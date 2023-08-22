Агент Барбоза: «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 млн евро»

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Паулу Барбоза агенты Давид Нерес Футбол

Агент Паулу Барбоза считает, что «Зениту» будет сложно купить Давида Нереса.

– Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 млн евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов.

– Может ли «Зенит» сторговаться с «Бенфикой» на 45 млн евро, но с щедрыми бонусами вроде высокого процента за дальнейшую перепродажу Нереса?

– Не думаю, «Бенфика» уже потеряла несколько основных игроков и не может позволить потерять себе еще одного.

– Нерес может стать такой же большой звездой для российского футбола, какими были Халк и Малком?

– Да, хоть он и молод, но он может стать таковым. У него большое будущее, это топ-игрок с отличной скоростью. Он должен быстро адаптироваться в РПЛ.

Но тут будет учитываться спортивный момент. «Бенфика» будет играть в Лиге чемпионов, они, может быть, и продадут Нереса, но вряд ли в это трансферное окно, – сказал Барбоза.

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30 комментариев

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Николай Корягин
Ок, платим 5 млн евро + Ерохин. Там примерно в 100 и выйдет
+36
-2
+34
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Дядя ТУРА
он даже 20 не стоит. ничего не показывает в Бенфике
+25
-2
+23
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Bobby Shmonka
Это не Аль-Зенит ,вы перепутали)))
+13
0
+13
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Groznyi2024
Если только в Аль-Зенит
+6
0
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Тиджани Бабангида
В руководстве «Зенита» разумные люди
+6
-2
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tony
Хорошая шутка
+3
-1
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Jgh
100 за лавочника? И вроде как с травмой ? У вас даже саудиты за 100 его не купят!
+2
0
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ЗЕНИТ65
Харя у них не треснет?
+2
0
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Сергей Жарковский
Какая глупость сравнивать с Малкомом и Халком ничего толком не показавшего игрока.
+1
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RealJon
Ответ Bobby Shmonka
Это не Аль-Зенит ,вы перепутали)))
даже такие Ал-Зениты не платили больше 90млн за игрока пока
+1
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Hong Kil
История на уровне Карпова или этого, Абурцумяна
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Константин Эсперов
Барбоза это местный Гурцкая ?
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Дмитрий9779
Досвидания хапуги😁
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Karl Franz F. Brandt
Чего все так прицепились к замене Малкому?
Слева у нас кто играет? Мостовой? Это разве нужный уровень?

Центр поля хороший: Барриос (Васильев), Вендел (Васильев, Коваленко), Клаудиньо (Мантуан). Атака тоже норм: Кассьерра и/или Сергеев. А фланги оба слабые: Мостовой, Бакаев, Сутормин.
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Вадим flanec
А фигуру из трёх пальцев Бенфика не хочет увидеть.
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Vadyan_chel1994
Ответ Дядя ТУРА
он даже 20 не стоит. ничего не показывает в Бенфике
Что показывал малком в барселоне? Бенфика умеет деньги считать. Нерес себя показывал на уровне лч
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Ace13
Ответ Николай Корягин
Ок, платим 5 млн евро + Ерохин. Там примерно в 100 и выйдет
Смеяться где?
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космонавт на дереве
Ответ Groznyi2024
Если только в Аль-Зенит
какая разница, там нефть здесь газ
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Евгений Кузнецов
судя по ценникам в АПЛ, они реально могут больше 45 млн евро получить при удачной игре Нереса в Лиге чемпионов
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eao79rus
Ответ Новый Орлеан
Это Медведев что ли с "премиашками"?
А что неразумного было в том, чтобы за дополнительные премиальные удержать лучших игроков, для замены которых пришлось бы тратить десятки миллионов евро без гарантии того, что новички заиграют хотя бы на том же уровне?
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Вадим Сидоров
Ответ Вадим flanec
А фигуру из трёх пальцев Бенфика не хочет увидеть.
Они просто послали питерских.
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