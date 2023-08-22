Рамос вел переговоры с «Бешикташем». Стороны не договорились по зарплате – об этом сообщил турецкий клуб

«Бешикташ» не смог договориться о переходе Серхио Рамоса.

Журналист Санти Ауна сообщил, что «Бешикташ» готов побороться за Рамоса с « », который, как стало известно ранее, был близок к подписанию испанца.

« » выпустил официальное заявление и заявил, что клубу не удалось договориться с Рамосом о контракте. Сообщается, что стороны не сошлись в финансовых вопросах. По этой же причине были прекращены переговоры с полузащитником « » Талиской.

После истечения контракта с « » находится в статусе свободного агента. Со статистикой экс-защитника «Реала» можно ознакомиться здесь.

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