидда 

 

Учитывая историю команд, сыграли они между собой много десятков матчей, но мы возьмем отрезок с 2005 года, когда можно было найти уже более-менее вменяемую статистику. За это время сыграно 30 матчей, подавляющее преимущество по победам на счету «Аль-Иттихада». Причем дважды за это время команды встречались и в Лиге чемпионов АФК.

  • Победы «Аль-Вахда Мекка» — 4
  • Победы «Аль-Иттихад Джидда» — 20
  • Ничьи — 6
  • Самая крупная победа «Аль-Вахда Мекка» — 2 : 0
  • Самая крупная победа «Аль-Иттихад Джидда» — 3 : 0

Как видно, с победами у хозяев предстоящего матча все плохо. Более того, последний раз они выигрывали в 2019 году, с тех пор сплошные поражения. Стоить отметить, что оба матча в прошлом сезоне проходили в очень упорной борьбе. «Аль-Иттихад» побеждал в них с минимальным счетом, причем не обошлось без удалений. Перед вами результаты пяти последних встреч команд.

  • Премьер-лига. 09.04.2023, «Аль-Вахда Мекка» — «Аль-Иттихад Джидда» — 1 : 2
  • Премьер-лига. 16.10.2022, «Аль-Иттихад Джидда» — «Аль-Вахда Мекка» — 1 : 0
  • Премьер-лига. 05.03.2021, «Аль-Иттихад Джидда» — «Аль-Вахда Мекка» — 4 : 2
  • Премьер-лига. 17.02.2020, «Аль-Вахда Мекка» — «Аль-Иттихад Джидда» — 0 : 3
  • Премьер-лига. 06.12.2020, «Аль-Вахда Мекка» — «Аль-Иттихад Джидда» — 1 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Аль-Вахда Мекка — Аль-Иттихад Джидда

 

Среди всех матчей предстоящего тура разрыв в коэффициентах между этими командами самый большой, конечно, в пользу лидера чемпионата. Букмекеры не сомневаются в уверенной победе команды Нуну Эшпириту Санту. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа «Аль-Вахда Мекка» — 14,07
  • Ничья — 6,48
  • Победа «Аль-Иттихад Джидда» — 1,17

После первых туров «Аль-Иттихад» выглядит очень внушительно, но я бы не стал торопиться и отдавать гостям безоговорочное преимущество. Вполне возможно в этой игре они пропустят первый матч в чемпионате. Уязвимые места у «Аль-Иттихада» есть, случаются и провалы в обороне. Важно, чтобы хозяева ими воспользовались. Тем не менее шансы на победу у гостей выше.

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Аль-Вахда Мекка – Аль-Иттихад Джидда
Дата проведения
28 августа, 21.00, «King Abdul Aziz Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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