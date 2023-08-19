Тухель о старте Кейна в «Баварии»: «Хорошо – это мягко сказано. Просто великолепно. Надеемся, что он продолжит в том же духе»
Томас Тухель назвал великолепным старт Харри Кейна в «Баварии».
30-летний английский форвард забил гол и сделал результативную передачу в игре 1-го тура Бундеслиги с «Вердером» (4:0).
Это был его второй матч за клуб после перехода из «Тоттенхэма».
«Хорошо – это мягко сказано. Это было великолепно. Его присутствие, его личность, его работа на тренировках.
В этом матче он сразу начал с голевой передачи, а потом забил сам. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе», – сказал главный тренер мюнхенцев.
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В прошлом году Бавария играла чисто на технике и скорости в атаке, просто брали навыками, без интеллекта. Сейчас пришел очень умный форвард. Поставь к нему в пару умного игрока рядом, они могут делать грязь. Ни Мусиала, ни Сане, ни Гнабри на таких не тянут. Так что да, сдаются мне, что у Томаса может начаться вторая молодость.
Но в важных матчах Баварии в ЛЧ Левандовски всегда растворялся на поле.
Полагаю - Кейн будет не только много забивать в БЛ, но и решать исходы ключевых матчей в ЛЧ