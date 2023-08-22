Агент Барбоза: «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 млн евро»
Агент Паулу Барбоза считает, что «Зениту» будет сложно купить Давида Нереса.
– Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 млн евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов.
– Может ли «Зенит» сторговаться с «Бенфикой» на 45 млн евро, но с щедрыми бонусами вроде высокого процента за дальнейшую перепродажу Нереса?
– Не думаю, «Бенфика» уже потеряла несколько основных игроков и не может позволить потерять себе еще одного.
– Нерес может стать такой же большой звездой для российского футбола, какими были Халк и Малком?
– Да, хоть он и молод, но он может стать таковым. У него большое будущее, это топ-игрок с отличной скоростью. Он должен быстро адаптироваться в РПЛ.
Но тут будет учитываться спортивный момент. «Бенфика» будет играть в Лиге чемпионов, они, может быть, и продадут Нереса, но вряд ли в это трансферное окно, – сказал Барбоза.
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Слева у нас кто играет? Мостовой? Это разве нужный уровень?
Центр поля хороший: Барриос (Васильев), Вендел (Васильев, Коваленко), Клаудиньо (Мантуан). Атака тоже норм: Кассьерра и/или Сергеев. А фланги оба слабые: Мостовой, Бакаев, Сутормин.