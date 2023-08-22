Рамос вел переговоры с «Бешикташем». Стороны не договорились по зарплате – об этом сообщил турецкий клуб

Теги ПСЖ Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига Бешикташ Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Футбол

«Бешикташ» не смог договориться о переходе Серхио Рамоса.

Журналист Санти Ауна сообщил, что «Бешикташ» готов побороться за Рамоса с «Галатасараем», который, как стало известно ранее, был близок к подписанию испанца.

«Бешикташ» выпустил официальное заявление и заявил, что клубу не удалось договориться с Рамосом о контракте. Сообщается, что стороны не сошлись в финансовых вопросах. По этой же причине были прекращены переговоры с полузащитником «Аль-Насра» Талиской.

После истечения контракта с «ПСЖ» Серхио Рамос находится в статусе свободного агента. Со статистикой экс-защитника «Реала» можно ознакомиться здесь.

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53 комментария

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Никита Смолов
В Интер Майями бы его, вот это было бы круто. Место для жизни всяк лучше чем Турция и тем более СА.
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White Noise
Ответ VERBLYUD
Все-таки Серхио очень алчный человек. Скоро Трансферное окно закроется, а он еще не нашел себе команду.
Для свободных агентов во многих чемпионатах срок ТО немного дольше
+ я думаю если сейчас не найдет выгодный вариант, особо не расстроится
поживет в свое удовольствие
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Oleg
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Насчёт Млс думаю ты прав, а вот насчёт второго твоего мнения сильно сомневаюсь
Он считается с мнением жены, как пишут.
Ей не нравится вариант с СА и можно понять.
Рамосу надо в Интер Майами, там много не предложат, но хайп, комфорт, жизнь среди селебрети гарантируется.
А что еще нужно игроку, который выиграл все будучи защитником?
+4
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+4
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ VERBLYUD
В МЛС маленькая зарплата, а в СА адекватные футболисты не переходят.
Насчёт Млс думаю ты прав, а вот насчёт второго твоего мнения сильно сомневаюсь
+5
-2
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Максим Смирнов
Ответ Никита Смолов
В Интер Майями бы его, вот это было бы круто. Место для жизни всяк лучше чем Турция и тем более СА.
Место, где 80% говорит на испанском и где есть Месси, дети которого дружат с детьми Рамоса, что тоже важно
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Почему не рассматривает Вариант с СА, или как вариант перейдёт в Млс к чему такое рвение в Европу хоть и в Турцию
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ VERBLYUD
Все-таки Серхио очень алчный человек. Скоро Трансферное окно закроется, а он еще не нашел себе команду.
Сейчас бы фанату Месси об этом говорить
+14
-12
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Тухель
Ответ hannibal ante portas
Cережа, давай домой, на замену Милитао
Это правильно. Деньги от Азара освободились и нужен новый бесполезный травматичный старпер на гигантскую личку.
+2
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну когда тебе за минуту прилетает четыре или шесть минусов... :)
Сделай выводы, может ты написал бред?
Это маленькая подсказка тебе)
+8
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rigobersong
Ответ 7gbvr8rj2c
Рамос один из переоцененных футболистов всего времени . Он уровень того же бешикташа, даже меньше
Да не сказал бы что он переоценен, я говорил о периоде в ПСЖ, просто Хенто матчи-то не смотрит, но свои 5 копеек даже не зная контекста любит вставить:))
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GuruFutbola
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Плевал я
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Многие ТОП-ЦЗ: Рамос лучший защитник в истории Их мнение явно авторитетнее твоего
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VERBLYUD
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас бы фанату Месси об этом говорить
Который отказался от миллиарда?
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AnMe
Я думал уже с Галатасараем договаривается, но не увидел от Фабрицио новость, поэтому начал сомневаться в достоверности инфы. Ну Подождем еще, а то очень интересно, куда перейдет. Не слышал о предложениях из СА или США. Может вообще уйдет Южную Америку. Но ощущение складывается, что ищет комфортное место для жилья.
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Nick Dovgo
Турция ближе к Европе во всех смыслах, к тому же не так пыльно, как за какого-нибудь середнячка в топ лигах бегать
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Zakir Zakir
Ответ VERBLYUD
В МЛС маленькая зарплата, а в СА адекватные футболисты не переходят.
а ты определяешь критерий адекватности что ли?
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GuruFutbola
Ответ Артём Поддубный
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Порвался? Не жаль)
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7gbvr8rj2c
Ответ rigobersong
Да не сказал бы что он переоценен, я говорил о периоде в ПСЖ, просто Хенто матчи-то не смотрит, но свои 5 копеек даже не зная контекста любит вставить:))
Соглашусь , рамос в псж 💩
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7gbvr8rj2c
Ответ Предан Мадриду!!!
только недалёкие люди считают Рамоса никаким
В Реале был норм а в псж гов💩ом
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Предан Мадриду!!!
Ответ GuruFutbola
Из вежливости говорят, сидели на спортсе - думали бы как я)
только недалёкие люди считают Рамоса никаким
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7gbvr8rj2c
Ответ GuruFutbola
Не постоянно, просто замечаете только плохое)
Минус поставить не могу так что поставил плюс радуйся этому бл
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Артём Поддубный
Ответ GuruFutbola
Сам понял, что высрал?)
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GuruFutbola
Ответ Артём Поддубный
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Сам понял, что высрал?)
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Кузя Гитарист
Ответ VERBLYUD
Который отказался от миллиарда?
Есть инфа от трилиарда отказался
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MURA
Ну и дурак, упустил шанс в отличие от Чемберлена сыграть с "легендой" ЦСКА)
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