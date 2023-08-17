Неймара продолжат вызывать в сборную Бразилии из «Аль-Хилаля». Его считают ориентиром для молодых игроков
Неймар продолжит играть за Бразилию, несмотря на переход в Саудовскую Аравию.
Как сообщает Globo Esporte, временный тренер сборной Фернандо Диниз считает игрока «Аль-Хилаля» одним из важнейших игроков команды наряду с Винисиусом, Маркиньосом и Бруно Гимараэом.
Неймар наряду с Маркиньосом рассматривается как ориентир для более молодых игроков сборной Бразилии.
Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» за 90 млн евро 15 августа.
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