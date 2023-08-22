Рамос вел переговоры с «Бешикташем». Стороны не договорились по зарплате – об этом сообщил турецкий клуб
«Бешикташ» не смог договориться о переходе Серхио Рамоса.
Журналист Санти Ауна сообщил, что «Бешикташ» готов побороться за Рамоса с «Галатасараем», который, как стало известно ранее, был близок к подписанию испанца.
«Бешикташ» выпустил официальное заявление и заявил, что клубу не удалось договориться с Рамосом о контракте. Сообщается, что стороны не сошлись в финансовых вопросах. По этой же причине были прекращены переговоры с полузащитником «Аль-Насра» Талиской.
После истечения контракта с «ПСЖ» Серхио Рамос находится в статусе свободного агента. Со статистикой экс-защитника «Реала» можно ознакомиться здесь.
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+ я думаю если сейчас не найдет выгодный вариант, особо не расстроится
поживет в свое удовольствие
Ей не нравится вариант с СА и можно понять.
Рамосу надо в Интер Майами, там много не предложат, но хайп, комфорт, жизнь среди селебрети гарантируется.
А что еще нужно игроку, который выиграл все будучи защитником?
Это маленькая подсказка тебе)