Тухель о старте Кейна в «Баварии»: «Хорошо – это мягко сказано. Просто великолепно. Надеемся, что он продолжит в том же духе»

Томас Тухель назвал великолепным старт Харри Кейна в «Баварии».

30-летний английский форвард забил гол и сделал результативную передачу в игре 1-го тура Бундеслиги с «Вердером» (4:0).

Это был его второй матч за клуб после перехода из «Тоттенхэма».

«Хорошо – это мягко сказано. Это было великолепно. Его присутствие, его личность, его работа на тренировках.

В этом матче он сразу начал с голевой передачи, а потом забил сам. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе», – сказал главный тренер мюнхенцев.

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