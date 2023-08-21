Фонд «Ветер Добрых Перемен» во Владимире проведет восьмой этап турнира для детей

27 августа 2023 года на территории малой спортивной арены СК «Торпедо» (Владимирская область, г.Владимир) пройдет заключительный отборочный турнир Первого всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей».

В турнире примут участие воспитанники детских домов, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также дети участников и ветеранов СВО. На футбольное поле выйдут восемь детских команд, чтобы побороться за последнюю путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.

Участниками турнира во Владимире станут следующие детские команды:

1. Команда «Окские стрижи»;

2. Команда «Исток»;

3. Команда «Оптимисты»;

4. Команда «Неудержимые»;

5. Команда «Непоседы»;

6. Команда Boys & Girls;

7. Команда «Новое поколение»;

8. Команда «Наши дети».

Специальные гости турнира — это команда детей из Спортивной школы паралимпийского резерва города Владимир. Они сыграют в футбол со звездами «Звездный матч». Юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти» и развлекательная программа. Кульминацией турнира будет гала-матч, в котором все дети вместе попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, в состав которой войдут звезды российского футбола Евгений Алдонин, Руслан Пименов и Дмитрий Сычев. По результатам семи предыдущих отборочных этапов финалистами Чемпионата Победителей стали: команда «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» из г. Рязань, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Саранск, команда ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Пермь, команда «Наши дети» из г. Барнаул, команда «Интер-Пугачев» из г. Пугачев (Саратовская область), команда «Искра» из г. Сызрань (Самарская область) и команда «Молния» из г. Кострома.

Главная цель турнира – подарить детям яркий футбольный праздник, а также дать им возможность показать свои способности в футболе, и, пообщавшись со звездами российского футбола, получить заряд оптимизма и яркие воспоминания на всю жизнь.

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.