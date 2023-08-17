Неймара продолжат вызывать в сборную Бразилии из «Аль-Хилаля». Его считают ориентиром для молодых игроков

Неймар продолжит играть за Бразилию, несмотря на переход в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Globo Esporte, временный тренер сборной считает игрока « » одним из важнейших игроков команды наряду с , Маркиньосом и .

Неймар наряду с Маркиньосом рассматривается как ориентир для более молодых игроков сборной .

Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» за 90 млн евро 15 августа.

Как перестать злиться и принять Неймара

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