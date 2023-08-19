Тухель о старте Кейна в «Баварии»: «Хорошо – это мягко сказано. Просто великолепно. Надеемся, что он продолжит в том же духе»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Томас Тухель назвал великолепным старт Харри Кейна в «Баварии».

30-летний английский форвард забил гол и сделал результативную передачу в игре 1-го тура Бундеслиги с «Вердером» (4:0). 

Это был его второй матч за клуб после перехода из «Тоттенхэма». 

«Хорошо – это мягко сказано. Это было великолепно. Его присутствие, его личность, его работа на тренировках. 

В этом матче он сразу начал с голевой передачи, а потом забил сам. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе», – сказал главный тренер мюнхенцев. 

Элитный старт Кейна в «Баварии»: гол+пас в первом матче Бундеслиги

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azt3c14
Топ игра Кейна и Баварии
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Азимов
Как жаль, что он перешел в топ-клуб только к 30 годам
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SexyCow
Все таки Кейном мячом должен снабжать Мюллер, но никак не мистер опущенная голова бегу на троих финтить Мусиала.

Надеюсь Мюллер скоро начнёт со старта выходить
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aseke
Наверное, Кейн уже понял, насколько больше он мог бы забить и взять титулов с подобным клубом. Здесь можно только сказать - лучше поздно, чем никогда. А для Баварии он реально недостающая часть механизма. Теперь они одни из главных претендентов на ЛЧ. Еще бы защитник не помешал центральный и полузащитник.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Висита Эльмурзаев
Ответ Пикачу82
Будет как Левандовски для Баварии, игроки одного плана и уровня.
Кейна намного разностороннее.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Кейн это форвард-плеймейкер, то как он сначала выиграл верховое единоборство у Фюллькруга, а затем запустил невероятную передачу на Сане со своей половины поля было потрясающе. Мастер
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ Mr@k
Тухлый обрадовался что будет кто то тащить его унылую игру
Это ж не Аллегри, в конце концов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr@k
Тухлый обрадовался что будет кто то тащить его унылую игру
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Клоппов
Ответ Артур Азимов
Как жаль, что он перешел в топ-клуб только к 30 годам
Так он и играл в топ-клубе. Шпоры по всем параметрам клуб с приставкой топ. Просто конкуренты гораздо мощнее в АПЛ, в любой другой лиге Тоттенхэм ежегодно боролся бы за чемпионство. Он перешёл в клуб ставящий перед собой максимальные задачи, а Тоттенхэм ждёт большая перестройка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr Бордец
Ответ Budabuda
он даже к уровню Севилье не привёл лол
Когда Севилья последний раз была в финале ЛЧ и когда Севилья последний раз была на уровне верхней половины АПЛ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Budabuda
Ответ Mr Бордец
Да но зато он привёл Тоттенхэм к топ уровню
он даже к уровню Севилье не привёл лол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr Бордец
Ответ Артур Азимов
Как жаль, что он перешел в топ-клуб только к 30 годам
Да но зато он привёл Тоттенхэм к топ уровню
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ответ SexyCow
Все таки Кейном мячом должен снабжать Мюллер, но никак не мистер опущенная голова бегу на троих финтить Мусиала. Надеюсь Мюллер скоро начнёт со старта выходить
Не знаю на счёт Мюллера, но хоть кто-то заметил про Мусиалу.
В прошлом году Бавария играла чисто на технике и скорости в атаке, просто брали навыками, без интеллекта. Сейчас пришел очень умный форвард. Поставь к нему в пару умного игрока рядом, они могут делать грязь. Ни Мусиала, ни Сане, ни Гнабри на таких не тянут. Так что да, сдаются мне, что у Томаса может начаться вторая молодость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ che kaif
Тель так же забил почему о юном таланте столько не пишут?😅ну или о дубле Сане
Хватит обелять Сане)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ che kaif
Тель так же забил почему о юном таланте столько не пишут?😅ну или о дубле Сане
Все видели Теля против Лейпцига 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ che kaif
Тель так же забил почему о юном таланте столько не пишут?😅ну или о дубле Сане
Может потому, что Кейн работает на команду, а Сане единоличник и видя возможность для удара начинает полностью игнорить партнеров (даже если они в лучшей позиции)?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
петрович сектор1
Ответ che kaif
Тель так же забил почему о юном таланте столько не пишут?😅ну или о дубле Сане
Сане - главный всех бед Баварии, так же как и первые сезоны в команде Алькантара😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ Висита Эльмурзаев
Кейна намного разностороннее.
Хотя я понял о чем ты и поддерживаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crosby84
Ответ Пикачу82
Будет как Левандовски для Баварии, игроки одного плана и уровня.
Левандовски был мастером накидать условным вольфсбургам в БЛ.
Но в важных матчах Баварии в ЛЧ Левандовски всегда растворялся на поле.

Полагаю - Кейн будет не только много забивать в БЛ, но и решать исходы ключевых матчей в ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ Висита Эльмурзаев
Кейна намного разностороннее.
Они оба, причем стали разносторонними при разных тренерах и в разном возрасте. И вот Кейн не должен бить угловые 🤬
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
ТТ доволен - Кейн будет обеспечивать ему голы и рабочее место, которого он бы быстро лишился, играя с Шупомотингом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Что скажет Кейн о старте Тухеля?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mesut Ozil 11
Кейн конечно вчера здорово отпахал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий