Неймара продолжат вызывать в сборную Бразилии из «Аль-Хилаля». Его считают ориентиром для молодых игроков

Теги Сборная Бразилии по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Маркиньос Винисиус Жуниор Бруно Гимараэс Фернандо Диниз Футбол

Неймар продолжит играть за Бразилию, несмотря на переход в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Globo Esporte, временный тренер сборной Фернандо Диниз считает игрока «Аль-Хилаля» одним из важнейших игроков команды наряду с Винисиусом, Маркиньосом и Бруно Гимараэом.

Неймар наряду с Маркиньосом рассматривается как ориентир для более молодых игроков сборной Бразилии.

Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» за 90 млн евро 15 августа.

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15 комментариев

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JealousOne
Ответ Budabuda
от Неймара всяко пользы больше будет чем от Siiiiiiu шного замыкателя.
Вот это у тебя комплексы дружище, приплел Рона даже к этой новости, хотя о нем и речи не было
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<~Inter~>
Они Паулиньо и Ренато Аугусто из Китая вызывали, а тут с чего-то должны игнорировать своего лучшего игрока за переезд в Саудовскую Аравию
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Cearvm
Оказываться от большой звезды из-за такого перехода глупо, тем более ему буквально пару сезонов пофеерить осталось. Странное опровержение.
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Зелёный гопник
Глупо осуждать Неймара за данный выбор.
300 млн. за два года на дороге не валяются👌🏻
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Зелёный гопник
Глупо осуждать Неймара за данный выбор. 300 млн. за два года на дороге не валяются👌🏻
По-моему, то, что Неймар сдался, стало ясно года два назад так точно, поэтому подобный исход – или относительно раннее завершение карьеры – читался. Осуждения скорее заслуживает его уход из Барселоны в ПСЖ 6 лет назад. Со спортивной точки зрения это было невероятно глупое решение.
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Tseren031293
Вот он единственный шанс Неймара- в 34,в ранге лидера, чтобы сб.Бразилия выиграла вновь мундиаль в штатах!
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Veles3101
Ориентир. Ясно понятно. Значит чемпионство от Бразилии будет ещё очень не скоро
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gusen q
Кто знает может Неймар ещё вернётся в Европу, а ЧМ-2026 Бразилия уже проиграла
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Человек1991
Неймар после полугодовой травмы , ему уже скоро 32 , неизвестно сможет ли он выйти на свой топ уровень, 100 лимонов за него это очень удачная сделка для ПСЖ , но его ещё ладно можно вызывать в сборную Бразилии. Но вот вызывать 40 летнего Роналду в сборную Португалии это дичайшее лютое позорище. ))
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Александр Денисов
Такой себе ориентир конечно, хотя в теме заработка и отдыха он сечёт
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dimslav
вместе с Малкольмом видимо
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Чёрный тюльпан
С такими ориентирами Бразилия и через 100 лет ЧМ не выиграет.
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<~Inter~>
Ответ Кино Музыка
Да в сборной и нет никого близкого уровня. Слабое поколение.
а у кого кроме французов поколение сильнее?
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